Analyse - La ministre écossaise Sturgeon se retire au "moment critique" de la lutte pour l'indépendance.

Mais le départ de Sturgeon représente également un risque énorme pour la cause. Le succès qu'elle a remporté pendant huit ans à la tête du Scottish National Party a largement fait taire les critiques de sa stratégie, et les lignes de fracture internes pourraient être exposées par le vide une fois qu'elle sera partie.

Ayant consacré sa vie à une Écosse indépendante, elle a déclaré qu'un nouveau leader serait mieux placé pour faire avancer le mouvement, même si elle part sans successeur évident en place.

Bien que Mme Sturgeon ait déclaré qu'elle était "fermement convaincue qu'il existe désormais un soutien majoritaire en faveur de l'indépendance de l'Écosse", les sondages suggèrent qu'il y a encore du travail à faire.

Emily Gray, directrice générale d'Ipsos Scotland, a déclaré à Reuters que le sentiment restait partagé.

"Quel que soit le successeur de Nicola Sturgeon, il aura un travail important à faire s'il veut faire avancer la cause de l'indépendance, et la voie vers un second référendum est actuellement loin d'être claire", a-t-elle déclaré.

ALLER DANS UN SENS OU DANS L'AUTRE

Mme Sturgeon est devenue la figure dominante du nationalisme écossais après que la première tentative de quitter le Royaume-Uni par voie de référendum en 2014 a été rejetée par 55 % contre 45 %, entraînant la démission de son prédécesseur Alex Salmond.

Le gouvernement de Westminster a consenti à ce vote, mais a résisté aux appels à en organiser un autre, affirmant que la question était réglée depuis une génération. L'année dernière, la Cour suprême du Royaume-Uni a estimé que l'Écosse ne pouvait pas organiser un référendum sans le consentement du parlement de Londres.

À la suite de la décision de la Cour, certains sondages ont montré un soutien majoritaire pour l'indépendance, mais ce chiffre est récemment redescendu vers les niveaux de 2014.

Anthony Wells, responsable de la recherche politique et sociale européenne chez YouGov UK, a déclaré que Sturgeon était toujours populaire et que, depuis le référendum, les sondages avaient toujours été assez serrés pour aller dans un sens ou dans l'autre lors d'un nouveau référendum.

"Le SNP est apparu comme une classe dirigeante très compétente", a-t-il déclaré à Reuters. "Si cela cesse d'être le cas, alors cela pourrait vraiment les faire reculer, et pourrait vraiment nuire à la cause de l'indépendance écossaise."

À ce "moment critique", Mme Sturgeon a déclaré que sa préférence était d'utiliser les prochaines élections de Westminster comme un référendum "de facto", mais ce n'était pas une option parfaite, et elle ne pouvait pas demander au parti de suivre son jugement tout en ne sachant pas si elle resterait à la tête du parti.

Peu après sa démission, les frictions au sein du mouvement nationaliste ont éclaté au grand jour, son mentor devenu rival politique, Salmond, critiquant son approche.

"Le mouvement a été laissé sans stratégie claire pour l'indépendance", a déclaré Salmond, qui dirige maintenant le parti Alba.

"La voie du référendum précédemment acceptée a été fermée et la proposition de référendum/élection de facto est maintenant, au mieux, en l'air."

PAS DE SUCCESSEUR CLAIR

Mme Sturgeon a fait valoir qu'une nouvelle direction pour le SNP pourrait faire remonter le soutien à l'indépendance, en donnant à ceux qui y étaient opposés une perspective nouvelle à partir d'une nouvelle voix.

Mais un sondage Panelbase pour le Sunday Times a montré que si la secrétaire d'État aux finances Kate Forbes était en tête des remplaçants possibles de Sturgeon, choisie par 7 % des personnes interrogées, 69 % ont répondu "ne sait pas".

"Les électeurs ne voient pas de successeur clair à (Sturgeon) - cela illustre à quel point elle a été une figure dominante pendant si longtemps", a déclaré le sondeur Mark Diffley. "Elle sera très difficile à suivre".

Alors que Sturgeon a présenté sa démission comme un moment pour soutenir la cause de l'indépendance, elle pourrait au contraire être sapée si elle débloque toutes les divisions croissantes au sein du parti, y compris sur l'indépendance et des questions telles que les droits des transgenres.

"Il y a eu de nombreuses disputes sur la voie à suivre qui, jusqu'à présent, ont été gardées sous contrôle dans une certaine mesure grâce au fait qu'ils ont un leader très fort et clair au sommet", a déclaré Wells de YouGov.

John Kampfner, directeur de l'initiative "UK in the World" à Chatham House, a déclaré que la décision de Mme Sturgeon de démissionner "lui a permis d'avoir un bilan historique très solide".

"Mais surtout, elle jette un doute supplémentaire sur la question de savoir si l'Ecosse deviendra un jour indépendante, du moins dans la prochaine période prévisible", a-t-il ajouté.