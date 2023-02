Analyse - La nouvelle alliance de l'Indonésie avec les investisseurs obligataires mondiaux pourrait être brève.

De plus, selon les analystes, de nombreux investisseurs ont déjà acheté les grandes quantités d'obligations indonésiennes qu'ils recherchaient au cours de quatre mois de forte accumulation - et se méfient d'un volume d'émission inhabituellement élevé que le gouvernement a prévu.

Le mois de janvier a apporté 3,3 milliards de dollars d'argent étranger sur le marché des obligations en rupiah, soit le plus grand afflux mensuel depuis 2010.

Il s'agissait également du quatrième mois consécutif d'afflux net sur un marché obligataire qui était devenu un bénéficiaire notable d'un regain d'appétit pour le risque au niveau mondial. Les investisseurs se sont tournés vers l'Indonésie lorsqu'ils ont vu des signes indiquant que les rendements américains atteignaient un plateau et la fin de la politique chinoise de taux zéro, ce qui a entraîné une hausse des prix des matières premières et des devises des marchés émergents.

Mais l'optimisme s'est estompé depuis que les fortes données sur l'inflation et le travail aux États-Unis ce mois-ci ont suggéré que la Fed pousserait les taux d'intérêt plus haut que prévu. Le 16 février, la banque centrale d'Indonésie a maintenu son taux d'intérêt directeur inchangé et a déclaré que le niveau actuel devrait suffire à ramener l'inflation vers l'objectif.

Entre-temps, l'émission nette d'environ 700 trillions de rupiahs (46 milliards de dollars) d'obligations cette année, annoncée en août, limiterait les possibilités de gain en capital, selon les analystes.

"Je me garderais bien de prendre de nouvelles positions à partir d'ici", a déclaré Aninda Mitra, responsable de la stratégie macroéconomique et d'investissement en Asie chez BNY Mellon Investment Management, en faisant référence aux obligations indonésiennes.

Le regain d'optimisme de la Fed a stimulé le dollar, ce qui présente un risque de change pour les investissements en Indonésie et dans d'autres pays, a déclaré Mitra.

"Mais si vous avez déjà une surpondération existante sur certains de ces éléments, je pense qu'ils continueront à bien se porter pendant un peu plus longtemps."

Les données sur les flux de capitaux montrent que la plupart des investisseurs se sont débarrassés des obligations des marchés émergents en 2022, la Fed et les autres grandes banques centrales étant devenues agressives pour combattre l'inflation mondiale croissante.

Cela s'est traduit par une érosion du "carry", le revenu tiré des emprunts en dollars et de l'achat de dettes à rendement plus élevé ailleurs, comme en Indonésie. La hausse du dollar, parallèlement aux taux d'intérêt américains, a entraîné des pertes en capital dans d'autres devises.

Mais le sentiment s'est retourné en novembre, a déclaré Ashish Agrawal, responsable de la recherche sur les devises et la stratégie macroéconomique des marchés émergents en Asie chez Barclays. Les investisseurs mondiaux sont revenus sur des marchés tels que l'Indonésie.

Le taux des fonds fédéraux semblait atteindre un pic, la pression à la hausse sur les prix du gaz naturel en Europe s'atténuait, le dollar reculait et la Chine commençait à démanteler ses contrôles en cas de pandémie, a-t-il dit.

L'indice ICE BofA Indonesia des obligations d'État a augmenté de plus de 6 % depuis novembre.

AFFAIRE ON-OFF

La rupiah est en hausse de 2,5 % depuis le début de l'année par rapport au dollar, ce qui en fait l'une des devises les plus performantes d'Asie, et les rendements à 10 ans, à 6,7 %, sont le double du taux d'inflation de base de l'Indonésie.

"Non seulement les obligations indonésiennes proposent un rendement réel parmi les plus attractifs par rapport au reste des marchés asiatiques, mais les fondamentaux ont été solides, parallèlement à un contexte d'inflation bien géré", a déclaré Jerome Tay, analyste des investissements à revenu fixe chez le gestionnaire de fonds abrdn.

Les investisseurs ont traditionnellement été prudents à l'égard de l'Indonésie, en raison de ses antécédents de fortes poussées d'inflation et de volatilité des devises.

La situation a beaucoup changé au cours des deux dernières années, les subventions aux carburants ayant permis de limiter l'inflation tandis que les exportations de matières premières ont prospéré, créant un excédent commercial pour la monnaie.

La vulnérabilité historique à la propriété étrangère élevée des obligations indonésiennes a également diminué, car la Banque d'Indonésie a acheté davantage d'obligations pour contenir les rendements.

"C'est un tout autre jeu de balle, ce qui en fait une bien meilleure base pour envisager ce type d'allocation d'actifs", a déclaré Galvin Chia, stratège des marchés émergents de NatWest Market.

Cette année, les fonds mondiaux ont augmenté leur exposition aux marchés émergents, a déclaré Chia.

"Donc, je pense que ce processus est toujours en cours, mais la plupart des choses devraient encore être faites." Il s'attend à ce que le rythme du flux d'investissement vers l'Indonésie ralentisse.

M. Agrawal de Barclays souligne également le pipeline d'émissions d'obligations par le gouvernement en 2023 et estime que les émissions brutes de 2023 se situent entre 800 000 et 850 000 milliards de rupiahs, ce qui limite les possibilités de baisse des rendements obligataires et de hausse des prix.

Les gains des obligations d'État indonésiennes "ont peu de chances de se maintenir alors que les récents vents arrière perdent de leur élan", a déclaré Agrawal dans une note. "Les techniques d'offre et de demande devraient se détériorer, car l'offre augmente et les achats des investisseurs étrangers ralentissent."

(1 $ = 15 185 rupiahs)