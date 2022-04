Analyse-La politique de l'Italie, l'opinion publique, pourrait affaiblir le front anti-Poutine de l'Occident

Le Premier ministre Mario Draghi et son gouvernement ont adopté une ligne dure à l'égard de Moscou, et l'ancien chef de la Banque centrale européenne a revendiqué mercredi un certain crédit pour la décision de l'Occident de geler les réserves étrangères de la banque centrale russe.

Cependant, Draghi, qui ne s'est jamais présenté aux élections mais a été appelé à la tête d'un gouvernement d'"unité nationale" il y a 14 mois, pourrait avoir du mal à garder le pays derrière lui si la guerre s'éternise.

Les sondages d'opinion montrent qu'en Italie - contrairement à ce qui se passe dans les autres États du G7, à savoir la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne - l'opinion publique est peu favorable à l'envoi d'armes en Ukraine.

Les sondages montrent également que les Italiens sont divisés sur la question des sanctions, qu'ils s'opposent à l'augmentation des dépenses de défense et, selon un sondage Ipsos de mercredi, seuls 61 % d'entre eux estiment que le dirigeant russe Vladimir Poutine est le principal responsable du conflit.

De tels sentiments ne sont pas limités aux gens ordinaires. Ils se retrouvent également parmi les plus grands partis au pouvoir en Italie, dont certains ont noué avec la Russie des allégeances qu'ils semblent peu enclins à rompre.

Lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy s'est adressé au parlement italien le mois dernier, environ un tiers des 950 législateurs ne s'est pas présenté, a déclaré un responsable parlementaire à Reuters.

MERVEILLEUSEMENT PEU REPRÉSENTATIF

"A ce stade, l'Italie a un gouvernement merveilleusement peu représentatif", a déclaré Nathalie Tocci, directrice du groupe de réflexion italien Institute for International Affairs (IAI).

"Le gouvernement a une position très claire et ferme sur la guerre, et je pense aussi que le parlement, peut-être dans une moindre mesure, est globalement là où il devrait être. Le problème est la politique dans un sens plus profond, les partis et l'opinion publique."

L'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi, qui dirige le parti conservateur Forza Italia, se targue d'une amitié personnelle de longue date avec Poutine et l'a qualifié en 2015 de "sans aucun doute le numéro un parmi les dirigeants mondiaux."

Le chef de file de la Ligue de droite, Matteo Salvini, avait l'habitude de porter un T-shirt arborant le visage de Poutine, et un accord de partenariat que la Ligue a signé avec le parti Russie Unie de Poutine en 2017 est toujours en vigueur.

Salvini et Berlusconi ont condamné l'invasion de la Russie, mais ni l'un ni l'autre n'a critiqué Poutine nommément.

Draghi a déclaré mardi que Rome était "pleinement alignée sur le reste de l'Union européenne" après que le bloc a annoncé un nouveau paquet de mesures punitives.

Jusqu'à présent, malgré certaines réticences de la part des politiciens, le Parlement a soutenu Draghi sur les sanctions et l'envoi d'armes à l'Ukraine.

Mais les analystes se demandent combien de temps le premier ministre pourra maintenir une ligne dure alors que le coût économique des sanctions augmente, d'autant plus que la discipline parmi les partis de sa coalition risque de s'affaiblir alors qu'ils font campagne pour les élections prévues au printemps prochain.

M. Tocci a déclaré que si la guerre s'éternise, "d'ici l'année prochaine, l'Italie sera absolument le maillon faible" de l'alliance occidentale.

Il y a déjà des signes croissants de tension.

La volonté de M. Draghi de porter les dépenses militaires à 2 % du PIB s'est heurtée le mois dernier à l'opposition du Mouvement 5 étoiles, le principal parti au pouvoir. Le premier ministre a finalement accepté d'atteindre cet objectif de l'OTAN en 2028, soit quatre ans après l'objectif initial.

Après que l'Italie a expulsé 30 diplomates russes mardi en coordination avec d'autres pays occidentaux, la Ligue a sèchement noté que la paix peut être atteinte par "le dialogue et la diplomatie, pas en expulsant des diplomates."

Francesco Galietti, directeur du cabinet de conseil en risque politique Policy Sonar, basé à Rome, a déclaré qu'il pensait que la Ligue, dont le soutien s'amenuise depuis des années, pourrait bientôt quitter le gouvernement pour tenter de se relancer.

Cela ne menacerait pas la majorité de Draghi, mais il ne serait plus à la tête d'un gouvernement d'"unité nationale", et les critiques extérieures à l'égard de ses politiques ne pourraient que s'intensifier.

LE PAPE, LE POPULISME ET LE PACIFISME

M. Galietti a déclaré que la position de l'Italie sur la Russie était pilotée par Draghi et le chef de l'État Sergio Mattarella, mais le parlement est rempli de législateurs élus en 2018 au plus fort d'une vague populiste.

"Nous ne pouvons pas simplement souhaiter que ce parlement disparaisse", a-t-il déclaré. "Si les frictions sur la guerre restent sporadiques, Draghi peut continuer. Sinon, Mattarella n'aura guère d'autre choix que de tirer la prise et de convoquer des élections."

Les analystes citent des raisons historiques, économiques et religieuses pour expliquer l'attitude des Italiens envers la Russie et la guerre.

L'Italie a eu le plus grand parti communiste d'Europe pendant 45 ans après la Seconde Guerre mondiale, et la défiance envers l'OTAN et les États-Unis reste très répandue.

De manière plus pragmatique, les entreprises du nord de l'Italie, qui constituent le socle du soutien à la Ligue, ont fait des affaires florissantes avec la Russie, aujourd'hui menacée par les sanctions.

Le catholicisme de l'Italie et la présence du Vatican sont également cités pour expliquer un fort mouvement pacifiste. Le pape François a déclaré le mois dernier que l'augmentation des dépenses de défense était une "folie", dans des propos qui, selon M. Tocci, ont eu "un grand impact" sur l'opinion publique italienne.

Un sondage réalisé fin mars par l'agence EMG a montré que 54 % des Italiens étaient opposés à l'augmentation des dépenses de défense pour atteindre l'objectif de l'OTAN, et un sondage réalisé par IZI a montré que 73 % d'entre eux étaient contre.

"L'augmentation des dépenses militaires ne fait pas gagner de voix en Italie", a déclaré Luigi Scazzieri, analyste au Centre for European Reform, basé à Londres.

"On n'a guère réussi à faire comprendre au public que nous sommes confrontés à un monde plus dangereux, notamment en ce qui concerne l'agression russe. Il n'y a toujours pas la perception d'un réel danger pour la sécurité de l'Italie."