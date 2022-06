Analyse - La prochaine frontière d'Apple est le tableau de bord de votre voiture

Lundi, Apple a présenté en avant-première une nouvelle génération de son logiciel CarPlay, qui quittera son emplacement actuel sur l'écran de divertissement pour s'occuper de tout ce qui se trouve devant le conducteur.

Si le passage d'un écran à l'autre peut sembler être un petit pas pour Apple, il s'agit d'un énorme bond en avant en termes d'engagement technologique et commercial entre le fabricant de l'iPhone et les constructeurs automobiles du monde entier.

Le leader des véhicules électriques Tesla Inc a prouvé la popularité d'un grand écran à bord du véhicule et d'un logiciel entièrement intégré auprès des consommateurs. Les constructeurs automobiles font pression pour contrôler la relation avec les consommateurs dans une voiture plus dominée par les logiciels, afin de générer plus de profits.

La version actuelle d'Apple CarPlay, disponible dans 98 % des nouvelles voitures aux États-Unis, est fondamentalement limitée dans ses capacités.

Les applications CarPlay s'affichent sur les écrans de divertissement des véhicules et peuvent diffuser de la musique ou des podcasts après qu'un utilisateur a connecté son iPhone à la voiture. Mais le logiciel ne peut même pas contrôler les fonctions de base d'un véhicule, comme la modification des réglages de la climatisation.

Les présentateurs de la conférence des développeurs d'Apple lundi ont montré une diapositive avec les logos de plus d'une douzaine de marques automobiles, dont Ford, Mercedes, Audi et Porsche. Apple affirme que les constructeurs automobiles sont "enthousiasmés" par le concept d'écrans de tableau de bord proposant une apparence Apple plus cohérente.

Pour ce faire, les iPhones communiqueront pour la première fois avec les systèmes de conduite en temps réel d'un véhicule - une étape essentielle pour qu'Apple puisse potentiellement alimenter les fonctions de conduite autonome à l'avenir.

Les représentants de certaines de ces marques ont décrit leurs entreprises comme intéressées mais ont déclaré qu'aucune décision n'avait encore été prise pour les futurs modèles.

"Nous travaillons avec Apple sur ce projet de développement", a déclaré un porte-parole de Porsche.

LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES SONT LES GARDIENS

Les constructeurs automobiles se méfient d'Apple et des autres géants de la technologie. Ils ont vu comment les fabricants de téléphones tels que Motorola et Nokia, ainsi que les anciennes puissances de l'industrie de la musique, se sont ratatinés lorsque les iPhones et les smartphones Android ont dévoré ces activités.

"Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une menace car les constructeurs automobiles, en particulier dans le cadre de la transition vers des véhicules définis par logiciel, réalisent qu'ils courent un risque important de perdre toute capacité d'interaction avec le consommateur s'ils ne se ressaisissent pas", a déclaré Evangelos Simoudis, un investisseur en capital-risque et conseiller de la Silicon Valley qui suit de près la technologie des véhicules connectés.

Dans le même temps, les grands constructeurs automobiles savent que leurs systèmes de divertissement actuels sont une cause persistante de plaintes des consommateurs auprès des responsables de la qualité chez J.D. Power and Associates et d'autres sociétés d'études de marché.

En Chine, les jeunes consommateurs tournent le dos aux marques établies, en partie parce que leur connectivité ne correspond pas à ce que proposent Tesla ou les start-ups chinoises de véhicules électriques issus de l'industrie technologique.

La prochaine génération de véhicules des grands constructeurs automobiles aura des écrans de tableau de bord tentaculaires. Mercedes-Benz, par exemple, a montré un prototype de berline électrique Vision EQXX avec un écran de 47,5 pouces (121 cm) de large, et proposerait des fonctions telles qu'un "assistant d'efficacité" qui calculerait l'itinéraire le plus économe en carburant pour un trajet.

La concurrence se joue maintenant sur qui développera le logiciel pour alimenter de tels écrans, qui contrôlera le flux de données provenant du véhicule et des clients à bord, et qui pourra générer des revenus lorsque les véhicules rouleront sur la route.

Les constructeurs automobiles ont un avantage sur les anciens fabricants de combinés téléphoniques : Ils sont les gardiens des systèmes électroniques critiques des véhicules, qui sont soumis à une réglementation gouvernementale étendue en matière de sécurité et à des exigences de durabilité du matériel bien plus strictes que celles de l'industrie des smartphones.

Certains signes montrent que les constructeurs automobiles et les entreprises de l'industrie technologique sont en train de s'entendre. Google d'Alphabet Inc a conclu des accords avec General Motors Co, Volvo Cars et l'Alliance Renault-Nissan pour fournir des logiciels pour la prochaine génération de systèmes. Amazon.com a conclu des accords avec des constructeurs automobiles pour intégrer son assistant vocal Alexa dans les véhicules.

Chez Apple, Emily Schubert, responsable de l'ingénierie pour l'expérience automobile, a déclaré lors de la conférence de lundi qu'avec le nouveau logiciel, "votre iPhone communique avec les systèmes en temps réel de votre véhicule d'une manière qui respecte la vie privée, en affichant toutes les informations relatives à votre conduite."

Le logiciel donne également des indices sur l'avenir d'Apple en matière de conduite autonome.

Alors que Reuters a précédemment rapporté qu'Apple pourrait commercialiser son propre véhicule électrique doté d'une fonction autonome dès 2024 ou 2025, le fait de déplacer son logiciel vers les groupes d'instruments rapproche le fabricant d'iPhone des systèmes et contrôles clés du véhicule auxquels Apple devrait accéder pour fournir un logiciel de conduite autonome à d'autres entreprises.

"Les voitures ont beaucoup changé, avec des écrans de plus grande taille et plus nombreux dans toute la voiture", a déclaré Schubert lors de la keynote. "Il y a une opportunité pour l'iPhone de jouer un rôle encore plus important."

Apple a annoncé le logiciel bien avant sa sortie au public, précisant que les voitures l'utilisant ne seront pas annoncées avant la fin de l'année prochaine. Apple semble donner aux constructeurs automobiles beaucoup de temps pour personnaliser le nouveau logiciel CarPlay, une reconnaissance du fait que l'aspect final du logiciel pourrait être différent pour les Ford et les Ferrari.