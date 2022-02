Analyse - Le choix de New York paroftBank pour l'introduction en bourse d'Arm porte un coup à Londres.

Arm, dont la technologie est à la base de l'industrie mondiale des smartphones, est plus susceptible de s'introduire sur le Nasdaq, a déclaré le PDG de SoftBank, où il pourra profiter de l'appétit des investisseurs américains et de l'expertise des analystes.

Cette décision porte un coup à Londres où Arm a été cotée, avec une cotation secondaire sur le Nasdaq, de 1998 à 2016 avant d'être vendue à SoftBank pour 32 milliards de dollars.

Jay Ritter, spécialiste des introductions en bourse à l'Université de Floride, a déclaré que, bien que les évaluations des technologies aient chuté dans le monde entier, on pensait toujours que les investisseurs américains du marché privé et du marché public comprenaient les entreprises technologiques et étaient prêts à payer le prix fort.

"La raison pour laquelle de nombreuses sociétés technologiques sont cotées sur le Nasdaq est la perception que les investisseurs américains, entre guillemets, comprennent la technologie et sont prêts à payer un prix plus élevé pour les sociétés ayant des perspectives de croissance convaincantes", a-t-il déclaré.

Les valeurs de semi-conducteurs cotées aux États-Unis ont connu une "course effrénée" ces dernières années, avec en tête Nvidia, qui vient de dépasser Meta pour devenir la septième plus grande société américaine en termes de valeur de marché, a déclaré Richard Clode de Janus Henderson Investors.

La hausse du cours de l'action Nvidia a augmenté la valeur de son offre en espèces et en actions pour Arm, qui est passée d'un montant initial de 40 milliards de dollars à 80 milliards de dollars, une valorisation bien supérieure à celle qu'elle est susceptible d'atteindre sur le marché public.

Toutefois, les États-Unis restent la meilleure option, a déclaré M. Clode.

"Les semi-conducteurs de croissance aux États-Unis bénéficient maintenant de valorisations bien supérieures à celles de franchises de semi-conducteurs de croissance similaires en Europe ou en Asie, comme ASML et TSMC", a-t-il déclaré.

Après les cotations décevantes à Londres de la plateforme de livraison de nourriture Deliveroo et de son homologue plus comparable, Alphawave, Clode a déclaré que l'on pouvait comprendre l'attrait d'une cotation aux États-Unis même si les investisseurs londoniens réclamaient une entreprise technologique de la qualité d'Arm.

Le Nasdaq a dominé les introductions en bourse aux États-Unis pour la troisième année consécutive en 2021, accueillant 752 introductions, dont neuf des dix premières introductions sur le marché américain en termes de capitaux levés, avec 181 milliards de dollars de capitaux levés au total, a indiqué l'opérateur boursier.

Le fabricant de véhicules électriques Rivian, qui a levé plus de 12 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en novembre, ce qui en fait la plus importante introduction en bourse aux États-Unis depuis Alibaba Group Holding Ltd en 2014, et le fabricant de puces GlobalFoundries Inc, qui a levé 2,6 milliards de dollars.

Arm, le champion britannique de la technologie qui concède sous licence ses plans de processeurs à plus de 500 entreprises, dont Apple, Samsung et Qualcomm, a été vendu avec un minimum d'examen à SoftBank en 2016.

L'accord est intervenu quelques jours après le vote choc de la Grande-Bretagne pour quitter l'Union européenne, et le gouvernement s'en est saisi pour montrer que le pays restait ouvert aux investisseurs internationaux.

Depuis lors, la Grande-Bretagne a renforcé ses règles de prise de contrôle, tandis que Londres a également modifié ses règles de cotation pour tenter d'attirer davantage d'entreprises technologiques, en permettant par exemple à un fondateur de conserver des droits de vote supplémentaires.

Un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson a déclaré mardi que Londres avait connu un nombre record d'introductions en bourse l'année dernière et qu'il était convaincu que le Royaume-Uni restait un endroit idéal pour les entreprises technologiques.

La technologie ne représente que 1 % de l'indice FTSE 100, contre plus de 20 % pour les valeurs financières et 17 % pour les biens de consommation.

Susannah Streeter, analyste principale des investissements et des marchés chez Hargreaves Lansdown, a déclaré que les récents efforts du gouvernement britannique pour rendre Londres plus attrayante ne semblaient pas suffire.

"Si la plus grande entreprise technologique du Royaume-Uni fuit Londres pour New York, ce sera un coup dur pour les ambitions de Londres et une pression supplémentaire sur le gouvernement pour accélérer les réformes", a-t-elle déclaré.

Hermann Hauser, cofondateur d'Arm, a déclaré qu'il aimerait voir l'entreprise cotée à Londres parce qu'elle était un champion national.

"Arm avait bien sûr une double cotation à Londres et à New York avant d'être rachetée par SoftBank. Et c'est vraiment mon espoir : si nous ne pouvons pas obtenir une cotation à Londres, au moins une double cotation entre Londres et le Nasdaq", a-t-il déclaré à Reuters.