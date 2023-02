Analyse-La pénurie de gaz expose les fragiles économies d'Asie du Sud à davantage de souffrance

Plus de 40 % des ventes annuelles au détail ont lieu pendant les 30 jours du mois sacré, et les centres commerciaux sont bondés entre 20 heures et 22 heures, a déclaré Tariq Mehboob, également directeur général de la franchise pakistanaise de vêtements pour hommes Royal Tag, dans une lettre adressée au gouvernement.

"La fermeture anticipée pourrait entraîner des pertes d'emploi pour 3 à 4 millions de personnes", a écrit Mehboob.

La crainte dans le secteur de la vente au détail illustre la façon dont une pénurie de gaz importé a réduit la production d'électricité et frappé l'économie du Pakistan, au moment même où le pays souffre d'une inflation galopante et d'une monnaie en chute libre. Le Bangladesh est confronté aux mêmes problèmes.

Les deux pays s'efforcent d'éviter une répétition des coupures de courant massives auxquelles ils ont été confrontés l'année dernière, mais les responsables de l'industrie et les analystes affirment que la crise risque de s'aggraver cette année en raison d'une forte baisse des importations de gaz naturel liquéfié (GNL).

Le Pakistan et le Bangladesh sont fortement tributaires du gaz pour la production d'électricité, mais ont dû réduire leurs importations de GNL après la flambée des prix due à l'augmentation de la demande européenne pour remplacer les approvisionnements russes suite à la guerre en Ukraine.

"Les prix spot élevés du GNL et la baisse de la production nationale signifient que le Pakistan continuera à faire face à des problèmes de montée en puissance de la production d'électricité au gaz", a déclaré Poorna Rajendran, consultant en GNL chez FGE.

"Nous nous attendons à ce que les pannes d'électricité s'aggravent en 2023", a-t-il ajouté.

Bien que les prix du GNL aient chuté par rapport aux records de l'année dernière, le combustible super réfrigéré reste cher pour les acheteurs d'Asie du Sud, car leurs devises se sont fortement affaiblies, ce qui les empêche d'augmenter leurs importations de GNL cette année.

Performance de la roupie pakistanaise et du taka bangladais https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/lbvggbqxbvq/Pakistani%20Rupee%20and%20Bangaldeshi%20Taka.PNG

LES MALHEURS DU PAKISTAN

Le Pakistan dépend du gaz pour un tiers de sa production d'électricité, mais il est aux prises avec des réserves de change en baisse pour payer les importations d'énergie.

Les données de suivi des navires de Kpler montrent que les importations de GNL du Pakistan en 2022 ont chuté de 17 % par rapport à l'année précédente pour atteindre leur niveau le plus bas depuis cinq ans.

Le Pakistan et le Bangladesh, sensibles aux prix, réduisent leurs importations de GNL https://www.reuters.com/graphics/PAKISTAN-BANGLADESH/POWER-LNG/myvmokdwwvr/chart_eikon.jpg

En conséquence, au cours des 11 premiers mois de 2022, la production d'électricité au gaz du Pakistan a chuté de 4,4 %, même si la production globale a augmenté de 1,8 % pour atteindre 129 gigawattheures (GWh), selon les données du groupe de réflexion sur l'énergie Ember.

La production totale d'électricité est restée bien en deçà de la capacité de production et de la demande en raison de la pénurie de carburant, selon les analystes et les responsables gouvernementaux, ce qui a entraîné des coupures de courant pendant plusieurs heures chaque semaine au cours du second semestre de l'année dernière.

L'un des principaux problèmes est que les vieilles centrales électriques au fioul sont inefficaces et coûtent plus cher à faire fonctionner que les centrales au gaz, a déclaré le ministre pakistanais de l'énergie Khurram Dastgir Khan.

Les coûts de production d'électricité ont été supérieurs de 1,25 % à ce qu'ils auraient été si une quantité suffisante de GNL avait été disponible au cours de l'année se terminant en juin 2022, selon les calculs de Reuters basés sur les données du rapport annuel du ministère de l'énergie.

Toutefois, les coûts de production ont probablement encore augmenté depuis juillet, car les responsables affirment que les pénuries de pointe se sont intensifiées l'été dernier en raison du manque de GNL. Actuellement, seules deux des quatre usines du pays dépendant du GNL fonctionnent.

"L'été va être difficile comme la plupart des étés, parce que nous marchons sur cette ligne mince entre l'abordabilité et la disponibilité", a déclaré Dastgir dans une interview à Reuters.

LE BANGLADESH SE DÉBAT

On peut s'attendre à une tendance similaire au Bangladesh, où le gaz alimente plus des deux tiers de la production d'électricité, a déclaré Raghav Mathur, analyste au cabinet de conseil Wood Mackenzie.

En 2022, les importations de GNL du Bangladesh ont chuté de 14 % par rapport à l'année précédente, selon Kpler, ce qui a fait baisser la production d'électricité alors que la demande était en hausse.

En conséquence, l'année dernière, le Bangladesh a eu recours à des coupures de courant pendant 85 des 92 jours se terminant le 30 octobre, selon une analyse de Reuters des données de l'opérateur du réseau électrique du pays. En comparaison, seulement deux jours de coupures forcées ont été enregistrés entre janvier 2019 et juillet 2022.

Coupures forcées d'électricité au Bangladesh https://www.reuters.com/graphics/PAKISTAN-BANGLADESH/POWER-LNG/jnvwyxqogvw/chart_eikon.jpg

Les pannes ont ébranlé les opérations commerciales, frappant les exportations lucratives de l'industrie du vêtement vers des clients tels que Walmart, Gap Inc et H&M et Zara.

"Il est devenu difficile de soutenir l'industrie du vêtement", a déclaré l'Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh dans une lettre adressée au gouvernement le mois dernier, demandant un approvisionnement régulier en électricité et en gaz et une baisse des prix du gaz.

Il est peu probable que les prix du GNL diminuent suffisamment pour aider le Bangladesh et le Pakistan, les analystes s'attendant à ce qu'un rebond des achats chinois fasse grimper les prix en 2023.

Rystad Energy prévoit que les prix asiatiques atteindront en moyenne 32 $ par mmBtu cette année, soit bien plus que les 20 $ par mmBtu que le conseiller en énergie du premier ministre du Bangladesh considère comme un prix spot acceptable.

Le pays a lancé deux appels d'offres au comptant jusqu'à présent cette année, le premier ayant été attribué à TotalEnergies à environ 19 $ par mmBtu, ont déclaré à Reuters deux responsables de Petrobangla.

La nation d'Asie du Sud vise à acheter davantage de cargaisons de GNL au comptant et souhaite décrocher davantage de contrats à long terme avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Brunei, ont déclaré les responsables, mais les analystes se demandent si cela sera réalisable.

"Il n'est pas possible pour eux de se permettre des prix élevés pour le GNL", a déclaré Mathur de Woodmac.

Même avec la production d'électricité à partir de combustibles alternatifs, les entreprises s'inquiètent de l'impact économique d'une alimentation électrique incertaine. Mehboob, PDG de Royal Tag, s'attend à ce que la réduction des opérations pendant les heures de pointe réduise les ventes au détail de 30 %.

"Nous craignons qu'il y ait un effet d'entraînement négatif sur le PIB, l'emploi et la perception des impôts, ainsi que des perturbations sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement."

(1 $ = 264,0000 roupies pakistanaises)