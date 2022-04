Analyse - Le bourbier ukrainien de la Russie donne de dures leçons à la Chine

Selon deux universitaires et quatre diplomates asiatiques et occidentaux en contact avec des stratèges chinois, des experts militaires chinois discutent du conflit dans des groupes de discussion privés, proposant leur point de vue sur l'implication de l'Occident en Ukraine et sur les défaillances perçues de la Russie.

Bien que leurs conclusions n'aient pas encore fait surface dans les journaux militaires officiels ou les médias d'État, l'incapacité de la Russie à écraser rapidement l'armée ukrainienne est un sujet clé - tout comme les craintes quant à la performance des forces non testées de la Chine.

"De nombreux experts chinois suivent cette guerre comme s'ils imaginaient comment elle se déroulerait si elle se produisait entre la Chine et l'Occident", a déclaré Zhao Tong, spécialiste de la sécurité basé à Pékin, du Carnegie Endowment for International Peace.

L'approche de la Russie au début de la guerre n'a pas permis de soumettre les forces ukrainiennes, ce qui a enhardi la communauté internationale à intervenir par le partage de renseignements, l'équipement militaire et l'isolement économique de la Russie.

"La Chine devrait probablement penser à mener une opération beaucoup plus forte et beaucoup plus complète au tout début pour choquer et effrayer les forces taïwanaises afin de s'assurer un avantage majeur", a déclaré Zhao, faisant référence aux observations des stratèges chinois.

Ils pensent que sécuriser cet avantage "dissuaderait les forces ennemies de vouloir intervenir", a-t-il ajouté.

Collin Koh, universitaire basé à Singapour, a déclaré qu'une telle approche créerait ses propres problèmes pour l'Armée populaire de libération de la Chine.

Si vous allez "choquer et effrayer" Taïwan avec une force écrasante dans les premières phases, il pourrait y avoir beaucoup de victimes civiles", a déclaré Koh, de la S. Rajaratnam School of International Studies. Cela rendrait l'occupation difficile et durcirait l'opposition internationale.

"Les Chinois ne peuvent pas se faire d'illusions maintenant qu'ils seront accueillis comme des libérateurs à Taïwan et qu'ils recevront des fournitures et de l'aide", a-t-il déclaré.

Taïwan dispose également de plus grandes capacités en matière de missiles que l'Ukraine, ce qui permettrait des frappes préventives sur une accumulation chinoise ou des attaques sur les installations chinoises après une invasion.

Ni le ministère chinois de la défense ni le bureau chinois des affaires taïwanaises n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les forces russes ont envahi l'est de l'Ukraine à partir du 24 février, réduisant les villes en ruines au milieu d'une résistance acharnée, perdant des milliers de soldats ainsi que des chars, des hélicoptères et des avions. Les responsables britanniques ont estimé cette semaine que 15 000 soldats russes sont morts ; d'autres sources suggèrent un chiffre plus élevé.

Plus de 5 millions de personnes ont fui après ce que la Russie décrit comme une "opération spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la protéger des fascistes. L'Ukraine et les gouvernements occidentaux affirment qu'il s'agit d'un faux prétexte pour une guerre d'agression non provoquée du président Vladimir Poutine.

GUERRE DE L'INFORMATION

Les stratèges chinois s'inquiètent également de la façon dont la Russie fait face à l'aide militaire indirecte de l'Occident, un facteur auquel la Chine serait également confrontée dans un scénario de Taïwan, affirment deux universitaires et quatre diplomates.

Les experts chinois discutent en privé de la nécessité pour Pékin de mieux rivaliser dans la soi-disant guerre de l'information, qui a compliqué la position de la Russie sur le champ de bataille, a déclaré Zhao.

En plus d'isoler économiquement la Russie, les efforts diplomatiques occidentaux - et les reportages sur les atrocités commises dans la zone de guerre - ont facilité l'aide à l'Ukraine et rendu plus difficile pour la Russie de trouver un soutien extérieur.

Zhao a déclaré que pour les stratèges chinois, l'une des parties les plus importantes du conflit actuel était la manière dont les nations occidentales "sont capables de manipuler, de leur point de vue, l'opinion internationale et de changer de manière décisive la réponse internationale à la guerre."

Certains stratèges chinois pensent que le contrôle de l'information a créé une impression des performances russes bien pire que celle qui est justifiée.

"Il y a beaucoup de discussions sur la façon dont la Chine doit accorder une grande attention à ce domaine de l'information", a déclaré Zhao.

DÉFIS LOGISTIQUES

Certains analystes ont l'obligation de noter que la campagne ukrainienne était en cours bien avant que les forces russes n'envahissent le pays fin février, avec des mois d'accumulation du côté russe de la frontière. Ces efforts ont été facilement repérés par les sociétés de renseignement à source ouverte du secteur privé et soulignés à plusieurs reprises par les gouvernements américains et autres.

"Taïwan présenterait un défi logistique bien plus important que l'Ukraine, et préparer une force d'invasion de cette ampleur sans être détectée serait incroyablement difficile", a déclaré Alexander Neill, qui dirige un cabinet de conseil stratégique à Singapour.

Depuis des décennies, les chefs militaires chinois se tournent également vers Moscou pour obtenir non seulement des armes, mais aussi une doctrine structurelle et de commandement.

Les forces russes et chinoises ont organisé des exercices conjoints de plus en plus intensifs ces dernières années, notamment des opérations combinées d'armes à grande échelle en Russie en septembre 2020.

Les hypothèses stratégiques issues de cette collaboration sont toutefois mises à l'épreuve. En 2012, l'APL a adopté des unités similaires aux groupes tactiques de bataillons (BTG) russes - des unités supposées rapides, agiles et autosuffisantes. Mais les BTG russes se sont enlisés en Ukraine et se sont révélés vulnérables aux attaques.

La Russie a également eu du mal à coordonner l'implication de plusieurs districts militaires dans la guerre en Ukraine. Les analystes chinois craignent qu'une invasion chinoise à travers le détroit de Taïwan - largement considérée comme un défi militaire bien plus important - soit confrontée à des problèmes similaires, car elle nécessite une coopération fluide entre ses commandements de théâtre du Sud, de l'Est et du Nord, récemment formés.

Les forces russes en Ukraine ont connu des ruptures de commandement et un moral bas. Les analystes disent qu'il est difficile de savoir comment les troupes chinoises - non testées depuis qu'elles ont envahi le nord du Vietnam en 1979 - se comporteraient dans un conflit moderne.

"Nous avons vu des signes d'indiscipline alarmante de la part des troupes russes, ce qui nous rappelle qu'il y a tellement de choses que nous ne savons pas sur la façon dont les troupes chinoises se comporteraient sous la pression de la guerre", a déclaré Neill. "Malgré tout l'endoctrinement politique, nous ne savons tout simplement pas à quel point elles seraient résistantes."