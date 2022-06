Analyse-La quantité au détriment de la qualité : La Chine fait face à un risque d'approvisionnement en électricité malgré l'augmentation de la production de charbon

Le premier consommateur de charbon au monde dépend du charbon pour 60 % de son électricité. L'année dernière, la baisse de la production nationale de charbon a entraîné une pénurie d'électricité de plusieurs semaines qui a touché l'industrie manufacturière de la deuxième économie mondiale.

Depuis, Pékin a ordonné une augmentation de la production de charbon à des niveaux records et a plafonné les prix du charbon pour s'assurer qu'ils restent abordables pour les producteurs d'électricité.

Mais les négociants affirment que le plafonnement des prix encourage les mineurs à privilégier la quantité de charbon par rapport à la qualité, ce qui fait que les producteurs d'électricité ont besoin de volumes croissants de charbon alors qu'ils cherchent à augmenter la production.

"Pour les mineurs, il n'y a pas beaucoup d'incitation à produire du charbon de haute qualité car les marges sont si faibles en raison du plafonnement des prix. Leur priorité est de produire un volume suffisant de charbon pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement", a déclaré un négociant en charbon basé en Chine.

Le charbon thermique dont le pouvoir calorifique est supérieur à 5 500 kilocalories par kilogramme est généralement considéré comme un charbon à haut pouvoir calorifique.

Yu Zhai, consultant principal chez Wood Mackenzie, a déclaré que les centrales électriques favorisent également les cargaisons de basse qualité qui sont moins chères et contribuent à réduire les pertes liées à la production d'électricité.

GRAPHIQUE : Production de charbon de la Chine par rapport aux principaux prix du charbon thermique (

Alors que la Chine est le plus grand importateur de charbon au monde et le deuxième importateur de gaz naturel liquéfié (GNL), le pays dépend principalement de l'approvisionnement en combustibles locaux pour ses besoins en électricité.

À la suite de la pénurie d'électricité de l'année dernière, les mineurs de charbon nationaux ont dûment augmenté leur production à des niveaux records, ce qui a entraîné une augmentation des stocks de charbon dans les services publics chinois de 50 millions de tonnes par rapport à l'année précédente, pour atteindre 159 millions de tonnes en mai, selon les données publiées par le planificateur d'État.

La plupart de ces stocks sont constitués de charbon à valeur calorifique moyenne et faible, que les centrales électriques doivent brûler en plus grande quantité pour produire la même quantité d'électricité qu'avec du charbon à valeur calorifique plus élevée, a précisé M. Zhai. Cependant, aucun chiffre concernant la quantité de charbon à faible pouvoir calorifique dans les stocks n'était immédiatement disponible.

"Certaines entreprises de services publics du sud de la Chine ont vu l'utilisation du charbon augmenter de près de 15 % fin mai par rapport à l'année dernière, mais le volume de production d'électricité était presque le même", a déclaré un autre négociant basé en Chine.

Avec la reprise de l'activité industrielle après les récentes fermetures de COVID-19, les négociants ont déclaré que la proportion plus élevée de charbon de qualité inférieure signifie qu'il pourrait ne pas y avoir assez d'approvisionnement en charbon pour répondre à des besoins en électricité sensiblement plus élevés.

Le China Electric Council a prévu en avril que plusieurs régions, dont le sud et l'est de la Chine, connaîtraient une pénurie d'électricité aux heures de pointe en été.

La consommation d'électricité a déjà bondi dans les provinces situées au nord du fleuve Yangtze en raison d'un temps plus chaud que la normale. Des régions comme le Henan, la troisième province la plus peuplée de Chine, sont mises à l'épreuve pour répondre à une demande d'électricité record.

IMPORTATIONS DE MOINDRE VALEUR

La chute des approvisionnements en charbon de haute qualité de la Chine a été exacerbée par un grand changement dans les importations de charbon de la Chine depuis que Pékin a placé une interdiction officieuse des importations en provenance du producteur de charbon de haute qualité qu'est l'Australie fin 2020, et a augmenté les achats auprès des fournisseurs de charbon de basse qualité en Indonésie et en Mongolie.

GRAPHIQUE : Importations de charbon de la Chine en provenance d'Australie par rapport au monde (

Les

importations représentent généralement environ 7 % de la consommation totale de charbon de la Chine et sont cruciales pour les centrales électriques des régions côtières.

Le pouvoir calorifique moyen du charbon dans les principaux ports chinois était d'environ 4 800 kilocalories (kcal) à la fin du mois de mai, contre environ 5 000 kcal à la même période l'année dernière, selon une personne au fait de la question qui a refusé de divulguer la source des données en raison des restrictions imposées par Pékin sur le partage des données relatives aux stocks de produits énergétiques.

GRAPHIQUE : Stocks de charbon thermique dans les principaux ports chinois

La proportion de charbon thermique à pouvoir calorifique supérieur à 5 500 kcal est tombée à son plus bas niveau depuis au moins 2020, soit moins de 10 % du total des stocks portuaires, a indiqué la source.

Bien que l'Indonésie produise également du charbon à haut pouvoir calorifique, il est plus cher et principalement vendu à l'Europe.

"Avec des taux d'expédition élevés en ce moment, seul le charbon bon marché et de faible qualité peut trouver un marché en Chine", a déclaré un négociant basé à Singapour.

L'augmentation des importations de charbon par les acheteurs européens désireux de remplacer les approvisionnements en charbon et en gaz russes a également réduit les approvisionnements en charbon de haute qualité et poussé les prix internationaux du charbon bien au-dessus des prix intérieurs chinois, rendant les importations économiquement irréalisables pour de nombreuses entreprises électriques chinoises.

Pour se prémunir contre toute insuffisance potentielle de l'approvisionnement en électricité, Pékin a encouragé les producteurs d'énergie hydraulique et renouvelable à produire autant d'électricité que possible afin de ralentir le taux de combustion des réserves de charbon.

Parmi les autres mesures que Pékin pourrait prendre pour atténuer les pénuries de combustible électrique, citons le plafonnement de la consommation d'énergie dans les centrales à forte intensité énergétique et l'encouragement des entreprises et des particuliers à économiser l'énergie, selon les déclarations des autorités locales.

RISQUE DE L'UPSIDE

Les négociants ont déclaré que les récents faibles niveaux de consommation d'électricité en Chine, dus à des fermetures généralisées, ont partiellement masqué le problème des faibles volumes de charbon de haute qualité.

La consommation quotidienne des services publics dans huit provinces côtières chinoises est actuellement inférieure de 17 % à celle d'il y a un an, selon l'Association chinoise de transport et de distribution du charbon.

Mais l'activité commerciale reprend après que des villes comme Shanghai et Pékin aient assoupli les restrictions liées au COVID et dévoilé de nouvelles mesures de relance, ce qui pourrait déclencher une hausse soutenue de la consommation d'électricité.

GRAPHIQUE : La production d'électricité et l'utilisation du charbon en Chine devraient rebondir après la récente chute (

La Commission nationale du développement et de la réforme, qui supervise la production et la consommation de charbon en Chine, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les températures plus élevées que d'habitude prévues dans l'est et le centre de la Chine cet été pourraient également faire grimper la demande de climatisation, tandis que les inondations prévues pourraient perturber la production d'électricité à partir de l'énergie hydraulique pendant la prochaine saison des pluies.

Plusieurs régions, dont le centre d'exportation de la Chine, le Zhejiang, ont prévu un "équilibre serré" entre l'offre et la demande d'électricité.

GRAPHIQUE : Production d'électricité en Chine, production de charbon et utilisation du charbon par les centrales électriques (

"Le problème structurel n'est pas évident pour le moment, car la consommation de charbon est faible. Mais une fois que la demande des services publics s'accélérera en été, parallèlement à la reprise économique après le verrouillage du COVID, nous pourrions voir l'utilisation du charbon bondir à un rythme plus rapide que d'habitude", a déclaré le premier négociant basé en Chine.