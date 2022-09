Analyse-La politique de restructuration de la dette chinoise fait l'objet d'un examen minutieux alors que de plus en plus de pays demandent un allègement.

La Chine est le plus grand créancier bilatéral du monde, mais elle divulgue peu de choses sur les conditions de prêt et aussi sur la manière dont elle renégocie avec les emprunteurs en détresse. L'intérêt pour la manière dont elle gère la dette zambienne est donc intense, d'autant plus que de plus en plus de pays, comme le Sri Lanka, ont du mal à rembourser leurs prêts.

Les dirigeants du Groupe des sept riches démocraties ont spécifiquement demandé à la Chine de jouer un rôle plus actif pour aider les pays en difficulté à se débarrasser du fardeau de leur dette.

Peu après le discours de l'ambassadeur Du Xiaohui à Lusaka, la Chine a confirmé qu'elle avait annulé 23 prêts sans intérêt accordés à 17 pays africains, concrétisant ainsi une promesse du président Xi Jinping lors du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) de 2021. La Chine a indiqué que les prêts étaient arrivés à échéance, mais n'a pas donné plus de détails.

L'annonce est bienvenue, mais les prêts sans intérêt ne représentent qu'une infime partie des prêts accordés par la Chine au continent. Les gouvernements africains les traitent de toute façon comme des subventions, il y a donc eu peu de surprise, selon les chercheurs et les responsables gouvernementaux.

Ce type de remise de dette, que la Chine pratique depuis plus de deux décennies, masque une position plus dure sur la restructuration de la majeure partie de ses prêts aux nations en développement dans le cadre de son initiative "Belt and Road" (BRI) lancée en 2013, ont déclaré les analystes.

"C'est le fruit le plus bas qui pend", a déclaré Hannah Ryder, directrice générale de Development Reimagined, un cabinet de conseil en développement appartenant à des Africains et dont le siège est à Pékin.

"La Chine pourrait en faire plus".

La Chine ne divulgue généralement pas les conditions de prêt, tandis que l'allègement de la dette se fait généralement par le biais d'une prolongation de l'échéance ou de nouveaux prêts plutôt que par des réductions de valeur.

"La Chine fournit depuis longtemps divers types d'assistance, y compris des prêts sans intérêt, à l'Afrique dans la limite de ses capacités, et soutient activement le développement économique et social des pays africains", a déclaré à Reuters un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans une déclaration écrite. Il n'a pas répondu à une question sur la valeur totale des 23 prêts annulés.

Les prêts sans intérêt représentent moins de 5 % des 843 milliards de dollars d'engagements de prêts chinois à 165 gouvernements dans le monde entre 2000 et 2017, suivis par le laboratoire de recherche AidData https://www.aiddata.org.

INDICES DE LA ZAMBIE

Les progrès ont démarré de manière glaciale sur la restructuration de la dette extérieure de 17 milliards de dollars de la Zambie - le premier défaut de paiement de l'ère pandémique en Afrique - par le biais du Cadre commun mis en place par le Groupe des 20 principales économies en 2020. Des sources impliquées dans le processus ont blâmé la Chine pour ce retard.

Le ministère chinois des affaires étrangères a démenti ces propos, affirmant qu'ils "ne correspondent pas aux faits".

"La Chine a joué un rôle positif dans la restructuration de la dette de la Zambie. C'est grâce à la promotion de la Chine que le comité des créanciers a pu tenir avec succès deux réunions", a-t-il déclaré dans une réponse écrite à Reuters.

La deuxième réunion a abouti à un engagement de restructuration et a ouvert la voie à la signature par le FMI d'un programme de prêt de 1,3 milliard de dollars. Toutefois, l'allègement proposé par chaque créancier est encore en cours de négociation.

La Chine pourrait faire pression pour prolonger les échéances de ses 6 milliards de dollars de prêts à la Zambie plutôt que d'accepter des décotes, a déclaré une source ayant connaissance des négociations.

"Le choix entre les décotes et l'allongement de la période de remboursement... est une question de négociations", a déclaré Situmbeko Musokotwane, ministre des finances de la Zambie, lors d'une conférence de presse la semaine dernière, refusant de commenter spécifiquement le rôle de la Chine. [L8N3083OY]

Certains créanciers "choisiront d'avoir leur argent plus rapidement" tandis que d'autres opteront pour une décote nulle mais un remboursement sur une plus longue période, a ajouté Musokotwane.

"En traitant le problème de la dette, le principe de "l'action commune et du fardeau équitable" devrait être suivi", a déclaré le ministère chinois des affaires étrangères, dans sa déclaration répondant aux critiques selon lesquelles il aurait retardé la restructuration.

L'incertitude règne cependant quant à savoir si la Chine adopterait une approche multilatérale pour d'autres pays endettés, tels que le Sri Lanka en crise, qui a fait défaut sur une dette extérieure qui atteignait 47 milliards de dollars à la fin de l'année dernière.

Fin août, Tokyo a déclaré qu'elle se coordonnerait avec d'autres nations créancières, dont l'Inde et la Chine - le plus grand créancier bilatéral du Sri Lanka - et a demandé instamment des pourparlers de restructuration conjoints.

"Nous sommes prêts à travailler avec les pays concernés et les institutions financières internationales", a répondu le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, la semaine dernière.

CONCENTRATION AU LASER

Entre 2000 et 2020, les créanciers chinois, principalement des banques d'État, ont accepté de prêter 160 milliards de dollars aux pays africains, selon l'Université de Boston.

La Chine a annulé au moins 3,4 milliards de dollars de dettes entre 2000 et 2019, presque tous des prêts sans intérêt à des pays africains, tandis qu'indépendamment, les créanciers publics ont restructuré ou refinancé 15 milliards de dollars, selon l'Initiative de recherche Chine-Afrique (CARI) de l'Université Johns Hopkins.

Les banques d'État chinoises étaient "focalisées au laser" sur le fait d'être remboursées, a déclaré Brad Parks d'AidData, notant que la République du Congo a renégocié 1,3 milliard de dollars de prêts de la China Eximbank en 2019 en allongeant les échéances et en augmentant les taux d'intérêt. La dette est passée à 1,6 milliard de dollars.

L'ambassadeur de Pékin en Zambie a déclaré dans son discours d'août, "nous ne voulions pas entrer dans le comité des créanciers du G20, le Cadre commun", ajoutant que la coopération bilatérale amicale était "la meilleure façon de traiter la dette entre deux amis."

Du a toutefois ajouté qu'un appel "important" du 31 mai entre les présidents zambien et chinois a convaincu Pékin de se joindre aux pourparlers multilatéraux.

"La Chine mène une série de délibérations réelles et saines sur la manière de gérer sa toute première crise de la dette gigantesque et il faut l'applaudir pour ses délibérations", a déclaré Kevin Gallagher, professeur de politique de développement mondial à l'Université de Boston.

"Mais s'ils n'agissent pas rapidement, la situation ne fera qu'empirer".