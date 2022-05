Analyse-La hausse des factures d'électricité complique la guerre climatique des élections en Australie

Mike Cannon-Brookes, investisseur axé sur le climat, a déclaré que sa participation de 11 % dans AGL Energy faisait partie d'un plan visant à fermer plus rapidement ses centrales à charbon en empêchant la société de se scinder en un détaillant et un générateur d'énergie.

Sa position est claire. Mais les politiciens doivent trouver un équilibre entre leurs promesses climatiques et la crainte d'une hausse des prix de l'électricité qui alimente les inquiétudes des électeurs quant au coût de la vie, à l'approche des élections du 21 mai.

"Si vous ne soutenez pas une énergie fiable et abordable et que vous n'avez pas d'objectifs équilibrés sur ces points, alors vous allez mettre plus de pression sur les familles et les ménages et les petites entreprises", a déclaré le Premier ministre Scott Morrison sur la piste de campagne mardi.

Suite à la sécheresse, aux feux de brousse et aux inondations depuis les dernières élections il y a trois ans, la coalition conservatrice au pouvoir et l'opposition travailliste se sont engagées à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050 pour lutter contre le changement climatique. Les deux parties ont également promis de réduire les factures d'électricité - un objectif difficile à atteindre dans un contexte de désaccord sur ce qu'il faut faire des centrales au charbon.

Le parti travailliste veut réduire les émissions de 43 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005, alors que l'objectif du gouvernement est une réduction de 28 % maximum.

Le parti affirme que son plan entraînera une baisse des prix de l'électricité d'ici 2025. M. Cannon-Brookes est d'accord, affirmant que le maintien d'AGL et la fermeture de ses centrales au charbon d'ici 2030 feront baisser les prix à mesure que l'énergie solaire et éolienne sera développée.

"Je pense que la scission entraînera des prix plus élevés et un réseau moins stable. Je pense que les faits et la science sont de mon côté", a déclaré Cannon-Brookes dans une interview à Reuters.

Lui et d'autres personnes affirment que l'augmentation des coûts du charbon et du gaz, ainsi que le coût de l'entretien des centrales vieillissantes, entraîneront une hausse des prix sans un ajout plus rapide d'énergie renouvelable.

La coalition et AGL affirment que les centrales au charbon doivent être fermées progressivement pour garantir un approvisionnement régulier et des factures d'électricité stables. AGL prévoit de fermer sa dernière centrale au charbon d'ici 2045.

LA DOULEUR DU PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ

Les deux tiers de la production du pays proviennent de centrales au charbon et au gaz. L'Australie a également le taux d'utilisation de l'énergie solaire en toiture par habitant le plus élevé du monde et construit rapidement des parcs éoliens et solaires et davantage d'hydroélectricité.

Le gouvernement de coalition s'attend à ce que les énergies renouvelables représentent environ 70 % de la production d'électricité d'ici 2030, tandis que le parti travailliste prévoit que les énergies renouvelables représenteront 82 % d'ici là.

Quoi qu'il en soit, la hausse des factures d'électricité semble certaine.

Après avoir baissé l'année dernière, les prix de gros moyens de l'électricité ont plus que doublé au premier trimestre 2022 par rapport au même trimestre de l'année dernière, pour atteindre 87 dollars australiens par mégawattheure (MWh). Cette augmentation est due aux pannes de plusieurs centrales à charbon, à une production solaire plus faible avec davantage de jours nuageux, et à la hausse des prix du charbon et du gaz, aggravée par le conflit en Ukraine.

Pendant ce temps, le réseau australien aura besoin d'au moins 10 milliards de dollars pour de nouvelles lignes de transmission à court terme afin de gérer la production des parcs solaires et éoliens, selon l'opérateur du marché de l'électricité en Australie.

"Toutes les prédictions sur la baisse des prix sont pour la plupart des inepties. ... Lorsque vous pensez aux prix de l'électricité, tous les indicateurs sont actuellement à la hausse", a déclaré Tony Wood, directeur du programme énergétique à l'Institut Grattan, un groupe de réflexion.

L'INFLUENCE DES INDÉPENDANTS

Les conservateurs et les travaillistes australiens, qui ne veulent pas effrayer les électeurs dont les emplois sont liés au charbon et au gaz, ont évité les questions climatiques. Ces électeurs sont largement crédités du retour au pouvoir des conservateurs en 2019.

Cela pourrait se retourner contre eux, car des candidats indépendants ont ciblé plusieurs libéraux modérés dans des sièges urbains, faisant pression pour une réduction d'au moins 60 % des émissions de carbone d'ici 2030.

"Nous nous dirigeons vers une augmentation de 1,5 degré Celsius des températures mondiales et au-delà. C'est la menace existentielle pour nous en ce moment", a déclaré la neurologue Monique Ryan lors d'un débat, expliquant pourquoi elle défie le trésorier australien Josh Frydenberg pour un siège libéral détenu depuis longtemps.

Si les indépendants réussissent, l'Australie pourrait se retrouver avec un gouvernement minoritaire le 21 mai, obligé de négocier avec de nouveaux politiciens qui poussent à une action climatique plus stricte.