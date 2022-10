Analyse - La limitation des exportations de riz de l'Inde met fin à une décennie de stabilité des prix

Les pluies de mousson irrégulières ont affecté les plantations de riz en Inde, entraînant des restrictions à l'exportation en septembre, et les inondations ont réduit la production au Pakistan, alors même que la consommation a augmenté dans les principaux pays importateurs comme le Bangladesh et les Philippines. C'est pourquoi les prévisionnistes affirment que la demande mondiale dépassera la production en 2022/23.

C'est mauvais pour les pays asiatiques et africains qui utilisent le riz comme aliment de base, dont certains importent jusqu'à 60 % de leur approvisionnement.

Depuis que l'Inde - le plus grand exportateur de riz au monde - a interdit les exportations de riz brisé et imposé une taxe à l'exportation de 20 % sur certaines variétés non basmati, les prix mondiaux du riz ont bondi de plus de 10 %. Le mois dernier, l'indice mondial des prix du riz de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a augmenté de 2,2 % pour atteindre son plus haut niveau depuis 18 mois.

"Le marché international a augmenté et il continuera d'augmenter", a déclaré Nitin Gupta, vice-président de l'activité riz d'Olam Inde.

Les gouvernements du monde entier avaient déjà du mal à maîtriser l'inflation alimentaire en raison des perturbations COVID-19 de la production et des chaînes d'approvisionnement, puis l'invasion de l'Ukraine par la Russie a retiré des millions de tonnes de denrées alimentaires des marchés mondiaux, poussant l'inflation à un niveau record au début de cette année.

Pourtant, avant que l'Inde ne mette en place ses restrictions d'exportation il y a quelques mois, les responsables de l'industrie et des gouvernements en Asie affirmaient que les prix du riz se maintiendraient en raison de l'abondance des stocks.

Contrairement au blé, le riz n'a pas été touché par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, car aucun des deux pays n'est un gros producteur, et les stocks de cette céréale sont restés relativement stables pendant les perturbations liées au COVID pour les autres denrées alimentaires.

Aujourd'hui, cependant, les principaux exportateurs, la Thaïlande et le Vietnam, disposent de stocks insuffisants pour compenser la limitation des exportations par l'Inde et les pertes de production généralisées. Les stocks mondiaux de riz pourraient tomber à leur plus bas niveau depuis au moins cinq ans en 2023, ont déclaré trois négociants mondiaux, citant des évaluations internes.

"Comme l'Inde accapare 40 % du commerce mondial, il n'est pas facile pour les autres pays de remplacer les expéditions indiennes en baisse lorsque la demande augmente chez les principaux importateurs", a déclaré M. Gupta.

BAISSE DES PRÉVISIONS DE PRODUCTION

Le département américain de l'agriculture (USDA) a réduit son estimation de la production mondiale de riz pour 2022/23 à 508 millions de tonnes, la plus basse depuis quatre ans. Il y a tout juste un mois, l'agence prévoyait une production de 512 millions de tonnes pour l'année.

Certaines grandes maisons de commerce mondiales s'attendent toutefois à une baisse plus marquée, aux alentours de 500 millions de tonnes, en raison des conditions météorologiques extrêmes qui menacent le rendement des cultures dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Bangladesh et le Pakistan.

En Inde, les conditions météorologiques sèches ont retardé les semis de riz, de nombreux agriculteurs n'ayant pas planté du tout, puis des pluies torrentielles ont endommagé les champs de paddy en train de mûrir, suscitant des inquiétudes quant à l'inflation alimentaire.

La production indienne de riz semé en été devrait tomber à 105 millions de tonnes en 2022/23, soit une baisse de 6 %, a déclaré le ministère de l'agriculture en septembre, et les négociants privés estiment qu'elle pourrait descendre jusqu'à 100 millions de tonnes.

La production de riz en Chine, premier consommateur de cette céréale, pourrait baisser de 2,9 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 206 millions de tonnes en raison de la hausse des températures et de la sécheresse dans certaines régions rizicoles, selon le cabinet de conseil Shanghai JC Intelligence Co Ltd.

Il s'agit d'un grand changement par rapport à l'année dernière, lorsque les exportations record de 21,2 millions de tonnes de riz de l'Inde - 30 % moins chères que celles des fournisseurs rivaux - ont contribué à limiter les prix mondiaux alors que d'autres produits alimentaires de base ont grimpé en flèche en raison de perturbations de l'approvisionnement.

Après la limitation de septembre, les exportations de riz de l'Inde devraient diminuer d'environ un quart cette année.

CHUTE EN ASIE

Presque tous les principaux producteurs sont confrontés à une baisse de la production de riz, et la demande mondiale va probablement dépasser l'offre, a déclaré B.V. Krishna Rao, président de l'Association des exportateurs de riz de l'Inde.

Les restrictions à l'exportation de l'Inde ont aidé les fournisseurs rivaux, le Vietnam, la Thaïlande et le Myanmar, à augmenter leurs ventes, mais ils ont des stocks excédentaires limités pour les exportations, a déclaré Rao.

La production de riz non usiné du Vietnam devrait rester stable par rapport aux 43 millions de tonnes de l'année dernière, selon les données du gouvernement.

La Thaïlande voisine vise à exporter 7,5 millions de tonnes cette année, soit une augmentation d'environ 7 % par rapport à son objectif précédent de 7 millions de tonnes, a déclaré Anucha Burapachaisri, un porte-parole du gouvernement.

Ensemble, les deux pays ne peuvent ajouter plus de 2 millions de tonnes de riz supplémentaires pour combler le vide laissé par l'Inde, selon les négociants.

Pendant ce temps, le Pakistan ne peut pas profiter des restrictions d'exportation de l'Inde après les graves inondations qui ont ravagé sa récolte. Sa production de riz pourrait chuter de 18 % pour atteindre 7,4 millions de tonnes, selon l'USDA.

D'autres producteurs asiatiques comme la Chine, le Bangladesh et les Philippines ont été, comme l'Inde, frappés par des conditions climatiques défavorables, notamment la sécheresse, les inondations, les typhons et les cyclones.

"La confluence exceptionnelle d'événements en Asie va durement toucher les consommateurs dans de nombreuses régions du monde et de nombreux consommateurs pauvres devront soit acheter des qualités supérieures beaucoup plus chères, soit se passer de riz", a déclaré Himanshu Agarwal, directeur exécutif chez Satyam Balajee, le plus grand exportateur de riz indien.

"Le choix sera difficile".