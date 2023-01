Analyse-La réouverture rapide de la Chine apporte joie et malheur aux marchés mondiaux

L'impact de la réouverture de la deuxième plus grande économie du monde sur les marchés financiers, frappés par des pertes à deux chiffres l'année dernière en raison de la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, est crucial.

Les marchés émergents, les devises des matières premières, le pétrole, les voyages et les sociétés de luxe européennes figurent parmi les principaux paris d'achat sur les espoirs de reprise.

Il ne fait aucun doute que ce sera un parcours cahoteux. Les cas de COVID, les décès et l'impact économique des infections rampantes sur la Chine ne sont pas encore connus et les prix des matières premières sont déjà en hausse, ce qui ajoute aux risques d'inflation.

Pour l'instant, les investisseurs se concentrent sur les points positifs, anticipant davantage de mesures de stimulation de la part de Pékin et pensant que la crise sanitaire et l'impact économique sur la Chine atteindront leur apogée au premier trimestre.

"L'histoire de la réouverture se présente plutôt bien et ... il y a beaucoup de crédit et de stimulus fiscal que la Chine met dans le système", a déclaré Edward Al Hussainy, analyste principal des taux d'intérêt et des devises chez Columbia Threadneedle, qui gère 546 milliards de dollars d'actifs.

"Ce stimulus se retrouve dans les prix des actifs mondiaux".

La réouverture de la Chine atténue également les risques de récession. Goldman Sachs prévoit une croissance de 0,6 % de l'économie de la zone euro cette année, contre une contraction prévue précédemment.

La demande chinoise "compensera cette histoire en Occident..." selon laquelle la demande des consommateurs et les dépenses des entreprises ont ralenti avec la hausse des taux d'intérêt, a déclaré Chris Iggo, directeur des investissements pour les investissements de base chez AXA Investment Managers.

GAGNANTS

Les marchés émergents, considérés comme bénéficiant du tourisme et des liens commerciaux avec la Chine, étaient en tête de la liste des achats.

L'un des favoris de Hussainy et des autres investisseurs était le baht thaïlandais. Il a atteint son plus haut niveau depuis mars et a augmenté de quelque 5 % depuis le début du mois de décembre...

Les touristes chinois sont essentiels à l'économie thaïlandaise, puisqu'ils représentent un quart des visiteurs annuels en Thaïlande avant la pandémie.

Amundi, le premier investisseur européen, a déclaré que la réouverture pourrait annoncer un "tournant" pour les actions des marchés émergents, une opération également privilégiée par l'institut d'investissement de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde.

Les bénéfices des sociétés en Malaisie, à Singapour et en Thaïlande devraient être stimulés, selon Goldman Sachs.

Un autre favori des investisseurs est le Chili, premier producteur de cuivre. Son peso est en hausse de 7 % depuis début décembre alors que les prix du cuivre ont bondi pour atteindre 9 000 $ cette semaine pour la première fois depuis juin.

Le dollar australien, tiré par les matières premières, pourrait également poursuivre sa hausse, a déclaré Zhenbo Hou, gestionnaire de fonds de BlueBay Asset Management.

Graphique : Les devises des pays émergents sont stimulées par la réouverture de la Chine.

VACANCES ?

Les valeurs du tourisme et des loisirs devraient en profiter. La Chine était le plus grand marché du tourisme émetteur au monde avant la pandémie.

Les consommateurs chinois "se précipiteront à l'aéroport international de Beijing Capital et sortiront du pays aussi vite qu'ils le peuvent parce qu'ils veulent voyager", a déclaré Alison Shimada, responsable des marchés émergents totaux chez Allspring Global Investments.

Les voyages pourraient également profiter aux valeurs de luxe européennes, où la consommation chinoise a diminué depuis le début de la pandémie, a noté UBS, représentant environ 17% des ventes du secteur contre 33% en 2019. Cela devrait stimuler les valorisations.

Les actions de la marque de luxe LVMH ont atteint cette semaine un niveau record.

Le coup de pouce donné à la croissance mondiale par la réouverture de la Chine devait nuire au dollar, valeur refuge, mais profiter à l'euro. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Union européenne, avec environ 16 % de l'ensemble des échanges de marchandises.

Les analystes de Barclays estiment que le ralentissement de la Chine est responsable de plus de la moitié de la baisse de l'euro par rapport au dollar l'année dernière.

La réouverture soutient la surperformance des actions européennes et remet en question le positionnement sous-pondéré du consensus, ont-ils déclaré. UBS privilégie également les valeurs européennes des matériaux, de l'industrie et de la consommation discrétionnaire.

PRUDENCE EN MATIÈRE D'INFLATION

Mais le coup de pouce de la réouverture de la Chine soulève quelques inquiétudes quant à l'inflation.

La Chine est le premier importateur mondial de pétrole et de nombreuses autres matières premières - les prix du pétrole ont augmenté de 10 % depuis la mi-décembre pour atteindre près de 84 dollars.

"Une chose à laquelle nous devons être sensibles est de savoir si la reprise en Chine ajoute aux pressions inflationnistes mondiales", a déclaré M. Iggo d'AXA. Il a ajouté que la réouverture pourrait inciter la Banque centrale européenne à relever ses taux plus longtemps, car l'inflation dans la zone euro est largement alimentée par l'énergie.

L'espoir est que le ralentissement économique en dehors de la Chine compensera sa demande croissante de matières premières, atténuant ainsi l'impact inflationniste.

Goldman Sachs estime qu'un retour à un comportement normal en matière de voyage et de transport en Chine pourrait stimuler la consommation de pétrole de 1,5 à 2 millions de barils par jour, mais le ralentissement de la croissance mondiale signifie que les prix du pétrole ne toucheront pas les sommets de 2022 près de 140 $.

"La hausse des taux commence vraiment à avoir l'impact souhaité sur l'inflation à l'heure actuelle, ce qui, à mon avis, devrait jouer tout au long de l'année, même avec la réouverture de la Chine", a déclaré Jason Pride, directeur des investissements de la fortune privée chez Glenmede.

Graphique : Le pétrole et le cuivre bondissent avec la réouverture de la Chine