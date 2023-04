Quelques semaines après la crise bancaire qui a frappé de plein fouet les valeurs financières, certains stratèges en options estiment que le pessimisme accru dans le secteur offre une opportunité intéressante de se positionner en vue d'un rebond à l'approche de la saison des résultats.

Alors que l'indice S&P 500 a progressé de 6 % depuis la mi-mars, lorsque la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) a déclenché des turbulences dans le secteur bancaire, les investisseurs se sont montrés plus méfiants à l'égard des valeurs financières. L'indice S&P 500 Banks Group n'a progressé que de 3 % depuis son plus bas niveau de mars et reste en recul de 14 % sur l'année.

La morosité omniprésente autour des valeurs financières a augmenté le coût pour les investisseurs qui parient sur une baisse plus importante, tout en rendant relativement peu coûteux les paris sur un rebond. Les banques devant publier leurs résultats vendredi, le rapport risque/récompense pourrait être favorable aux investisseurs assez courageux pour prendre des paris à contre-courant, selon les experts en options.

"Les prix à la hausse sont attrayants par rapport aux prix à la baisse pour beaucoup de ces titres", a déclaré Anand Omprakash, responsable des produits dérivés et de la stratégie quantitative chez Elevation Securities.

GRAPHIQUE : Banques en difficulté,

JPMorgan Chase, Citigroup Inc et Wells Fargo doivent publier leurs résultats vendredi, tandis que Goldman Sachs, Morgan Stanley et Bank Of America sont sur le pont la semaine suivante.

Les positions sur les marchés d'options illustrent le pessimisme qui caractérise le secteur depuis des semaines, même si les inquiétudes concernant les valeurs financières se sont apaisées après que les autorités de régulation américaines ont soutenu les déposants et les institutions financières liées à SVB.

La volatilité implicite à 30 jours - une mesure de la demande relative pour les options de vente par rapport aux options d'achat - sur JP Morgan Chase est de 22,8 %, plus élevée qu'elle ne l'a été environ 85 % du temps au cours de l'année dernière, selon les données de Trade Alert. Bank of America et Citigroup présentent également un biais élevé. Les options d'achat confèrent le droit d'acheter des actions à un prix fixe à l'avenir, tandis que les options de vente proposent le droit de vendre des actions à un prix déterminé.

Pourtant, certains investisseurs semblent flairer la bonne affaire.

"Des conversations récentes avec des clients suggèrent que certains pensent que les bénéfices à venir seront un catalyseur positif pour les sociétés financières", a déclaré Amy Wu Silverman, responsable de la stratégie des produits dérivés chez RBC Capital Markets.

Des bénéfices supérieurs aux prévisions et des messages positifs de la part des PDG pourraient permettre aux investisseurs d'inverser une tendance qui les a amenés à parier sur la baisse des valeurs financières tout en recherchant la sécurité dans les grandes valeurs technologiques, selon Amy Wu Silverman. Le secteur technologique du S&P 500 a progressé de 10 % depuis le 10 mars.

"L'utilisation d'options est un bon moyen de jouer ce rôle", a-t-elle déclaré.

Les analystes s'attendent à ce que les valeurs financières du S&P 500 affichent une croissance des bénéfices de 4,3 % en glissement annuel au premier trimestre, selon les données I/B/E/S de Refinitiv, ce qui en fait l'un des quatre secteurs dont les bénéfices devraient augmenter. Les investisseurs examineront attentivement les bilans des banques afin d'évaluer le niveau de capital qu'elles détiennent, leurs niveaux de dépôts non assurés et les gains ou pertes potentiels de leurs portefeuilles de titres.

Pour les investisseurs qui pensent que les bénéfices et les prévisions du secteur financier seront meilleurs que prévu, Elevation Securities a recommandé d'acheter des options d'achat du Financial Select Sector SPDR Fund au prix d'exercice de 33. Lundi, l'ETF XLF était à peu près stable à 31,95 $.

Au cours des deux dernières années, l'achat d'actions XLF le jour où les premières grandes banques ont publié leurs résultats et leur détention jusqu'à la fin du mois ont rapporté 1,3 % en moyenne, selon les données de Refinitiv.

"Étant donné que les actions des banques sont très malmenées, l'achat d'options d'achat sur les bénéfices peut avoir du sens", a déclaré Michael Purves, directeur général de Tallbacken Capital Advisors.

Mais l'utilisation d'options pour se positionner à la hausse peut être risquée, en particulier pour les traders tentés par les primes de vente plus élevées de vendre des options de vente pour financer l'achat d'options d'achat à la hausse, ont averti les analystes.

De telles opérations subiraient probablement des pertes importantes si la chute du secteur reprenait.

"Ce n'est pas pour les âmes sensibles", a déclaré M. Silverman.