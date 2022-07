Analyse-La solidarité gazière de l'UE est compliquée par l'absence d'accords de partage du carburant

Seuls six accords de ce type ont été conclus, laissant la plupart des 27 pays de l'UE sans conditions fermes sur la manière et le moment où ils partageraient le gaz en cas de crise d'approvisionnement, ou sur la compensation financière qu'ils donneraient ou recevraient pour le faire.

"(Les accords bilatéraux) sont vraiment ... la seule chose qui tiendra en fin de compte s'il y a une véritable crise d'approvisionnement", a déclaré Christian Egenhofer, chercheur principal associé au Centre for European Policy Studies.

"Ils organisent les trucs légaux, les compensations, les contraintes financières mais aussi d'infrastructure", a-t-il ajouté.

Craignant que la Russie n'interrompe complètement les flux de gaz, les pays de l'UE ont accepté mardi de réduire leur consommation de gaz de 15 % pendant l'hiver, afin de remplir les stocks et de libérer du carburant à partager en cas de crise d'approvisionnement.

Mais c'est à chaque pays qu'il revient de déterminer comment ce partage du carburant se fera dans la pratique.

La législation européenne oblige les États membres à envoyer du gaz à un État voisin dont les ménages ou les services essentiels comme les hôpitaux sont confrontés à une grave pénurie. Pour ce faire, les gouvernements concluent des accords bilatéraux. Toutefois, seuls huit pays sont couverts par les six accords conclus jusqu'à présent - notamment entre l'Allemagne et l'Autriche, l'Estonie et la Lettonie, et l'Italie et la Slovénie.

"Ce n'est pas suffisant", a déclaré le mois dernier le chef de la politique énergétique de l'UE, Kadri Simson, en exhortant les pays à en conclure davantage.

Une poignée de pays négocient de nouveaux accords bilatéraux, selon des responsables gouvernementaux. Un accord germano-tchèque devrait être signé d'ici l'hiver, et l'Allemagne travaille sur d'autres accords avec la Pologne et l'Italie, a déclaré son ministère de l'économie.

Mais certains pays fortement dépendants du gaz russe - comme la Hongrie, enclavée, qui s'est opposée à l'accord de cette semaine - n'en ont pas. L'Italie et la France sont les plus gros consommateurs de gaz de l'UE après la puissance économique qu'est l'Allemagne. L'Italie n'a qu'un seul accord bilatéral sur le partage du gaz en cas d'urgence et la France n'en a aucun.

Un haut fonctionnaire italien a déclaré que le pays négociait un accord avec la Grèce sur le stockage du gaz. Le ministère français de l'énergie n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les accords de solidarité visent à éviter une réaction de panique en cas de crise d'approvisionnement et à réduire le risque que les pays accumulent du carburant et refusent d'aider leurs voisins.

GARANTIR LE PARTAGE DU GAZ

Simone Tagliapietra, chargée de recherche au groupe de réflexion Bruegel, a suggéré que l'UE mette en place un système de compensation plus large dans lequel les pays paient les autres États membres pour économiser et partager le gaz.

"Sans un tel mécanisme de compensation, il sera difficile de garantir la solidarité", a-t-il déclaré, ajoutant que la plus grande économie d'Europe, l'Allemagne, qui dépend fortement du gaz russe, devrait être la première à contribuer.

Sans des termes plus fermes sur le partage du gaz, "nous pourrions ne pas voir toute la solidarité que nous voyons actuellement sur papier se transformer en molécules circulant en Europe", a ajouté M. Tagliapietra.

L'idée d'une compensation peut séduire des États comme la Grèce et l'Espagne, qui ont d'abord rechigné à se voir demander par Bruxelles d'utiliser moins de gaz pour aider des pays qui, pendant des années, ont cultivé des liens énergétiques plus étroits avec Moscou.

L'Espagne ne dépend pas du gaz russe et, selon les diplomates européens, l'appel à la solidarité lancé par Bruxelles a déplu à certaines capitales qui n'apprécient toujours pas les critiques acerbes de l'Allemagne à l'égard des politiques économiques des États du Sud lors des crises financières précédentes.

Après que les pays de l'UE ont approuvé les restrictions sur le gaz mardi, la ministre espagnole de l'énergie, Teresa Ribera, a toutefois adopté un ton plus conciliant, exprimant sa volonté de renforcer la capacité d'importation de gaz naturel liquéfié de l'Espagne "dans l'intérêt de tous".

Le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, s'est également engagé, "dans le cadre de la solidarité européenne", à maintenir le flux de gaz vers ses voisins, notamment l'Autriche et la République tchèque.

Jusqu'à présent, l'Allemagne a été le pays le plus actif dans la recherche d'accords de solidarité avec ses voisins. En plus d'être le plus grand consommateur de gaz d'Europe, les gazoducs allemands sont les veines par lesquelles le gaz atteint de nombreux États du centre et de l'est.

Certains semblent toutefois peu disposés à coopérer. La Hongrie a déclaré ce mois-ci qu'elle cesserait d'exporter des combustibles vers d'autres pays. La Pologne a également adopté un ton sceptique quant au partage des approvisionnements.

L'accord conclu mardi à l'échelle de l'UE a été approuvé par les 27 membres, à l'exception de la Hongrie, qui s'était également opposée dans un premier temps aux sanctions pétrolières de l'UE contre la Russie. L'accord fixe des limites volontaires à l'utilisation du gaz qui peuvent être rendues contraignantes en cas de crise d'approvisionnement. Mais il comprend une série d'exemptions et de dérogations pour les pays et les industries qui, selon certains analystes, signifient que si la Russie interrompt les flux, des restrictions plus sévères et un partage entre les États seront nécessaires pour garantir l'approvisionnement.

Un diplomate européen a déclaré qu'il était en fin de compte dans l'intérêt des pays de s'entraider, car une crise économique ou une pénurie de gaz dans l'un d'entre eux - en particulier en Allemagne - se répercuterait sur l'ensemble du bloc.

"Si l'Allemagne tombe, chacun d'entre nous tombera avec elle", a déclaré le diplomate.