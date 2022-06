Analyse-La pénurie de raffineries de pétrole hante l'Afrique alors que les prix des carburants montent en flèche

La flambée des prix s'accompagne d'une flambée du coût des denrées alimentaires après l'envoi de troupes russes en Ukraine, ce qui affecte des dizaines de millions de personnes vivant déjà dans des conditions précaires, ainsi que les budgets des gouvernements et des organismes d'aide.

Les raffineries de toute l'Afrique subsaharienne combinées peuvent traiter 1,36 million de barils de pétrole par jour (bpj), en théorie, mais comme beaucoup sont hors service, seuls 30 % de cette capacité ont été utilisés l'année dernière, selon la société de conseil indépendante CITAC.

Les raffineries du Cameroun, du Ghana et du Sénégal sont fermées, ainsi que quatre en Afrique du Sud. Le plus grand producteur de pétrole d'Afrique, le Nigeria, pompe plus de 1,3 million de barils par jour, mais les deux usines privées qui y fonctionnent encore ne peuvent en traiter que 1 %.

La Banque africaine d'import-export et l'Organisation des producteurs de pétrole africains ont signé un accord en mai pour créer une "banque de l'énergie" de plusieurs milliards de dollars afin de stimuler les investissements privés dans le secteur, mais les analystes estiment qu'il y a peu de solutions rapides à l'horizon.

Les pénuries de carburant frappent également les nations occidentales, mais l'impact en Afrique devrait être plus durable, car les gouvernements et les entreprises sont généralement moins en mesure de supporter le coût faramineux du carburant importé ou de trouver les millions de dollars nécessaires pour faire fonctionner les raffineries à nouveau à plein régime.

"Il est probable que la situation puisse empirer à court terme", a déclaré à Reuters Anibor Kragha, directeur de l'Association des raffineurs et distributeurs africains (ARDA).

Les grandes compagnies pétrolières occidentales se sont retirées des projets de raffinage en Afrique ces dernières années et les investisseurs locaux et les gouvernements n'ont pas réussi à combler le vide, ce qui a entraîné un manque chronique d'investissements dans la modernisation des installations.

Le résultat est que, malgré les 125 milliards de barils de réserves de pétrole et les 600 trillions de pieds cubes de gaz naturel estimés du continent, les pays africains dépendent presque exclusivement des produits pétroliers importés pour alimenter leurs économies.

Même les principaux exportateurs de pétrole brut, le Nigeria et l'Angola, dépendent des importations pour près de 80 % de leurs besoins domestiques en carburant, selon les responsables gouvernementaux.

LA RAFFINERIE DANGOTE

Face au mécontentement croissant suscité par la flambée des prix, les gouvernements se démènent pour faire fonctionner les raffineries.

La raffinerie Tema du Ghana, d'une capacité de 45 000 bpj, par exemple, est hors service depuis une explosion en janvier 2017. Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, a déclaré que des "efforts intenses" étaient désormais déployés pour remettre la raffinerie en état afin de lutter contre la flambée des prix du carburant.

Cependant, la remise en service de la raffinerie nécessiterait 40 millions de dollars de nouveaux investissements, selon des sources industrielles, ce que le pays peut difficilement se permettre alors qu'il est aux prises avec une montagne croissante de dettes et un déficit budgétaire à deux chiffres.

C'est une histoire similaire au Cameroun.

La raffinerie de Limbe, d'une capacité de 42 000 bpj, est fermée depuis un incendie en 2019, mais une directive du bureau du président, vue par Reuters, a demandé au ministre des finances le 22 avril de mettre rapidement en place des plans pour rénover l'usine lourdement endettée.

L'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, un homme d'affaires qui a fait fortune dans le ciment, construit une vaste raffinerie au Nigeria qui aura une capacité de 650 000 barils par jour, ce qui la place juste en dehors des cinq premières raffineries du monde.

Mais son lancement tant attendu a été repoussé à l'année prochaine et la révision de la raffinerie de Port Harcourt au Nigeria, qui prendra des années, vient seulement de commencer après deux décennies de discussions.

L'Angola, qui est le deuxième plus grand producteur de pétrole d'Afrique et qui pompe environ 1,1 million de bpj, a prévu de construire d'autres raffineries en plus de son unique usine de 65 000 bpj à Luanda.

Le diesel et le carburéacteur, en particulier, ont fait l'objet d'une pénurie, car les raffineurs ont considérablement réduit leur production pendant la pandémie, lorsque les restrictions de voyage ont cloué les avions au sol, tandis que les volumes de diesel russe ont chuté depuis le début de la guerre en Ukraine.

Les compagnies aériennes nigérianes ont menacé de suspendre leurs vols intérieurs en raison de la flambée des coûts du kérosène avant de faire marche arrière. Le pays subventionne l'essence à un coût élevé, mais pas le diesel ni le carburéacteur.

Les entretiens programmés réduisent également les approvisionnements.

La raffinerie SAR de Dakar, d'une capacité de 27 000 bpj, est hors service depuis novembre pour des réparations et l'approvisionnement en gasoil du pays n'était plus que de trois jours fin avril, ce qui a provoqué de longues attentes aux pompes pour les automobilistes.

En Afrique du Sud, où quatre raffineries sont hors service, dont l'une des plus importantes de la région, l'usine Sapref de Durban, d'une capacité de 180 000 bpj, certaines compagnies aériennes ont été contraintes de détourner l'un des aéroports les plus fréquentés d'Afrique en raison de la pénurie de kérosène.

Si certains pays d'Afrique du Nord sont particulièrement exposés à la chute des exportations de céréales en provenance d'Ukraine, les raffineries de la région sont en meilleure forme qu'au sud du Sahara, fonctionnant à 80 % de leur capacité l'année dernière, selon les données de la CITAC.

L'ÉTAU DES SANCTIONS

En l'absence de capacité de raffinage, les majors pétrolières et les sociétés de négoce de matières premières envoient depuis des années des produits pétroliers du Moyen-Orient et d'Extrême-Orient pour les faire flotter dans de grands pétroliers au large des côtes du Togo, en Afrique de l'Ouest, où ils peuvent ensuite être divisés en plus petits volumes pour des livraisons de dernière minute.

Mais les prix de la livraison immédiate étant si élevés et le marché inhabituellement volatile, les grands acteurs se sont retirés. L'augmentation des coûts commerciaux et les dépenses supplémentaires dues aux problèmes de crédit avec les petits importateurs africains indépendants aggravent le problème.

Lors de récents appels d'offres pour l'achat de diesel ou de kérosène, les négociants ont déclaré que seules deux ou trois entreprises avaient répondu, contre six ou plus avant l'invasion russe de l'Ukraine, que Moscou appelle une "opération militaire spéciale".

Le Ghana a jusqu'à présent été épargné par les pénuries, mais les importateurs affirment que les augmentations de prix quotidiennes signifient que chaque achat est plus cher que le précédent. Les prix de détail du diesel ont augmenté de plus de 90 % en glissement annuel en avril, selon le service des statistiques du Ghana.

"Ces conditions signifient que vous avez effectivement besoin du double du crédit dont vous auriez eu besoin l'année dernière", a déclaré Senyo Hosi, directeur de la Ghana Chamber of Bulk Oil Distributors.

Avec des prix pour une livraison immédiate si élevés par rapport aux mois à venir - un phénomène de marché connu sous le nom de backwardation - il y a peu d'incitation à stocker des produits pour une vente future.

"Les prix immédiats élevés et la forte déportation réduisent les incitations à détenir des stocks discrétionnaires ou invendus, laissant les acheteurs au comptant ou à court terme vulnérables aux pénuries", a déclaré Jamie Torrance, responsable des distillats et des biocarburants à la société de négoce de matières premières Trafigura.

Les prix physiques du carburéacteur ont atteint des sommets en avril en Europe et aux États-Unis, tandis que les niveaux de stock sont tombés à leur plus bas niveau en deux ans au principal centre pétrolier européen ARA au cours de la semaine du 12 mai. [ARA/]

Le diesel, le fioul et d'autres produits russes étaient auparavant stockés et mélangés à ARA (Amsterdam-Rotterdam-Anvers) pour être transportés en Afrique, mais le brut et les produits russes ne peuvent désormais être vendus aux acheteurs européens que dans certains cas.

"Cela risque malheureusement d'exacerber davantage les pénuries actuelles", a déclaré M. Torrance de Trafigura.