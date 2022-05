Analyse - Le crash des crypto-monnaies ne laisse pas le Salvador sortir facilement de la crise qui s'aggrave.

Sous la houlette du président populiste Nayib Bukele, un fervent défenseur de la monnaie, le Salvador a tout misé sur le bitcoin, devenant non seulement le premier pays au monde à l'adopter comme monnaie légale, mais dessinant également des plans pour un centre de minage de crypto-monnaies alimenté par un volcan et prévoyant d'émettre la première obligation souveraine liée à la pièce.

Avec des coûts d'emprunt mondiaux en hausse et un gros remboursement de la dette à l'horizon, le Salvador a d'autres maux de tête fiscaux que l'impact de l'effondrement de la monnaie. Mais l'effondrement de la crypto-monnaie a également fermé certaines rampes de sortie potentielles de la crise, y compris l'obligation bitcoin désormais reportée.

"Les problèmes financiers du gouvernement ne sont pas dus au bitcoin, mais ils ont empiré à cause du bitcoin", a déclaré Ricardo Castaneda, économiste principal et coordinateur national pour le Salvador et le Honduras au sein du think tank Central American Institute for Fiscal Studies (ICEFI). Pour le gouvernement, a-t-il dit, "le bitcoin a cessé d'être une solution et est devenu une partie du problème."

Le bitcoin a chuté de 45 % depuis que le Salvador l'a officiellement adopté début septembre, et de 26 % depuis son sommet de mai, les actifs cryptographiques ayant été emportés dans un environnement d'investissement sans risque.

La valeur marchande combinée de toutes les cryptomonnaies est récemment tombée à 1,2 trillion de dollars, soit moins de la moitié de ce qu'elle était en novembre dernier, selon les données de CoinMarketCap.

La dette du Salvador s'élevait à 24,4 milliards de dollars en décembre, contre 19,8 milliards de dollars fin 2019, après que l'administration Bukele a alloué des millions de dollars pour faire face à la pandémie de COVID-19 et à ses effets économiques au cours des deux dernières années.

Le Fonds monétaire international estime que le déficit du compte courant de son économie, qui dépend des envois de fonds et des financements extérieurs, avoisinera les 2 milliards de dollars jusqu'en 2025.

Mais l'adoption du bitcoin a mis le pays en porte-à-faux avec les créanciers multilatéraux comme le FMI, auprès duquel le ministre des Finances Alejandro Zelaya a déclaré à l'adresse https://www.reuters.com/article/us-el-salvador-economy-exclusive/exclusive-el-salvador-seeks-imf-funding-sees-golden-opportunity-for-economy-says-finance-minister-idUSKBN2AW1GV l'année dernière que le gouvernement cherchait 1,3 milliard de dollars.

Le fonds a recommandé que le Salvador abandonne complètement le bitcoin. Tout accord pour une ligne de crédit devrait aborder les risques, y compris "ceux liés à l'adoption du bitcoin comme monnaie légale ainsi que les risques liés à la gouvernance économique", a déclaré un fonctionnaire du FMI mercredi.

Les agences de notation ont averti que l'adoption du bitcoin pourrait faciliter le blanchiment d'argent et, surtout, le risque lié au bitcoin a donné aux investisseurs obligataires une raison supplémentaire d'exiger des rendements plus élevés.

En date de mercredi, ils recherchaient une prime record de 2 445 points de base par rapport aux bons du Trésor américain.

Les mesures prises par Bukele pour centraliser le pouvoir, de la suppression de tous les juges de haut niveau de la cour suprême du pays à l'obtention de l'autorisation de se présenter à une réélection immédiate malgré les limites constitutionnelles des mandats, ont contribué à faire augmenter la prime de risque.

"S'il n'y a pas de potentiel de dividendes de la croissance des bitcoins ou de financement innovant des bitcoins, alors l'administration Bukele devra hiérarchiser les priorités de dépenses et identifier les options de financement", selon Siobhan Morden, responsable de la stratégie des revenus fixes en Amérique latine chez Amherst Pierpont.

Les calculs de Reuters d'une perte papier de 36 millions de dollars en bitcoin, suffisante pour effectuer au moins une partie de ces paiements de coupon, sont basés sur les tweets de Bukele et une estimation des prix aux dates d'achat. Le gouvernement a dépensé quelque 104,2 millions de dollars pour 2 301 pièces qui ne valent plus que 67,9 millions de dollars selon le prix moyen pondéré en fonction du volume de mercredi.

Le pays doit servir 329 millions de dollars d'intérêts dus sur ses obligations internationales cette année, ainsi que 800 millions de dollars d'une obligation qui arrivera à échéance en janvier.

Castaneda de l'ICEFI a énuméré les options de financement, y compris les banques de développement d'Amérique centrale et d'Amérique latine - respectivement la BCIE et la CAF - en tant que correctifs possibles pour financer le paiement de 800 millions de dollars dû en janvier. Une autre option, a-t-il dit, est de nationaliser le fonds de pension du pays pour couvrir le déficit fiscal - ce qui pourrait se faire en transférant l'épargne du public sur un compte gouvernemental.

Une restructuration de la dette du Salvador est "inévitable" si le pays continue avec le "panorama politique actuel", a déclaré Polina Kurdyavko, responsable des marchés émergents chez BlueBay Asset Management. "La dette du Salvador pourrait être viable avec le bon programme (du FMI). Mais ils doivent agir maintenant."

Le ministre des finances du pays, Zelaya, a refusé de commenter pour cette histoire.

Les obligations salvadoriennes se négocient entre 43,5 cents et 34 cents sur le dollar, à l'exception de l'échéance de janvier à 75 cents, reflétant un optimisme prudent quant à la capacité du pays à effectuer ce paiement.

Le coût pour assurer les investisseurs contre un défaut souverain salvadorien au cours des cinq prochaines années a atteint mercredi son plus haut niveau depuis 2020, selon les données de S&P Global.