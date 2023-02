Analyse - Le dilemme de la Fed : l'économie peut-elle continuer à rouler et l'inflation baisser ?

Il y a peu de signes que le marché du travail américain, qui affiche actuellement un taux de chômage de 3,4 %, le plus bas depuis plus d'un demi-siècle, s'affaiblisse. Les consommateurs continuent de dépenser, et après avoir semblé flirter avec la récession l'année dernière, l'économie continue de croître et les risques d'un ralentissement imminent diminuent. Les marchés boursiers ont fait un bond pour commencer l'année.

Le problème pour la Fed est de savoir si ces conditions permettront à l'inflation de ralentir progressivement, comme les responsables politiques l'affirment, ou s'ils devront tenir compte de l'avertissement selon lequel la maîtrise de l'inflation nécessitera une "douleur" sous la forme d'une augmentation du chômage - et des taux d'intérêt suffisamment élevés pour que l'économie cède.

Il s'agit d'un débat qui fait déjà l'unanimité entre les fonctionnaires qui plaident encore pour des hausses de taux plus urgentes, ceux qui préconisent plus de patience et ceux qui, au milieu, tentent de concilier des données parfois contradictoires dans une économie encore influencée par le choc Covid-19.

"Lorsque vous voyez une économie très forte et un marché du travail solide, vous vous demandez ... si cela n'exerce pas une pression à la hausse sur l'inflation et ne signifie pas que vous devez en faire plus", a déclaré vendredi Thomas Barkin, président de la Réserve fédérale de Richmond.

Il a déclaré qu'il n'attribuait pas beaucoup de "signal" aux récentes lectures de données surdimensionnées, comme les 517 000 nouveaux emplois salariés de janvier, qui ont pu être influencées par des effets saisonniers ponctuels. Mais il a également déclaré que la progression de l'inflation était "lente", que les effets de pandémie encore présents, tels que les importantes réserves de liquidités des ménages, pouvaient saper les efforts de la Fed pour réduire la demande et les dépenses, et que les effets d'un marché de l'emploi tendu sur les salaires et les prix étaient un facteur imprévisible.

Certains responsables affirment qu'un faible taux de chômage n'aura que peu d'importance dans la lutte contre l'inflation ; d'autres soutiennent qu'il est central et doit augmenter.

AUGMENTATIONS CONTINUES

Le procès-verbal de la réunion de politique générale de la Fed du 31 janvier au 1er février sera publié mercredi et devrait refléter une large discussion, certains responsables continuant à plaider pour des hausses agressives des taux d'un demi-point et d'autres souhaitant avancer plus prudemment vers la fin des hausses. Si la Fed s'est contentée d'une hausse d'un quart de point de pourcentage, elle a également déclaré que des "augmentations continues" pousseraient le taux directeur aussi haut que nécessaire.

Interrogé lors de la conférence de presse qui a suivi, Jerome Powell, président de la Fed, a répondu que les minutes de mercredi proposeraient "beaucoup de détails...". Le sens de la discussion était vraiment de parler beaucoup de la voie à suivre."

Il s'agit d'une voie conditionnée par des données économiques qui, ces derniers temps, ont été difficiles à concilier, les craintes de "stagflation" - croissance en panne et inflation persistante - cédant la place à l'analyse de ce qui, pour l'instant, est une période d'expansion désinflationniste.

Sur la base des récents résultats solides en matière d'emploi et de ventes au détail, un tracker du PIB de la Fed d'Atlanta a estimé la croissance du premier trimestre à un rythme annualisé de 2,5 %, bien au-dessus du potentiel de l'économie. Les données récentes ont également montré que l'inflation continue de ralentir, bien que moins que prévu.

Entre cette dynamique et le rythme toujours lent des hausses de prix, les marchés financiers se sont rapprochés la semaine dernière des arguments de la Fed selon lesquels la bataille pour maîtriser l'inflation prendrait du temps, mais pourrait être gagnée sans une grave récession économique. Depuis que la Fed a commencé à augmenter les taux d'intérêt en mars dernier, les investisseurs s'attendaient à ce qu'elle s'arrête ou même qu'elle fasse marche arrière en raison des dommages économiques anticipés.

Le taux directeur actuel de 4,5 %-4,75 % est le plus élevé depuis la veille de la crise immobilière en 2007. Le marché de l'emploi ne s'étant pas effondré et l'inflation ne s'étant pas effondrée, les investisseurs semblent maintenant accorder le bénéfice du doute à la Fed.

Le président de la Fed de St. Louis, James Bullard, a déclaré cette semaine que l'alignement récent des prix du marché sur l'ensemble le plus récent des projections politiques de la Fed était un développement "bienvenu". Après avoir baissé de novembre à janvier, à l'encontre de l'espoir de la Fed de resserrer les conditions financières, le rendement du billet du Trésor à 2 ans a augmenté de 43 points de base ce mois-ci, le plus haut depuis septembre.

La question centrale est maintenant de savoir si les progrès en matière d'inflation se poursuivent malgré l'élan de l'économie - et à quelle vitesse la Fed devra constater des progrès avant de décider qu'un effort supplémentaire de sa part est nécessaire.

PAS DE PRISE EN CHARGE

Les gains faciles sur l'inflation ont peut-être été obtenus grâce à des éléments tels que l'amélioration des chaînes d'approvisionnement des entreprises, la baisse des prix mondiaux de l'énergie et le passage de la consommation de biens à celle de services - des éléments que les responsables de la Fed avaient à l'esprit lorsqu'ils ont qualifié de "transitoire" la flambée initiale de l'inflation en 2021.

Ces facteurs ont contribué à faire passer l'inflation des prix à la consommation d'un pic de 9,1 % en juin à 6,4 % le mois dernier, certains prix des biens étant actuellement en baisse. L'objectif d'inflation de 2 % de la Fed est basé sur une autre mesure qui a atteint 5 % en décembre.

Les données à venir montreront si l'inflation peut continuer à baisser parallèlement à la croissance économique, mais les responsables de la Fed mettaient déjà l'accent sur différents points.

"Je ne vois pas ce qui m'indique que nous ralentissons l'économie", a déclaré Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, à propos des données récentes, notamment les fortes ventes au détail et la croissance de l'emploi. "Le travail que nous avons fait jusqu'à présent n'a pas pris racine".

M. Barkin, de la Fed de Richmond, a en revanche déclaré qu'il ne tirait que peu de "signaux" des données récentes, prévoyant que l'inflation continuerait à baisser.

M. Bullard a déclaré qu'il pensait que les entreprises conduiraient la "désinflation" en se livrant bientôt à une concurrence agressive pour les parts de marché, tandis que M. Barkin a déclaré que des industries importantes, notamment l'alimentation, les soins de santé et semblaient encore avoir un pouvoir de fixation des prix.

Les économistes privés traversaient le même fourré et arrivaient à peu près à la même conclusion - une inflation plus persistante, des hausses de taux de la Fed potentiellement plus élevées, mais, au moins jusqu'à présent, une croissance continue et un marché du travail solide.

"Les données sur l'activité ont été bruyantes et nous sommes enclins à minimiser une partie de sa force récente", écrivent les économistes de la Bank of America, même s'ils ont relevé leurs prévisions de PIB, augmenté leurs perspectives pour le taux directeur de la Fed et poussé les attentes d'une baisse des taux jusqu'en mars 2024.

Plus notable : La Fed mettra à jour ses propres projections le mois prochain.