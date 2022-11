Analyse - La lutte pour le poste de banquier au Brésil révèle le pouvoir des assistants de gauche de Lula.

Luiz Inacio Lula da Silva a remporté une victoire électorale de justesse le mois dernier après avoir rassemblé une coalition de politiciens de centre-droit favorables aux entreprises et de membres de longue date de son Parti des travailleurs (PT) de gauche.

Alors que son équipe de transition commence son travail avant l'inauguration du 1er janvier, les investisseurs se demandent quel groupe aura le plus d'influence sur la politique économique de l'ancien président à deux mandats.

Lula n'a pas dit s'il soutenait ou non la candidature d'Ilan Goldfajn, un ancien gouverneur de banque centrale respecté, nommé à la présidence de la BID par l'administration du président sortant Jair Bolsonaro.

Et dans un signe que le gouvernement entrant espérait remplacer Goldfajn par un allié plus proche, il a autorisé son ancien ministre des Finances de gauche Guido Mantega, un proche conseiller pendant des années, à écrire aux États-Unis et aux gouverneurs de la BID pour demander un soutien afin de retarder l'élection du 20 novembre.

La position de Lula sur la présidence de la BID, la plus grande banque de développement d'Amérique latine, couplée à de récents commentaires mettant l'accent sur les dépenses sociales plutôt que sur la discipline fiscale et à des questions sur son équipe économique, suggère que ses aides de gauche ont plus d'influence, selon des initiés et des experts.

"Lula a un vaste éventail de personnes autour de lui, mais à en juger par ses discours et le récent bruit autour de la nomination à la BID, il semble qu'il écoute davantage les conseillers de la vieille école du PT pour le moment", a déclaré Arthur Carvalho, économiste en chef chez TRUXT Investimentos à Rio de Janeiro.

C'est "inquiétant", a ajouté M. Carvalho, "car auparavant, il s'entourait d'un ensemble plus diversifié de conseillers."

ESPOIRS DÉÇUS

Lula a donné le feu vert à la lettre de Mantega malgré le soutien apporté à la candidature de Goldfajn par le vice-président élu Geraldo Alckmin, ont déclaré deux sources à Reuters.

Alckmin, ancien candidat à la présidence du Parti social-démocrate brésilien de centre-droit, a été un interlocuteur clé entre Lula et le monde des affaires. Sa nomination en tant que coordinateur de l'équipe de transition de Lula a été considérée comme une bonne nouvelle pour ceux qui espèrent des politiques favorables au marché.

"Il est possible qu'il y ait un lobbying en faveur d'Ilan de la part des économistes libéraux et qu'il ait la sympathie du vice-président", a déclaré une troisième source ayant une connaissance directe des discussions. "Mais Alckmin ne décide rien dans ce domaine".

Le plan de Mantega semble avoir peu de chances d'aboutir après que le Trésor américain a déclaré vendredi qu'il était favorable à la tenue des élections de la BID dimanche prochain. Pourtant, les conseillers de Lula travaillent toujours en coulisses pour tenter de convaincre les pays d'Amérique latine de soutenir le report, selon la troisième source.

La tension sur la nomination de la BID survient après que la monnaie et les actions brésiliennes aient chuté la semaine dernière après que Lula se soit engagé à donner la priorité aux dépenses sociales plutôt qu'à la rectitude fiscale, et que les investisseurs se soient inquiétés des retards dans la nomination de son ministre des finances.

Les actifs brésiliens ont récupéré une partie de ces pertes depuis lors, mais les investisseurs attendent maintenant le projet de loi de Lula visant à décrocher des dépenses sociales plus élevées en 2023, dont le projet final devrait être annoncé mercredi.

Basée à Washington, la BID est un investisseur clé en Amérique latine et dans les Caraïbes, à l'origine de près de 600 projets d'infrastructure, de santé, de tourisme et autres en cours. Elle a été responsable de 23,4 milliards de dollars de financement et d'autres engagements en 2021.

Le Brésil est un membre influent de la BID, mais sans signe de soutien total du président élu au candidat de son pays, les États-Unis et d'autres électeurs clés pourraient chercher une autre solution, selon les sources.

"Seul le Brésil peut s'approprier la présidence", a déclaré une source de la BID proche du dossier. "Nous avons la balle devant le but".

CHERCHER À PLAIRE

L'inquiétude des investisseurs concernant les plans économiques de Lula ne cesse de croître depuis la semaine dernière.

Jeudi, Henrique Meirelles, un autre ancien chef de la banque centrale ayant servi sous Lula, a déclaré lors d'une réunion privée avec des banquiers que le président élu cherchait à plaire à ses alliés de gauche, tout en ajoutant qu'Alckmin "a un rôle important, mais pas dans la définition de la politique économique."

Il a également donné à Lula 35% de chances de "corriger le tir" et d'écouter des personnes ayant "plus de bon sens".

"Je suis pessimiste, sans aucun doute", a-t-il déclaré dans des commentaires divulgués aux médias. "Je ne peux dire qu'une chose à vous tous : bonne chance".