Analyse-La percée d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer donne un coup de pouce à Roche et Eli Lilly

Eisai Co Ltd et Biogen Inc ont déclaré que leur médicament expérimental a ralenti de manière significative le déclin cognitif et fonctionnel lors d'un vaste essai sur des patients aux premiers stades de la maladie, un résultat positif rare dans un domaine jonché d'échecs.

Le médicament, le lécanemab, a ralenti la progression de la maladie cérébrale de 27% par rapport à un placebo, proposant ainsi la promesse d'un traitement efficace aux patients désespérés et à leurs familles.

Les résultats confirment une théorie ancienne mais controversée selon laquelle l'élimination des dépôts collants d'une protéine appelée amyloïde bêta dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer peut retarder la progression de la forme la plus courante de démence, qui touche environ 55 millions de personnes dans le monde.

Presque tous les médicaments contre la maladie d'Alzheimer, y compris ceux qui ciblent la protéine amyloïde, ont trébuché lors des essais.

Le Dr Kristian Steen Frederiksen, directeur d'une unité d'essais cliniques à l'Université de Copenhague, a déclaré que les dernières données constituaient une preuve solide que la bêta-amyloïde n'est pas seulement un "spectateur innocent" dans le développement des médicaments contre la démence.

Les perspectives d'autres médicaments anti-amyloïdes très médiatisés qui font actuellement l'objet d'essais cliniques, notamment le gantenerumab de Roche et le donanemab d'Eli Lilly, sont plus élevées à la suite des données de Biogen-Eisai, selon les analystes.

"Les attentes des investisseurs (pour les études concurrentes) vont certainement augmenter, car très peu d'entre eux attribueraient une probabilité de succès >50% pour ces essais compte tenu du cimetière d'échecs passés", a déclaré Daniel Chancellor, analyste des soins de santé chez Citeline.

Les données de stade avancé sur le gantenerumab sont attendues pour le quatrième trimestre, a déclaré Roche dans un communiqué, se disant encouragée par les données sur lecanemab. Les résultats du donanemab de Lilly sont attendus pour la mi-2023.

Le fabricant de médicaments américain n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les chercheurs sur la maladie d'Alzheimer ont suggéré que le succès d'un ou de plusieurs des trois médicaments est susceptible de revigorer la recherche dans tout le domaine, si les résultats résistent à l'examen.

L'action de Biogen a bondi de 50 % dans les premiers échanges de pré-marché aux États-Unis, tandis que les actions d'Eisai ont bondi de 17 % pour atteindre la limite quotidienne à Tokyo. Les actions de Roche ont bondi de 6 % pour atteindre un sommet de deux mois dans les premiers échanges, tandis que les actions de Lilly étaient en hausse de 7,8 % avant la cloche.

L'HYPOTHÈSE AMYLOÏDE

Certains chercheurs, dont Frederiksen, font preuve d'un optimisme prudent quant à l'impact des données de Biogen, Eisai sur les chances de succès des deux autres médicaments en développement.

Les trois médicaments expérimentaux diffèrent en termes de types de bêta-amyloïde auxquels ils se lient, et il existe des différences dans la conception des essais, et potentiellement dans les profils de sécurité, a-t-il dit.

"Nous avons appris dernièrement à ne pas trop espérer", a déclaré Tara Spires-Jones, directrice adjointe du Centre for Discovery Brain Sciences de l'Université d'Édimbourg.

Les scientifiques avertissent également qu'il existe de nombreux changements cérébraux impliqués dans la maladie d'Alzheimer en plus de l'amyloïde, et que certaines des autres cibles explorées sont plus susceptibles de fonctionner chez les personnes atteintes de démence établie.

L'Alzheimer est une maladie complexe, et cibler uniquement l'amyloïde pourrait ne pas être suffisant, a déclaré Miia Kivipelto, professeur de gériatrie clinique au Centre de recherche sur l'Alzheimer de l'Institut Karolinska.

Une approche thérapeutique individualisée, comme c'est le cas pour le cancer, est probablement nécessaire, a-t-elle ajouté.

L'hypothèse dite amyloïde a été remise en question par certains scientifiques, notamment après l'approbation controversée de l'Aduhelm par la Food and Drug Administration américaine en 2021, basée sur sa capacité à éliminer les plaques plutôt que sur la preuve qu'il contribuait à ralentir le déclin cognitif. La décision est intervenue après que le propre panel d'experts extérieurs de la FDA ait déconseillé l'approbation.

"Ces (dernières données) rendront certainement très heureux les plus fervents partisans de l'hypothèse amyloïde et pourraient atténuer les arguments des plus fervents détracteurs", a déclaré Spires-Jones.