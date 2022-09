Analyse - Le Nigéria gaspille la manne pétrolière et les subventions pour l'essence explosent.

Les données de la compagnie pétrolière publique nigériane NNPC montrent qu'elle n'a rien apporté aux caisses de l'État au cours des huit premiers mois de 2022, malgré un prix du brut de 94 dollars le baril en moyenne depuis le début de l'année, soit une hausse de 42 % par rapport à l'année dernière.

Le cœur du problème du Nigeria est que, bien qu'il soit le plus grand producteur de pétrole et de gaz d'Afrique, le pays dépend presque entièrement des importations pour couvrir ses besoins en essence.

Il subventionne ensuite le coût pour les consommateurs, ce qui a créé une disparité entre le prix à la pompe et ce que les gens paient pour remplir leur réservoir dans les pays voisins, comme le Bénin.

Cela a conduit à une contrebande généralisée, qui a à son tour fait augmenter la quantité d'essence coûteuse que le Nigeria importe et a annulé les gains qu'il aurait dû tirer des exportations de brut, car il finit par acheter beaucoup plus que ce dont il a besoin.

"Des centaines de milliers de personnes (au Bénin) organisent leur survie autour de ce trafic", a déclaré Boris Houenou, un économiste béninois, à propos de la contrebande d'essence nigériane.

"Un litre d'essence nigériane d'une valeur de 0,45 $ (par litre) peut passer au Bénin pour 0,70 $", a-t-il ajouté.

Les estimations de la quantité d'essence passée en contrebande à l'étranger varient, certains chercheurs indépendants l'évaluant à environ 15 millions de litres par jour, tandis que la propre évaluation de la NNPC est de 42 millions.

La Nigerian National Petroleum Co (NNPC) a déclaré ce mois-ci que la contrebande d'essence faussait les approvisionnements, ajoutant qu'elle s'efforçait de la réprimer.

L'allocation du compte fédéral (FAAC) de la NNPC montre qu'elle a versé un peu plus de 3 milliards de dollars provenant des ventes de pétrole et de gaz sur le compte fédéral du Nigeria en 2020, baisse à environ 1,4 milliard de dollars en 2021 et tombe à zéro en 2022.

La production pétrolière nigériane a chuté à 1-1,2 million de bpj par rapport aux niveaux pré-pandémiques de 1,8 million de bpj après des décennies de sous-investissement dans les actifs en amont, tandis que le vol de pipelines est à son plus haut niveau depuis des années, à un niveau estimé à 200 000 barils par jour (bpj).

Les importations d'essence, quant à elles, ont explosé pour atteindre plus du double des besoins estimés du Nigeria cette année, selon les calculs de Reuters basés sur les données de la FAAC.

"Nous sommes passés de 30 millions de litres par jour à 90 millions au cours de cette administration sans que rien ne montre que la consommation a réellement augmenté", a déclaré Cheta Nwanze, partenaire principal du cabinet de conseil en risques SBM Intelligence basé à Lagos.

La NNPC a enregistré des livraisons d'essence de 90 millions de litres par jour en mars et de 83 millions en avril, selon les calculs de Reuters. Au cours des mêmes mois de l'année dernière, les importations étaient respectivement de 64 et 63 millions de litres, bien au-dessus de la demande nationale.

La dépendance du Nigeria à l'égard des produits pétroliers importés semble devoir se poursuivre, ont déclaré deux sources industrielles ayant connaissance de la question. La mise en service d'une nouvelle raffinerie près de Lagos est peu probable avant la fin de 2023 et la rénovation des installations de Port Harcourt, d'une capacité de 210 000 barils par jour, devrait prendre plusieurs années.

La NNPC et le ministère des Finances du Nigeria n'ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires de Reuters.

CAS CURIEUX

Bien que le gouvernement nigérian ait annoncé son intention de supprimer la subvention à l'essence l'année dernière, il a ensuite fait marche arrière en juillet, invoquant des inquiétudes quant à d'éventuels troubles sociaux.

La Banque mondiale estime que les pressions inflationnistes feront basculer 7 millions de Nigérians supplémentaires dans la pauvreté cette année, portant le total à 45 % de la population de 200 millions d'habitants.

"Malgré les performances meilleures que prévu des secteurs des services et de l'agriculture et la hausse des prix du pétrole [...] le Nigeria connaît un cas curieux de baisse des recettes fiscales", a déclaré Marco Hernandez, économiste principal de la Banque mondiale pour le Nigeria, dans un rapport de développement de juin.

"Cela limite la capacité du gouvernement à étendre les services de base, à soutenir la reprise économique et à protéger les pauvres en cette période difficile", a ajouté M. Hernandez dans le rapport.

La ministre des Finances du Nigeria, Zainab Ahmed, a mis en garde à plusieurs reprises contre le coût élevé des subventions à l'essence, affirmant que la facture pourrait atteindre 16,2 milliards de dollars en 2023.

Et la Banque mondiale a estimé que la perte de revenus pétroliers s'élèverait à 5 000 milliards de nairas (12,04 milliards de dollars) cette année en raison de la subvention, ce qui équivaut à 30 % du budget total du Nigeria.

En 2020, la NNPC a retenu 4 % des ventes de pétrole et de gaz pour couvrir les subventions à l'essence. Ce chiffre est passé à 45 % l'année dernière et en 2022, il a atteint 83 % des ventes.

L'augmentation des subventions aux carburants soustrait de l'argent aux dépenses d'investissement et constitue un "important drain pour les recettes globales du gouvernement et la position fiscale", a déclaré le ministère des Finances du Nigeria dans sa dernière projection budgétaire en août.

"La subvention à l'approvisionnement en Petroleum Motor Spirit (PMS) a eu un impact négatif significatif sur les recettes du gouvernement", a-t-il ajouté.

Nwanze de SBM Intelligence a déclaré : "La subvention est un gaspillage total à ce stade, mais elle est politiquement explosive".

Le Nigeria organise des élections présidentielles en février dans un contexte de hausse des prix résultant de la crise ukrainienne et des goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement post-pandémie.

Outre le coût plus élevé des achats d'essence, un contrat de swap plus onéreux est également arrivé à un mauvais moment.

Jusqu'à la fin de l'année dernière, la NNPC couvrait les besoins domestiques en essence via des contrats de vente directe (DSDP).

Désormais, la NNPC achète également des cargaisons ad hoc et par le biais d'un accord de partenariat direct et de raffinage du pétrole brut (CORDPA), ce qui implique le paiement de primes plus élevées et un négociant qui attend plus longtemps pour recevoir sa livraison de brut en guise de paiement.

En mai, par exemple, la prime DSDP était d'environ 10 $ par tonne d'essence, tandis que la prime payée dans le cadre d'un CORDPA était de 22 $, selon les feuilles de calcul de la NNPC. Les taux varient selon les saisons et pendant la majeure partie de l'année, ces niveaux se situaient entre 35 et environ 50 dollars la tonne. La NNPC a payé jusqu'à 80 et 100 $ pour certaines cargaisons ponctuelles.

Et bien que l'essence soit subventionnée, le montant que les Nigérians ordinaires paient à la pompe reste supérieur au prix fixé.

Dans ses rapports FAAC pour 2021 et 2022, la NNPC a fixé son prix subventionné à 124 naira (0,30 $) par litre, mais le prix moyen à la pompe est plus proche de 200 naira par litre dans de nombreux États.

"Nous devrions récolter une récolte abondante, mais hélas, ce n'est pas le cas", a déploré un fonctionnaire nigérian.