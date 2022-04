Analyse-La vente de pétrole stratégique des États-Unis accélère la fixation du prix du carburant, mais à quel prix ?

Le 31 mars, le président Joe Biden a annoncé que les États-Unis allaient vendre 180 millions de barils de brut provenant de la réserve stratégique de pétrole à raison d'un million de barils par jour à partir du mois de mai, ce qui constitue la plus importante libération de cette réserve depuis sa création dans les années 1970. Les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) libèrent 60 millions de barils supplémentaires pour maîtriser les prix mondiaux.

La décision de vendre du pétrole du SPR, au lieu d'élaborer un prêt, également connu sous le nom d'échange, a marqué un compromis : le pétrole serait libéré sur le marché plus rapidement pour faire baisser les prix, mais il pourrait prendre plus de temps pour reconstituer le stock à son niveau actuel, augmentant les risques du marché à plus long terme. Certains analystes ont averti que cela pourrait rendre les prix du pétrole plus volatils.

Les prêts de pétrole américain provenant du SPR garantissent un retour de pétrole sur une période donnée, mais leur finalisation peut prendre jusqu'à plusieurs mois, car le gouvernement recherche des acheteurs et négocie les contrats.

"Lorsque nous voulons accroître rapidement l'offre mondiale, surtout de la quantité historique que nous avons annoncée, il est beaucoup plus efficace de procéder à une vente que de chercher à arranger des contrats société par société (comme l'exige un swap ou un échange)", a déclaré à Reuters un responsable de l'administration Biden.

La vente s'accompagne d'un vague calendrier de rachat des barils. Le stock d'urgence est déjà au niveau le plus bas depuis 2002, et si les prix du pétrole augmentent au fil du temps, il pourrait être laissé à des niveaux encore plus bas. S'il doit être réapprovisionné lorsque les prix sont élevés, les contribuables devront payer la prime pour le remplir.

L'administration a agi après que l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions et boycotts qui ont suivi ont propulsé les prix de détail de l'essence à des niveaux record, ce qui a fragilisé les collègues démocrates de M. Biden lors des élections législatives de novembre.

La Russie produit environ 10 % de l'offre mondiale de pétrole et les sanctions occidentales devraient coûter au marché mondial environ 3 millions de barils par jour, selon l'AIE.

Une fiche d'information de la Maison Blanche publiée au moment de la publication du communiqué indiquait seulement que le gouvernement fédéral rachèterait du pétrole, le remettant dans le SPR dans "les années à venir".

PENSER COMME UN TRADER

"Je pense que c'est extrêmement cowboy ... en faisant une vente pure et simple, en pensant purement comme un trader, si je faisais ça, je me ferais virer. Personne ne sait dans quelle direction le prix du pétrole va évoluer", a déclaré Ilia Bouchouev, partenaire chez Pentathlon Investments et professeur adjoint à l'université de New York.

"Faire cela ne fera qu'augmenter la volatilité car cela réduit le tampon", a-t-il ajouté.

Le SPR contient actuellement 564,6 millions de barils, soit environ la valeur d'un mois de la demande américaine de pétrole et de carburants liquides. Le niveau après la vente de 180 millions de barils serait encore bien supérieur aux exigences de l'AIE selon lesquelles il doit couvrir 90 jours d'importations de brut américain, soit actuellement environ 3 millions de bpj.

Les compagnies pétrolières doivent également commencer à restituer dans les prochains mois quelque 32 millions de barils provenant d'un prêt décrété par Washington en novembre dernier.

David Goldwyn, ancien envoyé spécial et coordinateur des affaires énergétiques internationales au Département d'État américain, a défendu le choix de l'administration en faveur d'une vente.

Il a déclaré que l'ampleur et la durée de la libération rendaient trop compliqués les contrats de prêt avec les sociétés énergétiques. "Ils se sont donné un maximum de flexibilité".

Benjamin Salisbury, analyste de la politique énergétique chez Height Capital Markets, a déclaré que la vente d'une quantité record du SPR pourrait accroître la volatilité du marché à plus long terme.

"Il existe un risque réel que le retrait du pétrole du stockage, y compris du SPR, réduise la marge de manœuvre pour répondre à de futures perturbations, augmentant ainsi la prime de risque géopolitique", a-t-il déclaré.

Les prix de l'essence aux États-Unis ont grimpé en flèche après que le pétrole de référence mondial Brent ait touché un sommet de 14 ans le 7 mars, à plus de 138 $ le baril, en raison des inquiétudes liées aux sanctions occidentales contre Moscou. Le Brent a chuté après les communiqués, oscillant autour de 101 dollars le baril vendredi. [O/R]

Malgré les prix élevés, certains producteurs de schiste américains ont été réticents à augmenter leur production et le groupe de production OPEP+, qui comprend la Russie, n'a augmenté l'offre que progressivement alors que les consommateurs émergent de la pandémie mondiale de COVID-19.

La banque Goldman Sachs de Wall Bourse a déclaré que la libération du SPR risque d'évincer la croissance de la production des foreurs de schiste américains d'environ 1,1 million de bpj cette année en ajoutant aux contraintes logistiques de la côte américaine du Golfe du Mexique.

Mais M. Salisbury a déclaré qu'un prêt n'était pas une excellente option, car il aurait pu exiger le retour d'énormes quantités de pétrole dans les stocks avant que l'offre mondiale n'ait eu le temps de se relâcher.

"Avec le risque croissant d'un conflit russe prolongé et la persistance des sanctions, il n'est pas évident qu'il serait avantageux de fixer une date certaine pour retirer le pétrole du marché afin de rembourser un prêt dans 6 ou même 18 mois", a déclaré Salisbury.