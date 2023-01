Analyse - La saison des bénéfices de la société européenne est un test pour l'optimisme du marché

L'indice paneuropéen STOXX est en hausse de 6 % depuis le début de l'année, atteignant son plus haut niveau depuis avril après des données économiques meilleures que prévu et une amélioration du sentiment des investisseurs allemands.

L'indice STOXX 600 est en passe de réaliser son meilleur mois de janvier depuis 2019.

Signe que les analystes n'étaient pas préparés à un tel optimisme, l'indicateur de surprise économique de Citi pour la zone euro a bondi la semaine dernière à son plus haut depuis juillet 2021.

Des signes récents de ralentissement de l'inflation, l'amélioration des chaînes d'approvisionnement, la révision des prévisions de croissance mondiale et l'assouplissement soudain de trois ans de restrictions COVID-19 en Chine ont fait naître l'espoir que le ralentissement des entreprises ne soit pas aussi grave qu'on le craignait il y a quelques semaines.

La chute des prix du gaz, du pétrole et d'autres matières premières au cours des derniers mois a également atténué la pression sur les coûts des entreprises.

Mais Europe Inc n'est pas encore sortie du bois.

"Les entreprises nous disent qu'il sera plus difficile de répercuter la hausse des coûts sur les clients en 2023, car la croissance économique ralentit", a déclaré Nigel Bolton, co-chef des investissements de BlackRock Fundamental Equities.

"Nous avons déjà constaté des suppressions d'emplois et un regain d'intérêt pour la rentabilité dans le secteur technologique, et nous nous attendons à ce que ce thème se répande dans tous les secteurs cette année."

Vendredi, Ericsson a déclaré qu'il allait réduire ses effectifs, l'équipementier télécom suédois cherchant à réduire ses dépenses. (Graphique : L'indice de surprise économique de Citi bondit, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lgpdkleayvo/citi.PNG)

LA PLUS LENTE DEPUIS DES ANNÉES

Les attentes du marché sont déjà très basses. Selon les données de Refinitiv I/B/E/S, les bénéfices du quatrième trimestre des entreprises du STOXX 600 devraient avoir augmenté de 10,7 % en glissement annuel, soit le taux le plus faible depuis deux ans.

C'est la moitié du niveau attendu il y a seulement deux mois. Si l'on exclut le secteur de l'énergie, la croissance serait de 4,5 %.

Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 4 %, le plus faible depuis le premier trimestre de 2021.

Dans les mises à jour jusqu'à présent, les ventes du joaillier Cartier Richemont et de la marque de luxe britannique Burberry ont manqué les attentes. La plus grande entreprise européenne de livraison de repas Just Eat Takeaway.com a déclaré que les commandes ont diminué au cours du trimestre.

BofA Global Research a déclaré que 16 entreprises avaient déjà émis des avertissements sur les bénéfices pour le quatrième trimestre, la faiblesse de l'économie limitant les dépenses de consommation étant citée comme la raison la plus fréquente.

C'est presque la moitié du nombre de 35 enregistré au troisième trimestre, qui était le plus élevé depuis les trois premiers mois de 2020, au début de la pandémie.

Les données de Refinitiv I/B/E/S montrent que l'Europe Inc tombe en récession plus tard dans l'année également.

Les entreprises devraient annoncer une baisse de leurs bénéfices pendant deux trimestres consécutifs : une baisse pouvant atteindre 6,8 % au deuxième trimestre et 8,8 % au troisième. Les bénéfices devraient rebondir pour atteindre une croissance de 11,4 % au dernier trimestre de l'année.

Bernstein Research a déclaré que ses prévisions de croissance du bénéfice nominal par action pour l'Europe en 2023 sont à leur plus bas niveau, à 0,6 %, tandis que les bénéfices corrigés de l'inflation sont vus en baisse de 5 %, reflétant les attentes d'une récession dans la région.

LUEUR D'ESPOIR

Burberry et Richemont ont toutefois fait preuve d'un certain optimisme, en notant de meilleures ventes en Chine à l'approche des vacances du Nouvel An lunaire.

Pour plus d'indices sur la demande des consommateurs, le détaillant de mode H&M, le propriétaire de Primark, Associated British Foods, et la plus grande entreprise d'Europe en termes de valeur boursière, le groupe de luxe LVMH, doivent publier leurs résultats cette semaine.

Les investisseurs seront à l'affût de commentaires sur la Chine, où la recrudescence des cas de COVID a fait craindre de nouvelles perturbations après la réouverture de la deuxième économie mondiale.

Les salaires sont toujours au centre des préoccupations, car un marché de l'emploi tendu et une forte croissance des salaires ajoutent de la pression sur les marges.

"Une grande question est de savoir comment la flambée des prix de l'année dernière affectera les salaires, ce qui pourrait entraîner une deuxième série de hausses de coûts pour les entreprises et créer de nouvelles pressions sur les prix", a déclaré Toby Gibb, responsable mondial de la direction des investissements chez Fidelity International.

Avec des attentes au plus bas, les investisseurs pourraient être prêts à surmonter la tempête des entreprises, cependant.

"Si la volatilité des taux se calme, nous pensons que les actions et les produits cycliques peuvent faire face à une légère récession des bénéfices en 2023", a déclaré Emmanuel Cau, responsable de la stratégie des actions européennes chez Barclays.