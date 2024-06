La reprise des voyages à l'étranger des Chinois après la pandémie de grippe aviaire COVID-19 s'estompe en raison de l'augmentation des coûts et des difficultés d'obtention des visas, qui se traduisent par une préférence pour les destinations locales et les courts courriers.

Le retard pris par les voyageurs chinois à l'étranger, qui sont les plus gros dépensiers du monde en matière de tourisme international et de transport aérien, pour retrouver leur niveau d'avant la pandémie COVID, affecte les entreprises du secteur du voyage, les hôtels et les détaillants dans le monde entier.

Dix-huit mois après l'abandon par la Chine de sa politique stricte de zéro COVID et la réouverture de ses frontières, la reprise des voyages à l'étranger n'est pas à la hauteur des attentes du marché et la forme des voyages chinois est en train de changer, avec une augmentation des voyages à l'intérieur du pays.

Pressés par une crise immobilière prolongée, un taux de chômage élevé et des perspectives moroses dans la deuxième économie mondiale, les consommateurs chinois sont devenus plus économes depuis la pandémie, ce qui a donné lieu à des guerres de rabais sur tout, des voyages aux voitures, en passant par le café et les vêtements.

Les Chinois ont effectué 87 millions de voyages à l'étranger l'année dernière, soit une baisse de 40 % par rapport à la période précédant le COVID 2019, et les observateurs du secteur affirment que le rythme s'est ralenti depuis le Nouvel An lunaire en février. Les voyageurs chinois ont dépensé 24% de moins l'année dernière qu'en 2019, tandis que les dépenses des voyageurs américains ont augmenté de 14%, selon les données de l'ONU sur le tourisme. Le retard chinois est une mauvaise nouvelle pour des pays comme la France, l'Australie et les États-Unis, qui figuraient parmi les principales destinations des voyageurs chinois avant la pandémie.

Liu Simin, vice-président de la branche tourisme de l'institut de recherche China Society for Futures Studies, prévoit que les voyages internationaux de la Chine ne retrouveront pas leur niveau d'avant la pandémie avant cinq ans.

"La reprise est beaucoup plus lente que prévu", a déclaré M. Liu. "La dévaluation du yuan chinois, combinée à l'inflation aux États-Unis et en Europe, est un double coup dur.

La monnaie chinoise a chuté de plus de 2 % par rapport au dollar depuis le début de l'année, augmentant les coûts en yuans pour les voyageurs chinois à l'étranger.

Le mois dernier, le cabinet de conseil Oliver Wyman a repoussé ses estimations concernant la reprise des voyages internationaux en Chine à la fin de 2025, soit six mois plus tard que ce qu'il prévoyait l'année dernière.

"Je dirais même que les consommateurs sont encore plus soucieux des coûts que l'année dernière, et vous verrez que cela se répercutera sur les tendances en matière de voyages", a déclaré Imke Wouters, partenaire d'Oliver Wyman basé à Hong Kong.

Il est certain que les voyages à l'étranger sont en train de rebondir, les voyageurs chinois étant à nouveau ceux qui dépensent le plus pour le tourisme international l'année dernière, après être passés derrière les États-Unis en 2022, selon les données de l'Organisation des Nations unies pour le tourisme.

Cet été, 8 % des vols dans les aéroports chinois ont été internationaux, contre seulement 1 % en 2022, selon le fournisseur de données aéronautiques OAG.

RETOURNEMENT VERS LES VOYAGES INTÉRIEURS

Cette reprise est toutefois éclipsée par l'essor des voyages intérieurs, qui ont atteint le chiffre record de 295 millions pendant les cinq jours de vacances du 1er mai, soit une hausse de plus de 20% par rapport à 2019, selon les données officielles.

Les sièges des compagnies aériennes nationales ont augmenté de 16% en mai par rapport au même mois en 2019, tandis que les vols internationaux ont diminué de 30%, selon les données de Cirium.

Wouters chez Oliver Wyman a déclaré que 40% des personnes qui ont voyagé à l'étranger en 2023 pour la première fois depuis la réouverture des frontières avaient décidé de ne pas voyager à l'étranger à nouveau cette année, principalement en raison des inconvénients et des longs délais de traitement des visas pour de nombreuses destinations européennes.

Wang Shu, 38 ans, résidant à Pékin, a passé ses vacances dans son pays après avoir annulé un voyage en France parce qu'il n'avait pas pu obtenir de visa, bien qu'il ait essayé de prendre un rendez-vous des mois à l'avance.

"J'ai essayé de prendre rendez-vous à la fin du mois de mars, car je prévoyais d'assister aux Internationaux de France de tennis à la fin du mois de mai, mais la date la plus proche que j'ai pu réserver était le 19 juin", a déclaré M. Wang.

Wang a préféré passer ses vacances à Changsha, la capitale de la province du Hunan, connue pour sa cuisine épicée.

"La nourriture était excellente, j'ai assisté à un concert et j'ai dépensé un dixième de l'argent que j'aurais dépensé en France", a-t-il déclaré.

Première source de touristes pour l'Australie avant COVID, la Chine est désormais numéro quatre, avec des arrivées en baisse de 53% en mars par rapport à mars 2019, a déclaré Margy Osmond, directrice générale de Tourism & Transport Forum Australia.

Les voyageurs chinois en France, le pays le plus visité au monde, n'ont atteint que 28,5% des niveaux de 2019, selon l'opérateur aéroportuaire ADP.

La capacité sur les routes États-Unis-Chine reste en baisse de plus de 80 % par rapport aux niveaux de 2019, en raison de l'intensification des tensions politiques bilatérales. L'Office national du voyage et du tourisme des États-Unis prévoit que le tourisme chinois aux États-Unis ne se rétablira complètement qu'en 2026.

En revanche, les pays appliquant des politiques d'exemption de visa ont enregistré une forte croissance du nombre de visiteurs chinois.

Il s'agit notamment de Singapour, de la Malaisie, de la Thaïlande, des Émirats arabes unis, du Qatar et de l'Arabie saoudite, où la capacité de vol a également augmenté.

La Suisse, qui gagne en popularité auprès des voyageurs haut de gamme sur Trip.com, se targue d'une procédure de visa de sept jours, a déclaré Jane Sun, PDG du groupe Trip.com.

Le Japon a également reçu une forte augmentation du nombre de voyageurs chinois cette année, stimulée par la chute de la valeur du yen.

"Nous n'assistons pas seulement à une reprise de la croissance du marché, mais aussi à son remodelage", a déclaré Gary Bowerman, directeur de la société de renseignements touristiques Check-In Asia, lors d'un séminaire en ligne organisé par l'OAG le mois dernier.