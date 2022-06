Analyse La victoire des camionneurs de Corée du Sud n'est pas un signe avant-coureur de la paix du marché du travail.

Mais le groupe des conducteurs vieillissants est souvent considéré comme une aberration dans le paysage industriel combatif et politisé du pays et leur succès n'est peut-être pas le signe avant-coureur d'une paix plus large sur le marché du travail, selon les experts.

Le syndicat Cargo Truckers Solidarity n'est pas un syndicat reconnu, une raison invoquée initialement par le gouvernement pour expliquer sa réticence à s'asseoir pour négocier sur des demandes de taux de fret minimum et de subventions pour compenser la flambée des prix du carburant.

Pourtant, en seulement huit jours de grève, les camionneurs ont réussi à toucher les principaux centres industriels et les ports maritimes, paralysant le transport des voitures finies, de l'acier et des produits pétrochimiques.

Alors que la grève a coûté à la quatrième plus grande économie d'Asie plus de 1,2 milliard de dollars en perte de production et en livraisons manquées, les camionneurs ont évité de bloquer les routes ou de tenir des rassemblements violents qui auraient pu mettre en colère un public lassé des revendications des syndicalistes qui sont mieux rémunérés que leurs pairs non syndiqués et les propriétaires de petites entreprises.

"Les syndicats ont appris que le conflit physique n'était pas la solution, et donc une grève plus douce devient une pratique courante", a déclaré Kim Dong-won, professeur de gestion à l'Université de Corée. "Le syndicat doit également tenir compte de l'opinion publique".

Lee Byoung-Hoon, professeur à l'université de Chung-Ang, spécialisé dans les relations de travail, a déclaré que les camionneurs ont appris à être efficaces grâce aux grèves précédentes.

"Ils ont appris que le coût d'opportunité des grèves pouvait être colossal, entraînant l'arrestation des dirigeants du syndicat, des dommages financiers que les membres du syndicat doivent subir."

HISTOIRE MILITANTE

Des milliers de camionneurs ont repris la route mercredi après que le syndicat et le gouvernement aient conclu un accord tard dans la nuit pour mettre fin à une grève de huit jours.

Cela contrastait fortement avec l'histoire du pays, marquée par des conflits industriels souvent violents, caractérisés par des affrontements de rue entre la police en tenue anti-émeute lourde et des membres militants du syndicat bloquant des sites industriels.

Aucun sondage d'opinion indépendant n'a été publié sur la grève qui a débuté le 7 juin sur des revendications incluant l'extension d'un système de tarif minimum, mais les médias locaux ont été largement neutres vis-à-vis du conflit.

Le prix du diesel ayant augmenté de 40 % depuis le début de l'année pour atteindre un niveau record, les demandes des camionneurs pour des salaires plus élevés ont semblé rencontrer plus de sympathie de la part du public que par le passé.

La résolution pacifique signifie que le nouveau président conservateur de la Corée du Sud est sorti largement indemne de son premier grand défi économique.

"En tant qu'ancien procureur général, le président Yoon Suk-yeol a mis l'accent sur l'État de droit, et par là, il envoie le message qu'il ne réprimera pas les grèves tant qu'elles ne violent pas la loi", a déclaré Lim Tae-jun, professeur de sciences policières à l'université Dongguk.

La Solidarité des camionneurs de fret a également réussi à éviter les critiques publiques pour son caractère politique, car son puissant groupe de tutelle, la Confédération coréenne des syndicats, est resté à l'écart du conflit.

PAS DE GRAND CHANGEMENT

Mais les experts affirment que cela ne signale pas un changement fondamental par rapport aux éléments politisés et toujours militants de la scène industrielle sud-coréenne.

Plusieurs plans de réforme importants ont été proposés par Yoon, notamment la réforme du système national de retraite, les réglementations en matière d'emploi et d'autres programmes favorables aux entreprises.

"Avec les problèmes de travail non résolus et la position plutôt ferme du gouvernement à l'égard des syndicats, les conflits entre les syndicats et l'administration Yoon vont probablement s'intensifier, ou s'installer au fur et à mesure que le temps passe, car maintenant les syndicats disposent d'un environnement 'approprié' pour les grèves et les manifestations", a déclaré Park Ji-soon, spécialiste du droit du travail à la faculté de droit de l'Université de Corée.

Les syndicats se préparent probablement à une lutte compte tenu du programme de Yoon, a déclaré Yoon Tae-gon, analyste politique dirigeant la société de conseil The Moa. "Et cela sera d'autant plus vrai que nous vivons une période de difficultés économiques."