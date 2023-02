Analyse - La répression réglementaire de la monnaie stable envoie un avertissement à l'industrie.

Les stablecoins, dont le marché est évalué à plus de 137 milliards de dollars selon CoinGecko, sont des jetons numériques généralement adossés à des actifs traditionnels comme le dollar américain ou les bons du Trésor américain et conçus pour conserver une valeur stable.

Mais l'usage soulève des questions de la part des régulateurs qui ont exprimé leur inquiétude quant aux informations fournies par les émetteurs de stablecoins, ainsi qu'à l'instabilité potentielle des jetons en période de stress.

La semaine dernière, la SEC a indiqué à Paxos Trust Company, la société derrière le stablecoin de Binance, qu'elle aurait dû enregistrer le produit en tant que titre et envisage de prendre des mesures contre la plateforme, a révélé Paxos. Paxos, une plateforme blockchain qui s'associe à Binance pour émettre le jeton, a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec la position de la SEC. L'entreprise est maintenant en pourparlers avec les régulateurs, selon un courriel interne de l'entreprise.

Alors que l'industrie de la crypto-monnaie a critiqué la vaste répression de la SEC, la mesure prise à l'encontre de Binance USD, la troisième plus grande monnaie stable avec environ 16 milliards de dollars en circulation, pourrait donner des indications sur les activités de la monnaie stable qui pourraient être examinées.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a déjà déclaré qu'il pensait que certains stablecoins étaient en fait des titres, qui nécessitent un enregistrement et une surveillance réglementaire supplémentaire.

"Des problèmes similaires peuvent attendre d'autres cryptomonnaies, y compris les stablecoins liés à un système ou une marque", a déclaré Grzegorz Drozdz, analyste de marché chez Conotoxia Ltd.

Contrairement à Tether et USD Coin (USDC), les deux plus grandes monnaies stables, Binance propose aux détenteurs de Binance USD certains avantages sur sa plateforme, notamment des frais de transaction nuls lors de l'échange de Binance USD contre certains autres jetons, ce qui incite les clients de Binance à détenir le jeton.

Ces incitations pourraient être au cœur de l'idée de la SEC selon laquelle le produit est une valeur mobilière, selon les experts.

Un porte-parole de la SEC a déclaré que l'agence ne commente pas l'existence ou la non-existence d'une éventuelle enquête.

Le département des services financiers de New York a également ordonné à Paxos, la semaine dernière, de cesser de frapper les USD de Binance.

"Dans la mesure où la SEC s'intéresse aux monnaies stables, je soupçonne qu'il s'agit d'une question du genre : ces instruments sont-ils en fait des actions non enregistrées dans un fonds commun de placement ? a déclaré Jason Allegrante, directeur juridique et de la conformité chez Fireblocks, une plateforme institutionnelle d'actifs numériques.

Certains soutiennent que les monnaies stables devraient être réglementées parce qu'elles suivent d'autres actifs comme l'or ou le dollar américain, comme un fonds d'échange.

Paxos a refusé de commenter au-delà de la déclaration qu'elle a précédemment publiée. Binance n'a pas répondu à une demande de commentaire. Tether a renvoyé à un billet de blog publié jeudi au sujet de ses réserves.

Mais les caractéristiques spécifiques des jetons comme Binance USD font que certains émetteurs de stablecoins tiennent à souligner leurs différences.

"Les faits et les circonstances dans tout type d'action réglementaire comme celle-ci sont tous différents, tout comme les considérations structurelles et réglementaires avec chacune des cryptomonnaies qui sont en circulation dans le monde", a déclaré Dante Disparte, le directeur de la stratégie et chef de la politique mondiale chez Circle, l'opérateur principal d'USDC.

DÉBAT SUR LA RÉGLEMENTATION

Les stablecoins sont utilisés pour les échanges entre des jetons volatils comme le bitcoin et, dans certaines économies émergentes, comme moyen de protéger l'épargne contre l'inflation.

Aujourd'hui, les monnaies stables fonctionnent selon un large éventail de politiques, en vertu d'un patchwork de réglementations étatiques régissant les divulgations, les actifs mis en réserve pour garantir les pièces et les droits de rachat.

L'administration Biden a demandé au Congrès de réglementer les émetteurs de pièces stables comme des banques et de les soumettre à une supervision stricte des régulateurs bancaires.

Bien que les législateurs n'aient pas encore adopté de loi régissant les monnaies stables, les principaux parlementaires américains ont fait des progrès substantiels sur un projet l'année dernière qui soumettrait les émetteurs de monnaies stables à certaines normes bancaires prudentielles.

Le secteur des crypto-monnaies a fait l'objet d'un examen plus approfondi après l'effondrement très médiatisé de la bourse de crypto-monnaies FTX en novembre. Plus tôt ce mois-ci, la bourse de crypto Kraken a accepté de fermer son service de jalonnement de cryptomonnaies aux États-Unis et de payer 30 millions de dollars de pénalités pour régler les accusations de la SEC selon lesquelles elle n'a pas enregistré le programme.

"Dans le cadre des tendances d'application plus larges que nous observons, la SEC affirme vraiment sa compétence et essaie d'amener autant de cette activité sous son contrôle, je pense, qu'elle peut raisonnablement le faire à ce stade", a déclaré Allegrante.