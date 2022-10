Analyse - Le Brésilien Bolsonaro est pris au dépourvu par l'horrible chapitre final de sa campagne.

Le ton a changé si rapidement que la campagne du président Jair Bolsonaro, qui a remporté le pouvoir il y a quatre ans grâce à un assaut numérique agressif contre ses rivaux, a été mise sur la défensive, perdant un temps précieux pour sa stratégie visant à revenir de l'arrière et à être réélu.

Deux assistants principaux de Bolsonaro ont déclaré que sa campagne a été prise de court par l'efficacité des attaques du challenger de gauche Luiz Inacio Lula da Silva et de ses alliés, qui se sont emparés à la fois d'anciennes vidéos et de récents dérapages pour laisser le président sortant de droite sur la défensive.

"Cela nous a fait beaucoup de mal", a déclaré l'un des assistants de campagne sous couvert d'anonymat.

Dans une ligne d'attaque, les alliés de Lula ont déterré une interview de 2016 dans laquelle Bolsonaro a déclaré qu'il était prêt à manger de la chair humaine dans un rituel indigène non spécifié. Dans une autre, ils ont fait circuler de vieilles images de Bolsonaro prenant la parole dans des loges maçonniques, considérées comme des temples païens par certains de ses alliés chrétiens évangéliques.

Dans l'attaque la plus explosive jusqu'à présent, la campagne de Lula a fait une publicité offensive à partir de l'anecdote de Bolsonaro, lors d'un podcast vendredi, sur sa visite au domicile d'adolescentes migrantes vénézuéliennes qui, selon lui, se préparaient à se prostituer.

Le président a obtenu des injonctions du tribunal qui ont retiré cette publicité offensive de l'antenne et écarté le sujet d'un débat avec Lula dimanche dernier. Bolsonaro a nié toute association avec le cannibalisme ou les rituels païens et a qualifié les insinuations de pédophilie de mensonges calomnieux. Mais les sujets ont dominé la couverture de la campagne et les conversations en ligne pendant des jours.

Un sondage de suivi a révélé que l'avantage de Lula, qui s'était réduit à trois points de pourcentage avant le week-end, était remonté à 52% contre 45% pour Bolsonaro mardi, selon un cabinet de conseil politique qui a requis l'anonymat pour discuter de sondages privés.

Les sondages publics, publiés toutes les semaines ou toutes les deux semaines, continuent de montrer une course à peu près stable, Lula conservant un avantage d'environ 5 points de pourcentage comme lors du vote du premier tour le 2 octobre.

Mais chaque semaine qui passe sans que Bolsonaro ne gagne du terrain est une bataille gagnée par Lula, qui a été président du Brésil de 2003 à 2010.

"Bolsonaro est devenu une victime de sa propre stratégie de communication militarisée qui brouille le débat public avec des sarcasmes, des moqueries et des humiliations visant à diviser la société brésilienne", a déclaré Fabio Malini, professeur de nouveaux médias à l'Université fédérale d'Espirito Santo.

LE "FEUILLETON BRÉSILIEN".

Bolsonaro n'hésite pas à riposter.

"L'objectif est maintenant d'attaquer Lula et de déclencher la peur de son retour au pouvoir", a déclaré une deuxième source de la campagne de Bolsonaro.

Les assistants de campagne de Bolsonaro affirment que leurs sondages indiquent que 8 à 10 % des partisans de Lula pourraient encore être influencés par les arguments selon lesquels une présidence de gauche pourrait déclencher des vagues de criminalité, la ruine économique et des revers pour les conservateurs sociaux.

Les publicités diffusées par le président sortant suggèrent déjà que Lula légalisera l'avortement et fermera les églises, ce que l'ancien président a démenti à plusieurs reprises.

Une ligne d'attaque plus farfelue des alliés de Bolsonaro a forcé la campagne de Lula à faire un démenti direct sur les médias sociaux : "Lula n'a pas de pacte et n'a jamais conversé avec le diable".

Mais contrairement à la campagne présidentielle de 2018, où le Parti des travailleurs de Lula était largement isolé et non préparé à une sale guerre numérique dans les dernières semaines de la course, l'ancien président a une panoplie d'alliés qui le rejoignent dans les tranchées en ligne.

La personnalité Internet Felipe Neto, qui compte 15 millions de followers sur Twitter et près de 17 millions sur Instagram, a autrefois poussé à la destitution du successeur du Parti des travailleurs de Lula, mais défend désormais quotidiennement Lula en ligne tout en amplifiant les attaques contre Bolsonaro.

Le député Andre Janones, dont le parti centriste avait montré son soutien au programme de Bolsonaro au Congrès, a renoncé à sa propre course à la présidence pour soutenir Lula, apportant une ténacité de bulldog aux débats en ligne.

"Janones est un spin doctor du monde numérique", a déclaré Malini, la spécialiste des nouveaux médias. "Les attaques et contre-attaques féroces basées sur des rumeurs, des demi-vérités et des insinuations ont fait de cette élection un feuilleton brésilien."