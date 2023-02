Analyse - Le boom des bénéfices des banques européennes laisse présager un rallye avec des jambes.

Les données économiques n'ont pas été aussi mauvaises que beaucoup l'avaient craint. La zone euro devrait stagner plutôt que se contracter, tandis que le coût des emprunts continue d'augmenter.

Les financières STOXX 600 devraient avoir enregistré le taux de croissance des bénéfices le plus élevé de tous les secteurs au dernier trimestre de 2022, et les courtiers et les investisseurs en ont pris note, réagissant par une rafale de mises à niveau du secteur ainsi que par des entrées de fonds.

L'indice STOXX des banques a grimpé de près de 20 % depuis le début de l'année 2023, atteignant son plus haut niveau depuis cinq ans, et, avec les actions des secteurs de l'automobile, des voyages et des loisirs, il est en lice pour le secteur le plus performant.

Les actions d'UniCredit sont en hausse de 35 % cette année, le créancier italien ayant galvanisé les investisseurs en s'engageant à restituer 5,25 milliards d'euros (5,58 milliards de dollars) sur ses bénéfices de 2022 après un bénéfice trimestriel record.

La campagne de la Banque centrale européenne pour augmenter les taux d'intérêt alors qu'elle se bat pour ramener l'inflation à son objectif de 2 % a été une aubaine pour les créanciers de la zone euro.

Certaines des attentes concernant la hausse des taux de la BCE se sont déjà traduites par une augmentation du prix des actions, mais les analystes ont souligné que les actions semblent encore bon marché par rapport à leur moyenne historique.

"Une grande partie de la bonne nouvelle de la hausse des rendements et du soulagement de l'absence de récession imminente se reflète pleinement dans leurs prix", a déclaré Hani Redha, gestionnaire de portefeuille multi-actifs mondial chez PineBridge, qui gère 143,1 milliards de dollars.

Mais "c'est un secteur qui est à la traîne depuis très, très longtemps, en particulier en Europe... elles (les banques) ne sont pas nécessairement si chères sur une base séculaire", a-t-il ajouté.

Les actions des banques européennes se négocient à seulement 0,73 fois leur ratio cours/valeur comptable, selon Refinitiv Datastream. Ce chiffre est inférieur à leur moyenne sur 20 ans, proche de 1,0, et beaucoup moins cher que leurs homologues américaines, qui se négocient à environ 1,1 fois.

GRAPHIQUE : Miser sur la valeur https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/znpnbxewzpl/chart.png

La BCE étant un peu en retard par rapport aux banques centrales du Royaume-Uni et des États-Unis, qui ont commencé à relever les taux plusieurs mois plus tôt, les stratèges en actions ont déclaré qu'il existe un potentiel pour de nouvelles améliorations des bénéfices des banques dans la région.

Dans l'intervalle, les bénéfices par action (BPA) des créanciers de la zone euro ont bondi pour atteindre leur plus haut niveau depuis la crise financière mondiale de 2008.

La plus grande banque du bloc, BNP Paribas, a relevé ses objectifs 2025 et annoncé des rachats, même si elle a manqué les attentes au quatrième trimestre. Le Crédit Agricole, la deuxième plus grande banque cotée en France, a affiché un bénéfice plus élevé que prévu, grâce à la baisse des provisions pour créances douteuses et à la bonne performance de sa division de banque d'investissement.

BOOM DES BÉNÉFICES

Selon les données de Refinitiv I/B/E/S, les bénéfices du quatrième trimestre des sociétés financières du STOXX 600 devraient avoir bondi de 44,7 % en glissement annuel pour atteindre 32,7 milliards d'euros, contre une baisse de 10 % au troisième trimestre.

Il s'agit de la plus forte augmentation, tous secteurs confondus, et pour l'ensemble de l'indice STOXX 600, le taux de croissance devrait s'établir à 11,3 %.

Morgan Stanley estime que près de la moitié des sociétés financières européennes dépasseront les estimations de bénéfices par action au cours de cette saison des résultats.

"En Europe, les révisions à la hausse des bénéfices se poursuivent et nous pensons qu'il existe encore un certain potentiel pour de nouvelles révisions à la hausse, notamment si les provisions pour pertes sur prêts sont revues à la baisse au fur et à mesure que l'année avance", déclare Claudia Von Turk, analyste actions chez Lombard Odier.

Aux États-Unis, où le cycle des taux est plus avancé, il y a moins de potentiel de revalorisation des bénéfices à ce stade, dit-elle.

Mais les taux d'intérêt plus élevés finiront par cesser de gonfler les revenus des banques.

La plus grande banque européenne, HSBC, a annoncé une hausse de 92 % de son bénéfice trimestriel, mais a émis des perspectives prudentes.

De même, la Société Générale, troisième banque française, et la banque espagnole Santander, deuxième plus grand créancier de la zone euro, ont toutes deux largement dépassé les attentes, mais ont renforcé leurs réserves en prévision de conditions économiques plus incertaines.

Mais pour l'instant, avec le risque d'une profonde récession de la zone euro qui s'éloigne et l'activité commerciale qui s'améliore avec la baisse des prix de l'énergie et la réouverture de la Chine, il y a "encore de la place pour les banques", a déclaré Emmanuel Cau, responsable de la stratégie actions chez Barclays.

GRAPHIQUE : Bénéfices des banques de la zone euro

(1 $ = 0,9408 euros)