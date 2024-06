La présidente élue du Mexique, Claudia Sheinbaum, aura la tâche peu enviable de tenir ses promesses électorales de relance des programmes sociaux, alors même que la frénésie dépensière de son prédécesseur au cours de l'année électorale a porté le déficit budgétaire à son niveau le plus élevé depuis les années 1980.

Après avoir gagné la confiance des investisseurs grâce à des politiques de dépenses rigoureuses pendant la majeure partie de son mandat, le président de gauche Andres Manuel Lopez Obrador a délié les cordons de la bourse au cours de la dernière année de son mandat pour achever des projets d'infrastructure phares et couvrir une augmentation des programmes d'aide sociale pour les pauvres du Mexique. Cela a fait grimper le déficit à 5,9 % du produit intérieur brut (PIB) en 2024, contre 4,3 % les années précédentes.

Ces mesures obligeront la nouvelle administration de M. Sheinbaum à limiter les dépenses ou à risquer de compromettre la solvabilité du Mexique.

Selon des économistes, des analystes et d'anciens hauts fonctionnaires, la solution pour la deuxième économie d'Amérique latine est une forme de réforme fiscale qui augmenterait les recettes de l'État, même si la prochaine dirigeante mexicaine a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention d'augmenter les impôts.

Mme Sheinbaum a remporté haut la main les élections de dimanche en proposant d'étendre les programmes sociaux populaires de son prédécesseur, notamment en augmentant les pensions des personnes âgées et les bourses d'études.

Dans son discours de victoire, Mme Sheinbaum a promis de poursuivre la politique d'"austérité républicaine" de M. Lopez Obrador, de maintenir la discipline financière et fiscale et de respecter l'autonomie de la Banque du Mexique.

Mme Sheinbaum, qui deviendra la première femme présidente du Mexique en octobre, a déclaré qu'elle chercherait à réduire la bureaucratie et à améliorer l'efficacité de la collecte des impôts à la douane, entre autres propositions, mais qu'elle ne prévoyait pas de réforme fiscale.

"Je ne pense pas à une réforme fiscale profonde, je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités pour le recouvrement (des impôts)", a déclaré Mme Sheinbaum quelques jours avant l'élection lors d'un forum télévisé.

Le coût des retraites, le service de la dette publique et les transferts du gouvernement fédéral pour soutenir les États mexicains représentent à eux seuls plus de la moitié du budget de 9,07 billions de pesos (535 milliards de dollars) du pays cette année, tandis que la société pétrolière publique Pemex, endettée, n'est plus la vache à lait qu'elle était pour les gouvernements mexicains précédents.

"Le défi est de taille", a déclaré l'ancien ministre des finances Ernesto Cordero. "S'ils veulent financer leurs propositions et leur façon de voir le pays, ils doivent réfléchir à la manière dont ils vont le faire.

DES PRESSIONS DE TOUTES PARTS

Alors que les finances publiques mexicaines sont sous pression de toutes parts et que les possibilités actuelles d'augmenter les recettes fiscales se tarissent, les experts suggèrent de modifier la manière inefficace dont les propriétés et les voitures sont taxées, de modifier les impôts sur les bénéfices des entreprises, les "taxes vertes" et les redevances sur Pemex.

"L'idée d'une réforme fiscale est un débat que nous devrions avoir", a déclaré l'analyste politique Fernando Dworak. "Tout le monde parle de ce qu'il va faire, mais personne ne dit comment il va le payer.

Il ne semble pas non plus que la croissance économique permette de combler le déficit, la Banque du Mexique prévoyant une faible augmentation du PIB de 1,5 % pour l'année prochaine.

La dernière réforme fiscale remonte à dix ans, lorsque l'ancien président Enrique Pena Nieto a augmenté les impôts des plus hauts revenus et que de nouvelles taxes ont été imposées sur les boissons gazeuses, la malbouffe et les bénéfices des marchés financiers.

Pendant son mandat, Lopez Obrador a réussi à augmenter les recettes fiscales en luttant contre l'évasion fiscale et en obligeant les grandes entreprises à régler des litiges fiscaux qui se chiffrent en milliards de dollars. Cela a entraîné une augmentation de 48 % des recettes fiscales en termes nominaux entre 2018 et 2023, mais les experts avertissent que cette politique n'est pas reproductible.

"Il y a six ans, il était possible de faire des économies sur les dépenses et d'améliorer la capacité de l'État à collecter les impôts", a déclaré le mois dernier Gerardo Esquivel, ancien gouverneur adjoint de la Banque du Mexique, lors d'une table ronde organisée par l'Université nationale autonome du Mexique.

M. Esquivel a ajouté que le nouveau président devra maintenant trouver des solutions différentes pour résoudre un problème budgétaire qui ne cesse de s'aggraver.

Le prélèvement fiscal mexicain reste très inférieur à celui de ses pairs, puisqu'il ne représentait que 16,9 % du PIB en 2022, soit bien moins que la moyenne de 34 % des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dont le Mexique fait partie. Fait encore plus frappant, le Mexique se situe en dessous de la moyenne de 21,5 % des pays d'Amérique latine.

Le politologue Dworak a averti que sans les moyens de financer l'expansion des programmes sociaux, les promesses du président élu ne sont que des vœux pieux, quelque chose qui s'apparente à des "lettres au Père Noël".

(1 $ = 16,9636 pesos mexicains)