Analyse - Le décès du père des "Abenomics" pourrait permettre au Japon de réduire ses mesures de relance.

Dans un acte de violence politique rare qui a choqué la nation, le premier ministre le plus ancien du Japon a été abattu vendredi alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives de dimanche, où la coalition de son parti a élargi sa majorité à la chambre haute.

Selon les analystes, il est peu probable que M. Kishida fasse quoi que ce soit dans l'immédiat qui puisse contrarier les législateurs fidèles à M. Abe, qui a dirigé la plus grande faction du Parti libéral démocrate (LDP) de M. Kishida après avoir quitté son poste de premier ministre en 2020.

Mais en fin de compte, son absence et la victoire du LDP aux élections de dimanche, aidée par un vote de sympathie envers Abe, pourraient donner à Kishida le capital politique nécessaire pour changer de cap politique.

La coalition conservatrice dirigée par le LDP de Kishida devait accroître sa majorité à la chambre haute lors des élections qui ont eu lieu deux jours après l'assassinat d'Abe.

Des proches de M. Kishida ont déclaré que le premier ministre et ses collaborateurs souhaitaient s'orienter vers une normalisation des politiques fiscales et monétaires et réduire progressivement l'expérience Abenomics lancée il y a près de dix ans.

"Il n'y aura probablement pas de revirement rapide d'Abenomics, ni de sortie de la politique monétaire ultra-libre", a déclaré Koya Miyamae, économiste principal chez SMBC Nikko Securities.

"À long terme, cependant, la Banque du Japon doit envisager une certaine forme d'ajustement de sa politique monétaire compte tenu de problèmes tels que la faiblesse du yen", a-t-il ajouté. "Cela signifie que les anciens dirigeants ou les dirigeants en place de la BOJ resteront des candidats solides pour le poste de prochain gouverneur de la banque centrale."

Kishida, qui appartient à une faction plus petite du LDP, reste sous la pression d'Abe et de ses partisans pour maintenir les mesures de relance massives et choisir une colombe reflationniste comme prochain gouverneur de la Banque du Japon en avril.

L'absence d'Abe pourrait modifier l'équilibre du pouvoir au sein du parti, en diminuant l'influence des partisans des grosses dépenses publiques et des politiques ultra-libres de la banque centrale.

"Abe était à la tête d'un groupe de législateurs du parti au pouvoir à tendance reflationniste et favorables aux grosses dépenses, son absence aura donc un impact énorme sur l'équilibre du pouvoir au sein du parti", a déclaré Daiju Aoki, économiste en chef pour le Japon chez UBS Sumi Trust Wealth Management.

CHANGEMENT DE L'ÉQUILIBRE DU POUVOIR

Soutenu par un énorme soutien public pour sa campagne visant à sortir le Japon de la déflation chronique, Abe a déployé en 2013 ses "trois flèches" - un assouplissement monétaire agressif, des dépenses budgétaires flexibles et une stratégie de croissance à long terme.

Les mesures de relance massives de la BOJ, sous l'impulsion du gouverneur Haruhiko Kuroda, ont permis d'inverser une hausse incessante du yen qui a nui aux exportateurs japonais, de stimuler les cours boursiers et d'améliorer le climat des affaires. Les économistes ont toutefois critiqué l'absence d'une stratégie de croissance crédible et de réformes pour aider l'économie à passer durablement à la vitesse supérieure.

Jusqu'à présent, M. Kishida s'en est tenu à l'approche Abenomics, déployant de grands programmes de dépenses pour amortir le choc économique de la pandémie COVID-19 et, récemment, pour atténuer l'impact de la flambée des coûts de l'énergie et des matières premières.

Il a également soutenu la politique de taux d'intérêt ultra-bas de la BOJ, alors même que d'autres banques centrales augmentent leurs taux, envoyant le yen à son plus bas niveau depuis deux décennies.

"Lorsque nous regardons le produit intérieur brut du Japon, les bénéfices des entreprises et les conditions d'emploi, il est clair qu'Abenomics a produit d'excellents résultats. Ce qui est important maintenant, c'est de générer une croissance des salaires", a déclaré Kishida lors d'une émission de télévision dimanche.

Finalement, Kishida pourrait chercher à réduire une partie de l'expérience monétaire radicale mise en place par Kuroda, qui a grevé les bénéfices des institutions financières et paralysé la fixation des prix sur le marché obligataire.

L'administration de Kishida a été contrainte d'édulcorer l'engagement du Japon en matière d'équilibre budgétaire après une vive opposition d'Abe et de ses alliés. La mort d'Abe pourrait permettre à Kishida de se concentrer davantage sur les efforts visant à maîtriser le fardeau de la dette publique du Japon, la plus importante du monde industriel.

"Abe était le porte-drapeau de ceux qui soutiennent l'expansion budgétaire. Ces personnes ont perdu leur force motrice", a déclaré Mikitaka Masuyama, professeur à l'Institut national d'études supérieures pour les études politiques. "Je ne dirais pas que la position de Kishida au sein du parti est solide comme le roc, mais il est maintenant plus susceptible qu'avant d'avoir un meilleur contrôle sur le parti."

Alors qu'il est peu probable que la BOJ revienne sur sa politique monétaire ultra-louce de sitôt, l'influence déclinante des législateurs favorables à la croissance pourrait également affecter le choix de Kishida quant au gouverneur de la BOJ.

Le Premier ministre a le dernier mot sur le choix du successeur de Kuroda, trié sur le volet par Abe pour déployer un bazooka monétaire afin d'éradiquer la déflation, lorsque son second mandat de cinq ans prendra fin.

Masayoshi Amamiya et Hiroshi Nakaso, banquiers centraux de carrière, sont considérés comme des candidats de poids, Amamiya étant considéré comme adoptant une position plus dovish que Nakaso - qui avait mis en garde contre les inconvénients d'un assouplissement monétaire prolongé.

"Abe aurait favorisé une personne à l'esprit reflationniste à la tête de la BOJ. Le changement dans l'équilibre du pouvoir du parti au pouvoir pourrait affecter le choix du gouverneur de la BOJ", a déclaré Aoki de UBS Sumi.