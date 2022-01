Analyse - Le dollar numérique ne sera pas accessible avant plusieurs années, la Fed américaine soumettant le problème au Congrès.

La banque centrale américaine a publié jeudi un document très attendu sur les avantages et les inconvénients de l'adoption d'un dollar numérique, une version numérique de l'argent liquide dans votre poche, dans lequel elle a refusé de prendre position et a déclaré que le Congrès devrait décider de la question.

De nombreux enthousiastes de la CBDC ont vu dans ce rapport une étape clé dans l'élaboration d'une certaine forme de politique du dollar numérique, mais les législateurs étant confus et divisés sur la question - même au sein de leur propre parti - les analystes ont déclaré qu'ils ne devaient pas retenir leur souffle.

"Le document ... est léger en conclusions et renforce notre point de vue selon lequel une CBDC soutenue par la Fed est, au mieux, à des années du lancement ", a écrit Isaac Boltansky, directeur de la recherche politique pour la maison de courtage BTIG, dans une obligation. "Nous sommes baissiers sur l'émergence d'une solution législative".

Contrairement aux cryptomonnaies, qui sont gérées par des acteurs privés, une CBDC serait émise et soutenue par la banque centrale. Elle se distinguerait des transactions électroniques qui se font par l'intermédiaire des grandes banques commerciales en donnant aux consommateurs une créance directe sur la banque centrale, semblable à de l'argent physique.

Un dollar numérique pourrait transformer le système financier, en accélérant les paiements au niveau mondial et en donnant aux consommateurs un plus grand accès au système financier, a déclaré la Fed. Elle a toutefois mis en garde contre le fait qu'un dollar numérique mal conçu pourrait affaiblir les banques, déstabiliser le système financier et créer des problèmes de confidentialité.

Selon l'Atlantic Council, environ 90 pays https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker, dont la Chine, étudient ou lancent leurs propres CBDC, suscitant l'inquiétude de certains qui craignent que les États-Unis ne cèdent la domination du système financier mondial s'ils ne numérisent pas le dollar, actuellement monnaie de réserve mondiale.

Dans un climat politique déjà très divisé, parvenir à un consensus sur cet enchevêtrement de questions épineuses "semble bien difficile", a écrit Michael Feroli, économiste en chef de JPMorgan, dans une obligation.

Alors que certains républicains sont impatients que la Fed adopte des technologies innovantes, d'autres ont exprimé leur inquiétude quant à l'expansion de l'empreinte de la banque centrale et à la concurrence avec les banques privées.

"Je suis sincèrement indécis quant à la nécessité légitime d'une CBDC", a tweeté la sénatrice républicaine américaine Cynthia Lummis, l'un des principaux partisans des devises numériques, à la suite du rapport de la Fed.

Certains démocrates progressistes, comme le président de la commission bancaire du Sénat, Sherrod Brown, soutiennent un dollar numérique qui favoriserait l'inclusion financière, mais d'autres démocrates ont fait part de leurs inquiétudes quant à l'utilisation d'un dollar numérique à des fins illicites.

M. Brown, qui jouera un rôle de premier plan dans l'élaboration de la législation au sein d'un Sénat très divisé, a déclaré jeudi que le rapport constituait "un bon premier pas", tandis que d'autres législateurs se sont dits impatients de travailler sur la législation.

Mais même si le Congrès parvenait à se mettre d'accord et à adopter une législation cette année, le déploiement d'un dollar numérique nécessiterait une longue phase pilote et de mise en œuvre.

"Même si l'on commence aujourd'hui, il faudra encore quelques années avant que cela ne devienne une réalité", a déclaré Jonathan McCollum, président des relations avec le gouvernement fédéral pour Davidoff Hutcher & Citron, qui a fait pression sur les législateurs pour qu'ils commencent.

Alors que les législateurs, les régulateurs et la Maison Blanche débattent de la question, le secteur privé est susceptible d'aller de l'avant avec des produits qui peuvent affaiblir l'argument en faveur d'un dollar numérique, Ian Katz, directeur général de Capital Alpha Partners, a déclaré dans une note.

"Si cela se produit finalement dans plusieurs années, une CBDC de la Fed serait moins un changement de monde qu'elle ne l'est maintenant", a-t-il ajouté.