Analyse-La visite de Zelenskiy aux États-Unis laisse des questions sans réponse

Mais la visite laisse également plusieurs questions clés sans réponse, notamment comment le soutien militaire américain pourrait évoluer, si le soutien du Congrès à la guerre perdurera et - point crucial - comment la guerre se terminera.

Pendant son séjour à Washington, Zelenskiy a rencontré le président américain Joe Biden à la Maison Blanche et s'est adressé à une session conjointe du Congrès américain, où les membres l'ont accueilli avec des acclamations et de multiples ovations.

M. Biden a annoncé que les États-Unis allaient fournir une aide militaire supplémentaire de 1,85 milliard de dollars, notamment un système de défense antimissile Patriot.

Cette visite a eu lieu alors que l'Ukraine continue de subir des attaques aériennes russes quasi-continues sur son réseau électrique pendant un hiver glacial, attaques qui, selon Kiev, visent à briser la volonté de résistance de ses civils.

QUELLE EST LA PROCHAINE AIDE MILITAIRE ?

En tête de liste du matériel militaire souhaité par M. Zelinskiy figurent les défenses aériennes, en particulier le Patriot, un système de missiles sol-air très efficace contre les avions et les missiles balistiques et de croisière.

Bien que Biden ait accepté de fournir l'un de ces systèmes, les responsables américains affirment qu'une seule batterie Patriot ne changera pas le cours de la guerre.

Les États-Unis et leurs alliés n'ont pas voulu fournir d'autres armes avancées que l'Ukraine a réclamées. Celles-ci comprennent des chars de combat modernes et des missiles à longue portée appelés ATACMS qui ont une portée de 300 km (186 miles) et pourraient frapper des cibles loin derrière les lignes de front mais aussi à l'intérieur de la Russie elle-même.

"L'objectif des États-Unis - à la fois soutenir l'Ukraine tout en veillant à ce que les États-Unis et l'OTAN ne soient pas entraînés dans une guerre plus large - continuera d'empêcher l'envoi du type d'armement que Zelenskiy souhaite vraiment", a déclaré Rachel Rizzo, chargée de recherche au Conseil atlantique.

L'Ukraine "ne cherche pas une troisième guerre mondiale", a déclaré M. Biden mercredi, en réponse à la question d'un journaliste sur les ATACMS pendant la visite de M. Zelensiky.

La Russie a déclaré que fournir des missiles à longue portée à l'Ukraine franchirait une "ligne rouge".

Pour sa part, M. Zelenskiy a déclaré que lui et M. Biden ont une compréhension claire de la manière dont les capacités de défense de l'Ukraine peuvent être renforcées dans les mois à venir, ajoutant qu'il ne pouvait pas donner de détails à ce stade.

Deux responsables américains, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ont déclaré que les États-Unis se concentrent actuellement sur les systèmes de défense aérienne.

Les prochaines étapes pour Kiev, ont ajouté les responsables, seraient de recevoir des systèmes de défense aérienne supplémentaires des États-Unis et d'autres pays occidentaux, ainsi que de mieux les intégrer.

LES SCEPTIQUES DU CONGRÈS

Le soutien politique au soutien américain à l'Ukraine a été remarquablement bipartisan. Mais alors que la guerre passe le cap des 300 jours, les critiques de l'aile droite du parti républicain se font de plus en plus nombreuses.

"Plus de chèque en blanc à l'Ukraine", a écrit le représentant républicain Andy Biggs sur Twitter quelques heures avant la visite de Zelenskiy à Washington.

Le Congrès s'apprête à voter sur une nouvelle aide militaire et économique de 44,9 milliards de dollars, qui vient s'ajouter aux 50 milliards de dollars que les États-Unis ont déjà envoyés cette année pour aider l'Ukraine. L'approbation est considérée comme probable.

Mais les nouvelles dépenses feront certainement l'objet d'un examen minutieux lorsque les républicains prendront la majorité à la Chambre des représentants le 3 janvier.

Un haut collaborateur républicain du Congrès, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que la plupart des membres de la nouvelle majorité de la Chambre soutiennent l'aide militaire à l'Ukraine.

Mais, ajoute l'aide, ils exigeront un contrôle plus strict de la façon dont l'Ukraine utilise le matériel américain et des explications plus claires de la part de l'administration Biden.

"L'administration ne fait pas un bon travail de communication au Congrès" sur la stratégie de l'Ukraine, a déclaré l'aide. Les républicains "doivent mieux comprendre pourquoi ils disent non à certaines armes et oui à d'autres."

METTRE FIN À LA GUERRE

Enfin, la visite de Zelenskiy a ajouté peu de clarté à la question de savoir comment la guerre se terminera.

Le président ukrainien a déclaré que Biden avait approuvé son "plan de paix en 10 points", qui prévoit entre autres le retrait complet des troupes russes du territoire ukrainien et la création d'un tribunal spécial pour poursuivre les crimes de guerre russes, conditions que la Russie a catégoriquement rejetées.

"Pour moi, en tant que président, la 'paix juste' est sans compromis quant à la souveraineté, la liberté et l'intégrité territoriale de mon pays, le remboursement de tous les dommages infligés par l'agression russe", a déclaré Zelenskiy mercredi.

M. Zelenskiy a précédemment déclaré que la victoire signifiait récupérer la Crimée, dont la Russie s'est emparée en 2014.

Le Groupe des sept (G7) nations riches a largement approuvé la vision de la paix de l'Ukraine en octobre, citant la nécessité de "l'intégrité territoriale" mais évitant toute mention de la Crimée.

Le Kremlin, cependant, a déclaré mercredi qu'il ne voyait aucune chance de pourparlers de paix avec Kiev.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a émis une note tout aussi pessimiste en début de semaine.

"Je crois que la confrontation militaire va se poursuivre, et je pense que nous devrons encore attendre un moment où des négociations sérieuses pour la paix seront possibles", a-t-il déclaré aux journalistes lundi. "Je ne les vois pas dans l'horizon immédiat".