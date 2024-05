Au plus fort de la pandémie de COVID-19, Claudia Sheinbaum, alors maire de Mexico, s'est fait un point d'honneur de toujours porter un masque et de recommander fermement aux autres d'en faire autant, alors que le virus dévastait le Mexique.

En revanche, son parrain politique, le président Andres Manuel Lopez Obrador, a refusé de porter un masque, même après être tombé malade, conformément aux directives de son gouvernement qui n'imposaient pas le port d'un masque. Le Mexique a été le cinquième pays au monde à enregistrer le plus grand nombre de décès dus au COVID-19.

Cette différence entre le président et Mme Sheinbaum, grande favorite des élections présidentielles mexicaines du 2 juin, a été perçue par certains comme un point de tension et un petit acte de rébellion à l'encontre de son mentor, qui ne peut se représenter selon la loi. Mme Sheinbaum a démenti, affirmant que tous deux faisaient partie du même "projet" de transformation du pays.

Mais des proches de Mme Sheinbaum citent cette anecdote pour montrer que l'ancienne scientifique ne gouvernera pas comme une "marionnette" de M. Lopez Obrador, comme le prétendent ses adversaires politiques.

Au contraire, ils affirment qu'elle s'éloignera des questions clés telles que l'environnement et l'énergie, la sécurité et même la corruption, tout en maintenant la vision économique du président, principalement dirigée par l'État, et les principaux programmes d'aide sociale.

"Ils ont une relation de collaboration, ce n'est pas une relation de soumission", a déclaré un membre de l'équipe de Sheinbaum, qui a parlé sous le couvert de l'anonymat.

"Il est très injuste qu'ils disent qu'elle sera une marionnette parce que pendant les cinq années où elle a gouverné Mexico, elle a fait des choses totalement différentes de celles du président", a-t-il ajouté, citant des investissements dans des lignes de bus et de trains électriques et l'installation de panneaux solaires.

Mme Sheinbaum a mené une campagne prudente, se gardant bien de critiquer M. Lopez Obrador, un personnage hors norme et polarisant qui est à la fois son mentor et la source d'une grande partie de son soutien électoral.

Le manque de détails concernant ses projets de gouvernement lui a également été bénéfique auprès de la classe moyenne et des milieux d'affaires mexicains, qui ont eu tendance à projeter sur elle l'espoir d'un dirigeant plus modéré et plus pragmatique.

La mesure dans laquelle elle s'écartera des politiques de Lopez Obrador est l'une des principales questions qui se posent à l'approche des élections, suivies de près par les investisseurs après que Lopez Obrador a largement exclu les entreprises privées des secteurs clés de l'économie, tels que la production d'électricité.

ACTE D'EQUILIBRE

Les analystes estiment que Mme Sheinbaum est confrontée à un délicat exercice d'équilibre entre ses propres objectifs politiques et le maintien de l'héritage de M. Lopez Obrador, qui exerce une influence considérable au sein du parti au pouvoir, le MORENA.

"Si elle gagne, elle sera confrontée à une lutte interne entre sa loyauté sincère envers M. Lopez Obrador et le fait qu'elle ne dispose pas de son propre capital politique parce qu'elle n'a pas sa force", a déclaré Agustin Basave, homme politique, universitaire et ancien membre du Congrès, qui a récemment présidé le Parti de la révolution démocratique, un parti de gauche.

"Les premières années de son gouvernement pourraient être limitées", a ajouté M. Basave, précisant que M. Lopez Obrador exercera probablement son influence dans les coulisses plutôt qu'en public.

En guise d'indice sur l'influence continue de Lopez Obrador, Sheinbaum a indiqué que plusieurs de ses hauts fonctionnaires resteraient à leur poste si elle prenait le pouvoir, y compris le ministre des finances Rogelio Ramírez de la O.

Deux sources proches du camp de Mme Sheinbaum affirment que l'ancien ministre des affaires étrangères de M. Lopez Obrador, Marcelo Ebrard, ainsi que l'actuelle secrétaire à la sécurité, Rosa Rodriguez, resteront probablement des acteurs clés. Les analystes estiment que la ministre de l'intérieur Luisa Alcalde et la secrétaire à l'économie Raquel Buenrrostro resteront également importantes.

Un autre indice des attentes de Lopez Obrador pour l'administration de Mme Sheinbaum, selon les analystes, est le paquet de réformes constitutionnelles ambitieuses qu'il a proposé en février, sachant qu'elles n'avaient pratiquement aucune chance d'être adoptées au cours de son mandat. Il s'agit d'un projet pour l'administration de Mme Sheinbaum, selon les analystes.

Mme Sheinbaum, quant à elle, a écarté l'hypothèse d'un "téléphone rouge" pour recevoir les instructions de M. Lopez Obrador.

"C'est moi qui vais gouverner", a-t-elle déclaré.