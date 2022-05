Analyse-La guerre, une occasion perdue pour l'ouverture de la Turquie vers l'ouest

Moins de deux heures après que les deux hommes se soient serré la main, une grande partie de la bonne volonté qu'Ankara a engendrée en Occident grâce à son rôle unique de médiateur entre les parties belligérantes a été anéantie, sapant les chances de la Turquie de capitaliser sur le dégel des liens.

Le tournant s'est produit lorsqu'un tribunal d'Istanbul a condamné un philanthrope, Osman Kavala, à la prison à vie pour son rôle dans les manifestations antigouvernementales de 2013, au mépris des appels occidentaux à le libérer dans une affaire étroitement surveillée que beaucoup considèrent comme politiquement motivée.

Un diplomate occidental qui a regardé avec surprise les gros titres atterrir sur son téléphone le 25 avril a déclaré que le jugement soulignait à quel point le gouvernement d'Erdogan "n'est pas digne de confiance sur certaines questions", bien qu'il ait marqué des points politiques sur l'Ukraine.

Un autre envoyé a qualifié le verdict de "pire scénario".

Huit diplomates ont déclaré à Reuters que le jugement portait un coup aux ambitions de la Turquie de soigner ses liens économiques et politiques effilochés avec les pays occidentaux tout en restant proche de Moscou - Erdogan s'oppose aux sanctions à son encontre.

Il a également refroidi les espoirs occidentaux de rapprochement, ont-ils dit.

C'est un revirement pour la Turquie, qui est la seule à avoir accueilli des pourparlers de guerre entre les ministres des affaires étrangères et les négociateurs de paix russes et ukrainiens. Ankara souhaite que l'Occident se prépare à la fin de la guerre, notamment par la levée progressive des sanctions, et que les restrictions imposées à sa propre industrie de défense soient levées.

Il souhaite également une plus grande coopération avec ses alliés de l'OTAN, notamment les États-Unis, la France et l'Italie, et atténuer les tensions existantes avec l'Occident à l'approche des élections dans un contexte de difficultés économiques croissantes.

La crainte de stimuler Erdogan avant les élections de 2023, que les récents sondages suggèrent qu'il pourrait perdre, a également miné les chances de conclure des accords significatifs en matière de commerce ou d'investissement, y compris des progrès dans la mise à jour d'une union douanière de l'Union européenne, ont déclaré plusieurs des diplomates.

Erdogan et les officiels affirment que la guerre a fait prendre conscience aux alliés de l'importance géopolitique de la Turquie et que la politique équilibrée d'Ankara vis-à-vis de l'Ukraine a été saluée, voire admirée. Les diplomates interrogés partagent cette appréciation.

L'Occident comprend la position de la Turquie sur les sanctions et Ankara ne deviendra pas un refuge pour les contourner, ajoutent les responsables turcs.

Ce week-end, le porte-parole et principal conseiller en politique étrangère d'Erdogan, Ibrahim Kalin, a effectué une visite surprise à Kiev pour rencontrer le président Volodymyr Zelenskiy. Il a déclaré par la suite avoir discuté des moyens de mettre fin à la guerre.

LES CHOSES POURRAIENT SE COMPLIQUER

Si les attaques de la Russie contre l'Ukraine durent tout l'été, la Turquie, qui possède la deuxième plus grande armée de l'OTAN, sera probablement soumise à une pression croissante de Washington et de Bruxelles pour renforcer son soutien à l'Ukraine, ont déclaré les diplomates.

Elle a déjà envoyé des drones armés à Kiev, bloqué certains passages navals russes vers la mer Noire et interdit les vols russes à destination et en provenance de la Syrie.

La position de la Turquie consistant à faciliter les négociations et à s'opposer par principe aux sanctions contre Moscou "ne peut durer qu'un temps", a déclaré un troisième diplomate.

Un revirement en faveur de l'Ukraine dans le conflit pourrait inciter la Russie à punir l'économie turque en coupant les flux touristiques et énergétiques importants, ou les deux, a déclaré cette personne, soulignant comment une opportunité pourrait se transformer en crise pour Ankara.

La flambée des coûts énergétiques due à la guerre a déjà exacerbé la crise monétaire de la Turquie et envoyé l'inflation à 61 %, compliquant les perspectives d'Erdogan lors des élections de mi-2023.

Certains analystes ont déclaré que la décision de Kavala, rendue par des tribunaux dont certains critiques pensent qu'ils sont influencés par Erdogan, a servi à avertir l'opposition avant le vote. Le président a peut-être été enhardi par la couverture diplomatique que la guerre lui a offerte, ont-ils ajouté.

"Erdogan ne veut pas être exclu par l'Occident mais il veut qu'il l'accepte tel qu'il est : en tant qu'homme fort de la Turquie", a déclaré Birol Baskan, chercheur non résident au Middle East Institute basé à Washington.

Tout au long de la seconde des deux décennies de pouvoir d'Erdogan, les dirigeants occidentaux ont critiqué la répression de la Turquie en matière de droits et de dissidence. L'Allemagne a convoqué l'ambassadeur de Turquie à Berlin au sujet du verdict de Kavala, que Washington a également qualifié d'"injuste", ce qui a incité Ankara à convoquer l'ambassadeur allemand en réponse.

La Turquie affirme que ses tribunaux sont indépendants et qu'elle prend des mesures pour améliorer l'État de droit, mais elle rejette également les critiques nationales et internationales à l'encontre de son système judiciaire comme une ingérence dans ses affaires intérieures.

SANCTIONS ET ARMES

La position de la Turquie sur la guerre, y compris l'autorisation des vols en provenance de Moscou, en a fait une destination de choix pour les citoyens russes, les fonds et même les biens sanctionnés tels que les yachts des oligarques.

Trois diplomates occidentaux ont déclaré que cela pourrait inciter les États-Unis ou l'Europe à adopter des "sanctions secondaires" contre ceux qui font des affaires avec Moscou.

"Nous demandons à Ankara de faire appliquer nos sanctions. S'il s'avère qu'elles sont enfreintes, des sanctions secondaires seraient probables", a déclaré l'un des émissaires.

Une autre tension potentielle est le désir de la Turquie, partagé par les Nations Unies, de mettre fin immédiatement aux combats en Ukraine et de revenir autant que possible à un monde dans lequel Ankara équilibre ses relations avec l'Occident et la Russie.

Les États-Unis et certains autres pays souhaitent au contraire que la guerre se termine dans de bonnes conditions. Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a déclaré la semaine dernière que Washington souhaitait voir Moscou "affaibli" afin qu'il ne puisse plus envahir le pays.

Pourtant, on s'attend à ce que la Turquie repense sa relation avec la Russie.

L'achat par Ankara de défenses russes S-400 a entraîné des sanctions américaines contre la Turquie en 2020 et a refroidi les liens.

Pourtant, sa demande de 40 chasseurs F-16 de fabrication américaine l'année dernière, combinée à la coopération sur l'Ukraine, pourrait ouvrir la voie à un compromis sur la demande de Washington que la Turquie abandonne les S-400, selon trois diplomates.

Ils ont déclaré que l'intensification des discussions sur l'achat éventuel des défenses antimissiles SAMP-T de la société franco-italienne Eurosam reflétait également une coopération nouvelle et plus ciblée au sein de l'OTAN.