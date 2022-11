Analyse - La trêve dans la guerre du Tigré en Éthiopie n'est que le premier pas sur le long chemin de la paix.

Deux ans de guerre entre l'armée fédérale éthiopienne et les forces du Tigré ont tué des milliers de personnes, déplacé des millions de personnes de leurs foyers, amené la faim dans les villes et villages de la région et causé des destructions catastrophiques.

La trêve signée mercredi après seulement une semaine de pourparlers de paix officiels dans la capitale sud-africaine Pretoria reflète les fortes pressions exercées sur les deux parties.

Lorsque les pourparlers ont débuté le 25 octobre, l'armée fédérale venait de prendre le contrôle de plusieurs grandes villes du Tigré, incitant les dirigeants du Tigré à conclure un accord avant de perdre davantage de terrain.

Le gouvernement, quant à lui, subissait une pression américaine intense pour mettre fin à la guerre à un moment où l'économie éthiopienne, frappée par le coût et la destruction de la guerre et par la pire sécheresse qu'ait connue la Corne de l'Afrique depuis 40 ans, a besoin d'une aide financière urgente.

"La trêve est largement aux conditions du gouvernement et reflète les lourdes pressions auxquelles le Tigré a dû faire face", a déclaré Alan Boswell, directeur de projet, Corne de l'Afrique, à l'International Crisis Group.

L'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, compte environ 120 millions d'habitants au total, dont près de 7 millions vivent dans le Tigré.

Les deux parties ont fait d'importantes concessions pour parvenir au cessez-le-feu.

Les forces du Tigré ont accepté un plan de désarmement qu'elles avaient toujours rejeté auparavant. Le parti politique Tigray People's Liberation Front (TPLF) a renoncé à sa prétention d'être le gouvernement régional élu - l'une des pommes de discorde du conflit, le gouvernement fédéral n'ayant pas reconnu la légalité des derniers scrutins régionaux organisés dans le Tigré.

Pour sa part, le gouvernement a accepté de mettre fin à une offensive militaire massive à un moment où ses troupes réalisaient des gains importants et semblaient avoir le vent en poupe.

POINTS CHAUDS IMMINENTS

M. Boswell a déclaré que la mise en œuvre de la trêve serait litigieuse car il y avait une ambiguïté sur l'enchaînement des étapes qui provoquerait probablement des différends.

"L'ambitieux calendrier de désarmement des forces du Tigré est un point de tension imminent qui mettra à l'épreuve l'engagement des parties en faveur de la paix", a-t-il déclaré.

Une autre complication est le rôle des troupes érythréennes, qui se trouvaient dans le Tigré pour combattre aux côtés du gouvernement éthiopien au moment où les pourparlers de paix ont commencé.

Le gouvernement autoritaire de l'Érythrée n'a pas pris part aux pourparlers et n'a rien dit quant à savoir s'il retirerait ses troupes et respecterait l'accord de cessez-le-feu.

Le ministre érythréen des Affaires étrangères, Osman Saleh, a déclaré jeudi à Reuters qu'il n'avait pas de commentaire immédiat sur l'accord car il venait de recevoir les documents.

"L'Érythrée n'est pas mentionnée dans l'accord, mais des clauses semblent conçues pour assurer aux Tigréens que l'Érythrée se retirera", a déclaré Boswell, citant un engagement du gouvernement à décrocher la frontière de l'Éthiopie contre les "incursions étrangères".

La déclaration conjointe du gouvernement et du FPLP indique également que les parties ont convenu de mettre en œuvre un "cadre politique de justice transitionnelle pour assurer la responsabilité, la vérité, la réconciliation et la guérison", sans expliquer à quoi cela ressemblerait en pratique.

Les violations des droits de l'homme commises par toutes les parties, y compris les exécutions extrajudiciaires, les viols, les pillages et les déplacements forcés de population, ont été documentées par les organes des Nations Unies, la commission des droits de l'homme nommée par l'État éthiopien, des groupes d'aide indépendants et des médias, dont Reuters. Toutes les parties ont nié ces allégations.

"À l'heure actuelle, l'accord ne propose pas de feuille de route claire sur la manière de garantir l'obligation de rendre des comptes pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, et ne tient pas compte de l'impunité endémique dans le pays, ce qui pourrait entraîner la répétition des violations", a déclaré Muleya Mwananyanda, directeur d'Amnesty International pour l'Afrique orientale et australe.

VIEUX GRIEFS

La guerre est enracinée dans de vieux griefs entre les élites politiques du Tigré et d'autres régions, accumulés au cours de décennies de troubles, de changements de régime violents, de litiges territoriaux entre les régions et de longues périodes de régime autoritaire.

Le Premier ministre Abiy Ahmed, dont l'arrivée au pouvoir en 2018 a mis fin à près de trois décennies de domination du TPLF sur le gouvernement central éthiopien, a précédemment accusé le TPLF de chercher à réaffirmer son pouvoir au niveau national.

Le TPLF l'a accusé de centraliser le pouvoir au détriment des régions et d'opprimer les Tigréens. Chaque partie a rejeté le récit de l'autre.

Pour ajouter à la complexité du tableau, les conflits territoriaux entre le Tigré et la région plus peuplée d'Amhara, qui le borde au sud, ne sont toujours pas résolus.

Desalegn Chane, un parlementaire fédéral d'Amhara et ancien président d'un important parti d'opposition de la région, a réagi à l'accord de cessez-le-feu en se plaignant qu'il ne reconnaissait pas la revendication d'Amhara sur deux zones contestées, Welkait et Raya.

"Tout accord qui ne reconnaît pas [...] Welkait et Raya sous administration Amhara ne sera pas acceptable pour les Amharas et n'apportera pas de paix durable", a-t-il déclaré à Reuters, dans ce qui pourrait être un signe de certaines des difficultés à venir.

Un porte-parole du gouvernement régional d'Amhara, qui est dirigé par le Parti de la prospérité d'Abiy, n'a pas répondu à une demande de commentaire.