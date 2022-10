Analyse - Le "QT" de la BCE pourrait être le prochain défi pour les marchés tumultueux.

La BCE, qui a acheté 5 000 milliards d'euros d'obligations (4 900 milliards de dollars) au cours de la dernière décennie pour lutter contre la faible inflation, se retrouve maintenant aux prises avec une inflation record de 10 %.

En plus des hausses agressives des taux d'intérêt, dont une hausse sans précédent de 75 points de base le mois dernier, les faucons de la politique monétaire veulent commencer le resserrement quantitatif (QT) : la réduction des avoirs obligataires de la BCE.

La chef de la BCE, Christine Lagarde, a reconnu cette semaine que la discussion avait commencé et qu'elle se poursuivrait.

Le processus n'aura peut-être pas lieu avant plusieurs mois, il interviendra probablement après que la BCE aura augmenté son taux d'intérêt à environ 2 % et sera très progressif, mais les marchés obligataires - ébranlés par des hausses de taux agressives au niveau mondial, par une crise énergétique et par une déroute des obligations britanniques - sont nerveux.

"Il y a beaucoup d'enjeux dans la zone euro en ce qui concerne le QT", a déclaré Benjamin Schroeder, stratège principal des taux chez ING, ajoutant que l'écart étroitement surveillé entre les rendements italiens et allemands était le principal point de mire.

"Mais au-delà des écarts, il y a aussi la crainte d'attiser davantage la volatilité du marché, surtout lorsque les plans de financement des gouvernements dans la zone euro sont soumis à un risque croissant de hausse."

À 2,35 %, le rendement des obligations à 10 ans de l'Allemagne a augmenté de 250 points de base cette année et celui de l'Italie de près de 360 points de base - les plus fortes hausses depuis des décennies.

Le mois dernier, l'Allemagne a dévoilé un paquet de 200 milliards d'euros financé par de nouveaux emprunts pour aider à amortir le coup du choc énergétique. BofA s'attend à ce que l'offre nette d'obligations d'État européennes atteigne près de 400 milliards d'euros l'année prochaine, le chiffre le plus élevé jamais enregistré et bien supérieur aux 120-145 milliards d'euros prévus cette année, freinés en partie par les achats d'obligations de la BCE.

"Cette considération rend également la mise en œuvre pratique du QT de la BCE nettement plus difficile", a déclaré BofA.

DOUCEMENT, DOUCEMENT

Les analystes s'attendent à ce que la BCE commence par éliminer progressivement les réinvestissements d'obligations arrivant à échéance dans le cadre de son programme conventionnel d'achat d'obligations. Cela réduirait son bilan d'un montant "gérable" de 155 milliards d'euros en 2023 et de 300 milliards d'euros en 2024, estime ING.

Goldman Sachs estime que les marchés obligataires devraient être en mesure de digérer un débouclage annuel de 250 milliards d'euros de ces avoirs. Les rendements des obligations à dix ans dans les États les mieux notés n'augmenteraient que de 6 points de base, et de 15 points de base en Europe du Sud.

Même si ces avoirs devaient être débloqués, les analystes s'attendent à ce que la BCE poursuive ses réinvestissements dans le cadre de son programme pandémique d'achat d'obligations d'urgence (PEPP), qu'elle a transféré à des pays comme l'Italie et l'Espagne au cours de l'été comme première ligne de défense contre une divergence de l'écart de rendement qu'ils paient par rapport à l'Allemagne, considérée comme "injustifiée".

Eric Oynoyan, responsable de la stratégie des taux européens chez Morgan Stanley, estime que les rachats de PEPP représenteront environ 151 milliards d'euros l'année prochaine.

"Dans une certaine mesure, ironiquement, la flexibilité du PEPP est un moyen de continuer à faire de l'assouplissement quantitatif pour la dette périphérique tout en faisant de l'assouplissement quantitatif et pourrait même éventuellement conduire à un resserrement des spreads", a-t-il déclaré, faisant référence au premier semestre de l'année prochaine.

Une éventuelle liquidation des avoirs PEPP pourrait s'ajouter aux réductions de bilan en 2025 d'une valeur totale de 388 milliards d'euros, selon ING. Les analystes ne s'attendent pas à ce que la BCE accélère le processus par la vente pure et simple d'obligations.

UN TERRITOIRE INEXPLORÉ

La manière dont le QT se déroulera est largement inconnue, de la même manière que l'assouplissement quantitatif était une expérience relativement nouvelle.

La Réserve fédérale a commencé à réduire son bilan de 9 000 milliards de dollars et le personnel a récemment conclu que les tensions sur le marché obligataire pourraient compliquer le QT en amplifiant son impact et en augmentant les taux plus que prévu.

Les plans de la Banque d'Angleterre pour commencer le QT début octobre ont été retardés jusqu'au 31 octobre, car elle a lancé un programme d'achat d'obligations d'urgence pour endiguer une déroute du marché obligataire déclenchée par l'annonce d'un "mini-budget" par le gouvernement britannique le 23 septembre.

"La leçon de la Banque d'Angleterre est qu'essentiellement, si vous n'avez pas de stabilité financière, il est inutile d'essayer de poursuivre la stabilité des prix", a déclaré Piet Haines Christiansen, analyste en chef à la Danske Bank.

Le grand casse-tête pour la BCE est de contenir les écarts de taux des obligations.

Outre les réinvestissements du PEPP, elle a également lancé un nouvel outil, l'Instrument de protection des transmissions (IPT), en vertu duquel elle achèterait des obligations d'États constatant un élargissement "injustifié" des spreads par rapport à l'Allemagne.

Nick Sanders, gestionnaire de portefeuille chez AllianceBernstein, a déclaré qu'il était "sceptique" quant à la manière dont la BCE pourrait atteindre le QT avec ces protections en place.

"Si les rendements de la zone euro sont soutenus par le backstop qu'ils ont mis en place, il sera très difficile pour eux de passer à un environnement QT sans un choc vers les spreads périphériques, en particulier l'Italie."

La BCE pourrait également se retrouver à entreprendre un QT pendant une récession, ce qui entraînerait un "resserrement excessif" de la politique, a déclaré Annalisa Piazza, analyste chez MFS Investment Management.

Il ne fait aucun doute que la BCE, dont les actifs rivalisent avec ceux de la Fed, ajoutant à l'écoulement du bilan au niveau mondial serait une autre source d'incertitude pour les marchés plus larges.

Selon les stratèges, une règle approximative veut que 1 000 milliards de dollars de QT valent systématiquement environ 10 % de baisse des actions mondiales.

(1 $ = 1,0306 euros)