Analyse - Le flux de gaz russe est trop faible pour remplir les réserves de l'Europe

Les politiciens européens ont déclaré à plusieurs reprises que la Russie pourrait interrompre les flux de gaz cet hiver, ce qui plongerait l'Allemagne dans la récession et entraînerait une flambée des prix pour les consommateurs déjà aux prises avec une inflation qui atteint des sommets depuis plusieurs années.

Jusqu'à présent, la victime la plus visible de la réduction des flux de gaz russe est le plus grand importateur de gaz allemand, Uniper. Le gouvernement a été contraint la semaine dernière de le renflouer.

Lundi, la pression sur l'Allemagne s'est resserrée lorsque Gazprom a déclaré qu'elle devait interrompre le fonctionnement d'une turbine, ce qui signifie que les flux de Nord Stream 1 de la Russie vers l'Allemagne tomberont à seulement 20 % de leur capacité à partir de mercredi.

Gazprom avait précédemment invoqué le retour tardif d'une autre turbine en cours d'entretien au Canada pour justifier la réduction des flux à 40 % en juin, avant de les interrompre complètement pendant 10 jours de maintenance programmée ce mois-ci.

Après la période de réparation prévue, Gazprom a repris le pompage comme prévu le 21 juillet, mais au niveau réduit de 40 %.

Avant même que la dernière réduction ne soit annoncée lundi, le régulateur du réseau énergétique allemand avait déclaré que le pays aurait du mal à atteindre son objectif de stockage.

L'Union européenne dans son ensemble prévoit de remplir le stockage à 80 % de sa capacité d'ici le 1er novembre afin de fournir un tampon pour les mois d'hiver où la demande est la plus forte. Jusqu'à présent, les niveaux de stockage de gaz européens sont remplis à 66 %, selon les données de Gas Infrastructure Europe.

L'Allemagne a un objectif encore plus élevé d'atteindre 95 % de remplissage d'ici novembre.

À 20 % de sa capacité, l'Europe ne pourra remplir le stockage qu'à 75-80 % avant l'hiver, a déclaré lundi le cabinet de conseil Wood Mackenzie.

"Par conséquent, l'Europe est susceptible de passer la saison de chauffage avec seulement 20 % de gaz en stock à la fin du mois de mars - un niveau très bas", a déclaré Kateryna Filippenko, analyste principale, approvisionnement mondial en gaz, chez Wood Mackenzie.

Un hiver très froid aggraverait encore la situation, surtout si le temps est rigoureux en Asie, ainsi qu'en Europe, ce qui limiterait la disponibilité mondiale de gaz naturel liquéfié (GNL) pour compléter l'approvisionnement par gazoduc.

UN RESSERREMENT DE LA PRESSION

Les flux de gaz via d'autres routes de gazoducs, comme l'Ukraine, ont également chuté depuis que la Russie a envahi son voisin en février, dans ce que Moscou appelle une "opération militaire spéciale", et le risque d'une coupure totale par Nord Stream 1 se profile.

Si l'Allemagne est particulièrement dépendante du gaz russe, l'Autriche et l'Europe centrale et orientale sont également de gros utilisateurs des approvisionnements russes.

Avant les coupures liées à l'entretien des turbines au Canada, la Russie a coupé les flux de gaz vers la Bulgarie, le Danemark, la Finlande, la société néerlandaise Gasterra et Shell pour ses contrats allemands, après qu'ils aient tous rejeté une demande du Kremlin émise en mars de passer à des paiements en roubles.

Les analystes et les politiciens disent qu'il serait très facile pour la Russie de trouver d'autres raisons pour de nouvelles réductions.

"La question clé est de savoir si la Russie veut maximiser la pression maintenant et faire dérailler les plans de l'Europe pour remplir ses stocks de gaz d'ici l'automne, ou si Moscou veut garder sa poudre sèche jusqu'à plus tard dans l'année", ont déclaré les boursiers du Centre d'études stratégiques et internationales Ben Cahill et Isabelle Huber.

L'Union européenne s'est préparée à la perspective d'une baisse continue des approvisionnements ou d'un arrêt complet en cherchant d'autres fournisseurs, en encourageant les économies d'énergie et en augmentant la production de charbon.

La semaine dernière, la Commission européenne, l'exécutif de l'UE, a proposé un objectif pour tous les États membres de réduire la consommation de gaz de 15 % à partir du 1er août afin de permettre au stockage de se remplir plus rapidement.

Mais le plan se heurte à la résistance des États membres, certains étant carrément opposés à des réductions contraignantes et d'autres ne voulant pas laisser Bruxelles contrôler leur consommation d'énergie.

"L'ensemble du système énergétique européen traverse une crise, et même avec le redémarrage de Nord Stream 1, la région se trouve dans une position tendue avec un risque continu pour la sécurité énergétique", a déclaré Karolina Siemieniuk, analyste au cabinet de conseil Rystad Energy.

"Les pays européens devront travailler ensemble rapidement s'ils veulent survivre à l'hiver relativement indemne et même s'ils y parviennent, le spectre du prochain hiver en 2023/24 est susceptible de maintenir les prix élevés pendant des mois."