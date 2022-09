Analyse - Le flanc sud de l'Asie brille dans la lutte contre la flambée du dollar.

En Indonésie, les prix élevés des matières premières contribuent à générer des excédents commerciaux records, tandis que la croissance robuste de l'Inde et ses importantes réserves de devises ont renforcé la confiance des investisseurs - bien loin de la dernière flambée du dollar il y a dix ans, lorsque les deux pays faisaient partie des "cinq fragiles" marchés émergents frappés par des sorties de capitaux en panique.

Leur résilience contraste avec les grandes économies d'Asie du Nord, où les devises s'effondrent, bien que les analystes préviennent que l'épuisement des réserves de change, les contraintes budgétaires et l'élan soutenu du dollar posent également des risques pour le flanc sud de l'Asie.

"Dans cet environnement, les devises qui étaient très vulnérables à la force du dollar - l'Indonésie en particulier - sont maintenant en fait les plus résistantes", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ Bank à Singapour.

"Et les autres sont devenues beaucoup plus vulnérables".

Face à une hausse de 15 % de l'indice du dollar américain cette année, les devises asiatiques ont chuté. Mais des baisses de 4,2 % pour le dollar de Singapour, de 4,5 % pour la rupiah indonésienne et de 6,7 % pour la roupie indienne ont surpassé la chute de 20 % du yen et de 14 % du won sud-coréen.

Les investisseurs en prennent note et déplacent leur argent.

L'Inde a attiré 6,4 milliards de dollars de fonds étrangers dans les actions en août, soit le double de l'apport du marché boursier de la Corée du Sud, beaucoup plus important.

"Nous n'aimons pas l'Asie du Nord. Nous pensons qu'il y a une marge pour la faiblesse des devises", a déclaré Marcelo Assalin, responsable de la dette des marchés émergents chez le gestionnaire d'actifs William Blair, qui est surpondéré sur la roupie et les taux indonésiens, ainsi que sur le ringgit malaisien.

"Je pense que l'Indonésie est le point lumineux en Asie du Sud-Est en ce moment, en raison du vent arrière des prix des matières premières ... nous aimons aussi la Malaisie, nous pensons qu'elle bénéficie des mêmes thèmes."

DE RETOUR SUR LE RADAR

Le renforcement du dollar menace néanmoins d'apporter de sérieuses douleurs économiques dans toute l'Asie.

Même pour les exportateurs de produits manufacturés, habituellement bénéficiaires de la force du dollar parce qu'elle rend les marchandises relativement moins chères sur les marchés mondiaux, la flambée du dollar a pris une mauvaise tournure en gonflant le coût de l'énergie et d'autres intrants.

Les autorités asiatiques ont largement intensifié leurs réponses à mesure que la hausse du dollar devient plus extrême : l'indice du dollar, une mesure du billet vert par rapport à un panier de ses pairs, a augmenté de plus de 4,5 % depuis la mi-août, lorsque les responsables de la Fed ont commencé à adopter un ton plus faucon.

Les autorités chinoises ont utilisé la bande de fluctuation du yuan pour freiner la faiblesse due aux inquiétudes économiques, tandis que la politique monétaire s'est écartée de la tendance mondiale en réduisant les taux pour stimuler l'économie en déclin.

Les responsables sud-coréens et japonais ont menacé d'intervenir sur le marché des devises, les faibles perspectives de croissance ajoutant à la pression à la baisse sur le won et les taux bas pesant sur le yen.

Dans les deux plus grandes économies d'Asie du Sud-Est, l'Indonésie et la Thaïlande, la banque centrale a relevé ses taux d'intérêt en août pour la première fois depuis le début de la pandémie.

L'Inde, l'Indonésie et Singapour ont également utilisé les réserves de dollars pour ralentir la chute de leur monnaie. Certaines mesures montrent toutefois des signes de tension.

Les réserves de devises ont enregistré leurs plus fortes baisses depuis des années dans toute l'Asie : Celles de l'Inde ont diminué de plus de 11 % cette année pour atteindre 561 milliards de dollars, tandis que celles de Singapour ont chuté de 31 % pour atteindre 289 milliards de dollars.

Les budgets ont également été mis à rude épreuve, notamment en Indonésie où le fardeau des subventions au carburant s'est avéré trop lourd à supporter et où, la semaine dernière, elle a autorisé une hausse de 30 % des prix du carburant.

Et il n'est pas du tout certain que les autorités d'Asie du Sud et du Sud-Est puissent maintenir leurs devises stables alors que les taux d'intérêt américains continuent d'augmenter.

"Nous avons vu dans les crises passées que le won coréen a tendance à prendre les devants de la dégringolade, après quoi il se stabilise et ensuite l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud subissent les secousses", a déclaré Vishnu Varathan, économiste à la Mizuho Bank à Singapour.

Pour l'instant, cependant, les investisseurs ont été impressionnés par la performance relative.

"L'Inde est de nouveau sur nos écrans radar", a déclaré Davis Hall, responsable des marchés de capitaux chez Indosuez Wealth Management Asia.

"Normalement, lorsque les prix du pétrole augmentent, c'est la pire chose possible pour l'Inde - tout importer", a-t-il ajouté, mais avec le brut russe à prix réduit qui aide à contenir l'inflation et la croissance qui dépasse les taux d'intérêt, il y a beaucoup à aimer.