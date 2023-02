Analyse - Le Libor touche à sa fin et le marché des prêts s'en ressent.

À moins de cinq mois de la date limite du 30 juin pour la publication du London Interbank Offered Rate, environ 80 % des prêts institutionnels et des collateralized debt obligations (CLO) - des titres adossés à des pools de dettes - sont toujours liés à ce taux terni, selon la société de capital-investissement KKR & Co Inc, qui est à la fois créancier, emprunteur et investisseur dans les CLO.

"Le chronomètre est en marche", a déclaré Tal Reback, qui dirige les efforts de transition vers le Libor de KKR au niveau mondial.

La transition vers le Libor a commencé en 2017 et s'est déroulée sans heurts jusqu'en 2022, lorsque la hausse des taux d'intérêt, l'inflation élevée depuis des décennies, la guerre de la Russie en Ukraine et les craintes de récession ont secoué les marchés.

Les transactions opportunistes ayant été mises au placard, de nombreux émetteurs n'ont pas pu exploiter les marchés, alors qu'ils devraient normalement revoir la dette existante et potentiellement la convertir à un autre taux, ce qui a ralenti la transition.

"Le marché des nouvelles émissions s'est fermé", a déclaré Ian Walker, responsable de l'innovation juridique chez le fournisseur d'informations financières Covenant Review. "Ils étaient soumis à tant de volatilité et d'incertitude que nous n'avons pas vraiment vu d'effort de remédiation l'année dernière."

Depuis le début de l'année, il y a eu une augmentation du nombre de prêts passant du Libor au taux de financement garanti au jour le jour (Sofr) recommandé par la Réserve fédérale, mais "un énorme volume" doit encore faire la transition, a-t-il dit.

Parmi les prêts, dont beaucoup sont détenus par des CLO, qui doivent encore être assainis, environ 55% risquent de retomber au taux préférentiel, qui est de 7,75%, contre environ 4,5% pour le Sofr, s'ils ne trouvent pas de voie de transition avant la date limite, selon KKR.

Cette différence pourrait nuire aux emprunteurs ayant beaucoup de dettes et des notations de crédit inférieures, comme CCC ou B-, car leurs chances de déclassement augmentent, et elle met également les créanciers, comme les CLO qui sont mesurés par le nombre de CCC et de défauts dans leurs véhicules, dans une situation difficile, a déclaré Reback.

"C'est un risque important pour le marché des prêts", a-t-elle déclaré.

Les discussions sur l'ampleur des ajustements des spreads pour compenser la différence entre le Libor et le Sofr ont été un point de friction dans certains cas, car les emprunteurs ressentent la douleur de la hausse des taux et les créanciers utilisent la transition comme monnaie d'échange pour obtenir quelques points de base supplémentaires.

"Vous devez donner la priorité à la santé du marché et du crédit à long terme et le temps est essentiel", a déclaré Reback.

LE BLUES DU PAPIER À LETTRES

Autrefois surnommé le chiffre le plus important du monde, le Libor - un taux basé sur les cotations des grandes banques sur ce qu'il en coûterait pour emprunter des fonds à court terme les unes aux autres - a été utilisé pour fixer le prix de centaines de milliards de dollars de produits financiers, des hypothèques et des prêts étudiants aux produits dérivés et aux cartes de crédit.

Les régulateurs ont mandaté la fin du Libor après avoir infligé des milliards d'amendes aux banques pour avoir truqué le taux, et ont recommandé l'utilisation d'alternatives compilées par les banques centrales, comme la Sofr.

Le Libor a été supprimé progressivement pour les nouveaux contrats à la fin de 2021, bien que la plupart des contrats existants libellés en dollars américains aient jusqu'au 30 juin pour changer.

Pour faciliter le processus pour les contrats "hérités difficiles", qui n'ont pas de dispositions pour remplacer le Libor, le Congrès a promulgué en mars 2022 le Libor Act, permettant à ces contrats de passer automatiquement au Sofr, plus un écart de 26 points de base dans la plupart des cas, après le 30 juin.

Mais de nombreux contrats contiennent des clauses, sans rapport avec la fin du Libor, qui prévoient un retour au taux préférentiel, et ces contrats ne relèvent pas de la loi sur le Libor, a déclaré George Cahill, associé d'Alston & Bird.

"Il y a un risque que pour un emprunteur qui n'est pas en mesure de modifier ses documents avant la disparition du Libor, le taux soit basé sur le taux préférentiel au lieu du Sofr, qui est nettement plus élevé", a-t-il déclaré.

Pour alléger ce fardeau, la Financial Conduct Authority britannique, qui supervise l'administrateur du Libor, envisage d'autoriser une version "synthétique" du Libor pour certaines échéances libellées en dollars américains jusqu'à fin septembre 2024.

Mais ce taux pourrait être plus élevé que le taux que les émetteurs obtiendraient s'ils passaient à un nouveau taux avant le 30 juin, a déclaré Meredith Coffey, vice-présidente exécutive de la Loan Syndications and Trading Association.

Certains contrats contiennent également des clauses de repli qui stipulent qu'ils doivent automatiquement passer à un nouveau taux lorsque le Libor cesse d'exister ou devient "non représentatif", ce que serait un Libor synthétique, de sorte que les gens ne devraient pas attendre, a déclaré Coffey, comparant le processus à la rédaction d'une dissertation jusqu'à la veille de sa remise.

"Vous pourriez vous en sortir. Mais vous risquez d'obtenir un C-, alors pourquoi faire cela ?" a-t-elle déclaré.