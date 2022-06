Analyse - La reprise fulgurante des valeurs énergétiques américaines confronte les inquiétudes sur la croissance mondiale

Le secteur de l'énergie du S&P 500 a bondi de 55,7 % depuis le début de l'année grâce à la flambée des prix du pétrole, ce qui en fait un contrepoids bienvenu dans les portefeuilles au cours d'une année où le S&P 500 élargi a reculé de 13,3 %.

Certains noms de sociétés du secteur de l'énergie ont dégagé des rendements plus typiques de la technologie de haut vol au cours de la dernière décennie : Exxon Mobil Corp et Chevron Corp ont gagné 57 % et 49 % respectivement depuis le début de l'année, tandis qu'Occidental Petroleum Corp a grimpé d'environ 140 %. Les prix du pétrole brut américain ont bondi de 53 % depuis le début de l'année, soutenant les actions pétrolières et gazières même si elles contribuent à stimuler l'inflation la plus forte depuis des décennies.

Jusqu'à présent, les actions du secteur de l'énergie ont résisté aux pivots hawkish de la Réserve fédérale et d'autres banques centrales, qui ont alimenté les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance qui pourrait réduire la demande d'énergie. Pourtant, certains signes indiquent que certains investisseurs pourraient prendre leurs bénéfices : alors que le secteur est en hausse de 11 % depuis la fin avril, il y a eu cinq semaines consécutives de sorties nettes pour l'ensemble des fonds du secteur de l'énergie, selon les données Refinitiv Lipper.

"Les fondamentaux se sont vraiment améliorés cette année pour le groupe", a déclaré James Ragan, directeur de la recherche en gestion de patrimoine chez D.A. Davidson. "Les risques sont que si nous entrons dans une sorte de récession plus profonde au niveau mondial, vous pourriez voir une certaine destruction de la demande."

Les investisseurs qui maintiennent leurs paris sur l'énergie citent les fortes perspectives de bénéfices du secteur, les valorisations qui restent faibles sur une base historique et les attentes que les prix du pétrole restent élevés suite au conflit en Ukraine qui a resserré l'offre.

Les bénéfices des sociétés énergétiques du S&P 500 ont globalement dépassé les attentes au premier trimestre et devraient plus que doubler en 2022, contre une hausse de 9 % pour l'ensemble du S&P 500, selon Refinitiv.

Les sociétés du secteur de l'énergie (21 actions) se négocient globalement à 10 fois les estimations de bénéfices à terme, contre une médiane à long terme de 15,5 fois, selon Refinitiv Datastream. Le S&P 500 se négocie à environ 17 fois, par comparaison.

Les actions énergétiques "n'ont pas d'histoire de croissance séculaire comme les technologies, de sorte que les investisseurs ne prêtent attention à ces noms que lorsqu'ils surperforment de manière spectaculaire sur les résultats et que les estimations augmentent", a écrit Nicholas Colas, cofondateur de DataTrek Research, dans une obligation récente. "C'est ce qui se passe actuellement et étant donné la faiblesse des estimations pour 2023, nous pensons que cela va continuer."

Graphique : Secteur de l'énergie par rapport au marché boursier américain

Certains investisseurs pensent que les dépenses d'investissement plus disciplinées des entreprises ajoutent un soutien au secteur.

Par exemple, 727 appareils de forage sont en activité aux États-Unis, selon le dernier décompte de Baker Hughes, contre plus de 1 800 à la mi-2014, lorsque le brut américain a dépassé pour la dernière fois les 100 dollars le baril.

"Dans les cycles précédents ... les entreprises dépenseraient comme des marins ivres pour mettre de nouvelles plates-formes dans le sol et trouver du pétrole", a déclaré Walter Todd, directeur des investissements chez Greenwood Capital, qui possède des actions, notamment Chevron et EOG Resources Inc. Maintenant, "le profil de flux de trésorerie de ces sociétés ne ressemble à rien de ce que nous avons vu dans cet espace depuis très, très longtemps."

D'autres, cependant, craignent que la demande ne diminue si l'économie chinoise est frappée par des blocages liés au coronavirus ou si l'économie américaine glisse vers une récession - une possibilité alors que la Fed s'engage à resserrer sa politique monétaire jusqu'à ce qu'elle maîtrise l'inflation.

Le mois dernier, CFRA a abaissé son exposition recommandée au secteur de l'énergie de "surpondération" à "pondération du marché", déclarant que "en raison du risque croissant de récession ou de stagflation, CFRA pense que la demande mondiale aura du mal à rester forte".

Les actions pourraient également souffrir si les investisseurs se tournent à nouveau vers la technologie ou d'autres secteurs du marché punis lors du dérapage de cette année. Le secteur de l'énergie a progressé de quelque 40 % au cours de la dernière décennie, contre un gain d'environ 450 % pour le secteur technologique du S&P 500.

Une partie de cette sous-performance est due au fait que les investisseurs évitent les compagnies pétrolières et les combustibles fossiles pour des raisons environnementales.

Pourtant, les investisseurs reconnaissent qu'il faudra peut-être un certain temps avant que les sources d'énergie alternatives ne se généralisent, a déclaré Hans Olsen, responsable des investissements chez Fiduciary Trust Company, qui a une vision positive du secteur de l'énergie.

"Vous avez à la fois un argument de valorisation et ... l'environnement opérationnel dans lequel nous nous trouvons actuellement est vraiment très positif pour les sociétés d'énergie", a déclaré Olsen.

Graphique : Le secteur de l'énergie sur le marché boursier américain