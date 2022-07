Analyse - La prime de risque du Brésil s'envole après que le Congrès ait rompu le plafond des dépenses.

Alors que les hausses des taux d'intérêt mondiaux et les risques de récession ont mis tous les marchés émergents sous pression, le Brésil fait l'objet d'une attention particulière après que le Congrès ait ouvert un plafond de dépenses constitutionnel pour permettre une explosion des dépenses de l'année électorale.

"Le problème est la modification du plafond des dépenses", a déclaré un fonctionnaire du ministère de l'économie, qui a requis l'anonymat pour discuter ouvertement de la situation. "Cela affaiblit la lecture selon laquelle la situation budgétaire sera sous contrôle dans les années à venir."

Même avec des surprises positives telles que les fortes données sur les recettes fiscales de juin jeudi, le fonctionnaire a déclaré que la courbe de rendement du Brésil reste sous pression car les investisseurs se préparent au pire.

Les deux principaux candidats à l'élection présidentielle d'octobre - l'ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva et le président sortant de droite Jair Bolsonaro - ont indiqué qu'ils prévoyaient de prolonger l'augmentation des dépenses sociales de cette année jusqu'à l'année prochaine.

"C'est une bombe fiscale", a déclaré Sergio Goldenstein, stratège en chef chez Renascença DTVM. "Les primes de risque semblent élevées, mais il y a peu de place pour une baisse pertinente".

Le taux réel des obligations d'État liées à l'inflation est au plus haut depuis fin 2016, tandis que les swaps sur défaillance de crédit à cinq ans du Brésil sont à des sommets vus pour la dernière fois au début de la pandémie en mars 2020.

(GRAPHIQUE : Les rendements des obligations indexées sur l'inflation du gouvernement brésilien grimpent - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/klpykyjrgpg/juro%20real%205%20anos%20ntnb.PNG)

Les inquiétudes concernant le profil de crédit du Brésil surviennent alors que les chocs sur les matières premières liés à la guerre en Ukraine ébranlent l'économie mondiale et contribuent à l'inflation, incitant les nations riches à commencer à augmenter les taux d'intérêt.

"Tous les écarts de crédit dans le monde s'ouvrent, nos obligations ne sont pas à l'abri de cela", a déclaré Ronaldo Patah, stratège en chef chez UBS Consenso.

En fait, les fortes exportations de céréales, de pétrole et de minerai de fer du Brésil lui confèrent certains avantages par rapport à d'autres marchés émergents qui profitent de la flambée actuelle des prix des matières premières, indépendamment des risques politiques à Brasilia qui inquiètent actuellement les investisseurs.

La banque centrale du Brésil a également commencé très tôt à relever ses taux par rapport à la plupart de ses pairs, en augmentant son taux d'intérêt de référence d'un niveau record de 2 % en mars 2021 à 13,25 % actuellement, avec une autre hausse prévue pour août afin de freiner une inflation à deux chiffres.

La majeure partie du marché a donc parié sur des baisses de taux soutenant la croissance à partir du milieu de l'année prochaine. Toutefois, les primes de risque indiquent désormais des taux supérieurs à 13 % sur la courbe des taux pour les échéances allant de 2024 à 2033, tandis que les sommets de la mi-2023 indiquent un taux cumulé supérieur à 14 %.

"Je suis frappé par ce processus d'aplatissement (de la courbe des taux) que nous observons à un niveau très élevé", a déclaré l'économiste en chef d'Ativa Investimentos Etore Sanchez.

(GRAPHIQUE : Aplatissement de la courbe des taux au Brésil - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/dwvkrbqmapm/inclinacao%2027%2023.PNG)

Roberto Dumas, stratège en chef chez Banco Voiter, a déclaré que le Brésil est pris en étau entre une banque centrale qui resserre les taux tandis que le gouvernement trouve de nouvelles façons de stimuler les dépenses. "Plus l'un accélère, plus l'autre doit freiner. Tout le monde prévoit de plus en plus que le Selic augmentera plus que prévu", a déclaré M. Dumas, qui prévoit que le taux de référence sera de 14,25 % à la fin de cette année.