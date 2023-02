Analyse - Le gel profond des avoirs britanniques est en train de dégeler

L'indice boursier londonien FTSE 100 est proche de ses records, la bourse internationale bénéficiant des tendances mondiales telles que la réouverture de l'économie chinoise après les rigoureux blocages du COVID.

Les rendements des obligations d'État à dix ans ont baissé de 27 points de base jusqu'à présent en 2023 pour atteindre 3,4 %, marquant ainsi l'une des plus fortes baisses des taux de financement public parmi les économies les plus avancées du Groupe des Sept.

Cela marque un revirement par rapport à la tourmente déclenchée par le mini-budget mal reçu de l'administration de l'ancien premier ministre Liz Truss en septembre, qui a brièvement poussé les rendements obligataires à cinq ans de la Grande-Bretagne au-dessus de ceux de l'Italie et de la Grèce alors que les investisseurs prenaient la fuite.

"Cela suggère un possible point d'inflexion dans le sentiment envers les actifs britanniques", a déclaré Nick Kissack, un gestionnaire de portefeuille britannique chez Schroders, qui gère environ 910 milliards de dollars de fonds de clients.

"Nous avons connu des niveaux extrêmes d'aversion au risque" en septembre, a-t-il ajouté, alors que "la prime de risque pour les actifs britanniques a baissé depuis."

Graphique : Les actifs britanniques rebondissent - https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-MARKETS/INVESTING/xmvjkrxwbpr/chart.png

LE FTSE RETROUVE LA FAVEUR

Le FTSE-100 a rebondi de 18 % par rapport aux plus bas niveaux de 18 mois atteints en octobre après le mini-budget, qui a dévoilé des réductions d'impôts historiques et d'énormes augmentations des emprunts qui ont ensuite été annulées.

La livre sterling a augmenté d'environ 13 % par rapport à son niveau le plus bas de septembre. L'indice FTSE 250, axé sur les actions nationales, a augmenté d'environ 20 % depuis la mi-octobre.

Le FTSE 100, dominé par les entreprises qui réalisent la majeure partie de leurs revenus à l'étranger, a atteint des niveaux record, car les investisseurs ont également joué sur ce que Emmanuel Cau, responsable de la stratégie des actions européennes chez Barclays, appelle le "thème de la stagflation mondiale".

En bref, il s'agit d'une perspective de taux d'intérêt mondiaux plus élevés, de croissance faible et d'inflation élevée.

Les principaux composants de l'indice blue-chip sont des groupes pétroliers et gaziers dont les coffres ont été gonflés par une flambée des prix de l'énergie à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des banques qui bénéficient de taux d'intérêt plus élevés et des entreprises de consommation de base dont on s'attend à ce qu'elles se comportent de manière fiable en période de récession.

Compte tenu de l'importance des composantes minières et des matériaux, le FTSE a également reçu un coup de pouce de la réouverture de l'économie chinoise, progressant en tandem avec l'indice boursier Hang Seng de Hong Kong.

Toutefois, les analystes s'attendent à ce que la hausse du FTSE 100 s'essouffle avec des perspectives de croissance mondiale plus fortes combinées à une inflation énergétique en baisse.

"Nos clients se demandent s'ils doivent... revenir à des marchés plus risqués", a déclaré Cau, citant les récentes mises à niveau des prévisions économiques mondiales.

Graphique : La hausse des prix de l'énergie et des taux d'intérêt stimule le FTSE100 - https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-MARKETS/INVESTING/klpygdoozpg/chart.png

TRIP DE GILT

Les obligations d'État britanniques, malmenées par le mini-budget, se sont révélées être l'un des meilleurs achats d'obligations souveraines en 2023, surperformant les obligations américaines et allemandes, car les traders pensent qu'une récession britannique imminente fera baisser l'inflation galopante.

La Banque d'Angleterre a adouci sa précédente prédiction d'un fort ralentissement économique, mais voit toujours une contraction à venir.

Elle prévoit que l'inflation globale passera de 10,5 % à 3 % d'ici le début de l'année 2024 - une perspective qui séduit les investisseurs obligataires, dont les coupons fixes sont érodés par une inflation élevée.

Graphique : Le marché obligataire britannique surperforme - https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-MARKETS/gkplwdzzavb/chart.png

Les marchés prévoient que la BoE relèvera ses taux d'intérêt au moins une fois de plus à partir de 4 %, tandis que la Banque centrale européenne devrait rester hawkish plus longtemps à mesure que les perspectives de la zone euro s'améliorent.

"Le Royaume-Uni est la seule économie mondiale où les perspectives de croissance ne se sont pas améliorées", a déclaré Baylee Wakefield, gestionnaire de portefeuille multi-actifs chez Aviva Investors, qui s'attend à ce que les gilts continuent à surperformer les Treasuries.

D'autres se sont montrés plus prudents, étant donné l'abondance de l'offre future de gilts alors que le gouvernement s'empresse de soutenir une économie qui ralentit.

"Après le récent rallye, les gilts en général semblent un peu chers", a déclaré Craig Inches, responsable des taux et des liquidités chez Royal London Asset Management.