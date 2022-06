Analyse-La police, les armes à feu et les écoles sont protégées des poursuites judiciaires suite à la fusillade au Texas

Comme lors de précédentes fusillades dans des écoles, les familles des 19 élèves et des deux enseignants constateront probablement que toute action en justice se heurtera à des obstacles juridiques qui n'existent pas pour les fusillades sur le lieu de travail ou dans d'autres propriétés privées.

"Je vois Uvalde comme un exemple de lacunes dans la loi", a déclaré Erik Knockaert, un avocat texan qui a représenté des victimes de fusillades de masse. Il ne représente pas les familles d'Uvalde.

Le tireur de 18 ans, Salvador Ramos, a utilisé une arme fabriquée par Daniel Defense de Géorgie.

La difficulté provient de trois types de protections juridiques : l'immunité qualifiée, qui protège les agents des forces de l'ordre contre de nombreuses poursuites concernant leurs actions au travail ; l'immunité souveraine, qui protège les gouvernements contre les poursuites ; et une loi fédérale qui protège les fabricants d'armes contre les réclamations des victimes de fusillades.

L'immunité qualifiée pourrait potentiellement empêcher les poursuites contre la police d'Uvalde, même si le directeur du département de la sécurité publique du Texas a reconnu que les officiers ont pris la "mauvaise décision" lorsqu'ils ont attendu les renforts avant d'affronter le tireur, selon les experts juridiques.

Jamal Alsaffar, qui a représenté les victimes d'une fusillade dans une église du Texas en 2017 à Sutherland Springs, a déclaré que surmonter l'immunité qualifiée dépendra de ce que les policiers croyaient de la situation à leur arrivée et si le protocole les obligeait à affronter le tireur.

"La chronologie est importante pour comprendre s'ils peuvent être tenus responsables en partie de la tragédie", a déclaré Alsaffar, qui ne représente pas les familles d'Uvalde.

Le service de police d'Uvalde n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un juge fédéral a rejeté en 2018 un procès contre le comté de Broward et les employés de son bureau de shérif pour ne pas avoir protégé les élèves du lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride, où 17 personnes ont été tuées plus tôt cette année-là.

Le juge a statué que le shérif et les employés du comté n'avaient pas l'obligation légale de protéger les élèves du tireur, faisant écho à des décisions de la Cour suprême des États-Unis selon lesquelles le gouvernement n'a le devoir de protéger que les personnes "en détention".

Cependant, des poursuites civiles et pénales ont été autorisées à l'encontre de Scot Peterson, un ancien shérif adjoint qui était un agent de ressources scolaires au lycée et qui a été largement critiqué pour ne pas avoir affronté le tireur. Ces affaires ont été poursuivies parce que Peterson avait une "relation spéciale" avec les élèves.

Son procès criminel est actuellement prévu en septembre, ce que son avocat, Mark Eiglarsh, a qualifié de "sans précédent et d'irresponsable" et a dit craindre que cela ne conduise à des accusations similaires contre les forces de l'ordre à l'avenir.

Les avocats ont déclaré qu'il pourrait y avoir une affaire contre le district scolaire s'il est déterminé que le tireur a pu facilement entrer dans l'école parce que les procédures de sécurité n'ont pas été suivies, mais ce sera probablement un cas difficile.

Le district scolaire d'Uvalde n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Des plaintes similaires contre le district scolaire et la ville de Newtown, Connecticut, par les familles de certaines des 26 victimes tuées en 2012 à l'école élémentaire Sandy Hook ont été rejetées en 2018 pour cause d'immunité souveraine.

Les familles de Sandy Hook ont toutefois obtenu gain de cause dans une affaire intentée contre le fabricant d'armes Remington, qui a fabriqué l'arme d'assaut Bushmaster utilisée par le tireur Adam Lanza.

Les fabricants et les vendeurs d'armes bénéficient d'une immunité quasi générale en vertu d'une loi de 2005 connue sous le nom de Protection of Lawful Commerce in Arms Act, ou PLCAA, contre les poursuites civiles pour les crimes commis avec leurs armes.

Il existe des exceptions si une entreprise a sciemment violé une loi applicable et les familles de Sandy Hook ont allégué que Remington avait violé la loi du Connecticut relative à la commercialisation de leur produit utilisé dans la fusillade.

Jonathan Lowy, avocat en chef de la Brady Campaign to Prevent Gun Violence, a déclaré qu'un certain nombre de réclamations potentiellement viables devraient être envisagées contre Daniel Defense. Si l'arme de la société pouvait être facilement modifiée pour tirer automatiquement, l'immunité PLCAA ne s'appliquerait probablement pas, a-t-il dit.

Daniel Defense a refusé de commenter.

Mais d'autres personnes étaient moins optimistes quant à la possibilité de suivre le modèle de Sandy Hook, qui reposait sur une interprétation favorable de la loi du Connecticut par le plus haut tribunal de cet État.

"Je serais surpris que la Cour suprême du Texas ait un grand appétit pour l'élargissement des exceptions à l'immunité PLCAA", a déclaré Tim Lytton, professeur de droit à la Georgia State University College of Law, spécialisé dans les litiges liés aux armes à feu.

Pourtant, Lytton a déclaré que les poursuites judiciaires peuvent conduire à des compensations importantes même lorsque la loi est du côté des défendeurs.

En 2020, la Cour suprême de Floride a statué que la loi plafonnait à 300 000 $ la responsabilité du district scolaire dans la fusillade de Parkland. Malgré cela, l'année suivante, le district a accepté de verser 25 millions de dollars aux victimes.

Le ministère de la Justice des États-Unis a également accepté de verser aux familles de Parkland 127 millions de dollars au début du litige, en raison du fait que le gouvernement n'a pas donné suite aux tuyaux concernant le tireur.

"Conclure un accord et payer une compensation", a déclaré Lytton, "c'est une réponse beaucoup plus facile que de proposer des changements dans la loi."