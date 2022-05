Analyse-Le leasing d'aéronefs fait face à un remaniement alors que des risques assombrissent la reprise.

Cette décision intervient alors que les entreprises font état d'une reprise plus forte que prévu aux États-Unis, mais de plus en plus assombrie par l'inflation, la hausse des coûts d'emprunt et les effets du conflit en Ukraine.

L'accord de SMBC le place au deuxième rang mondial du secteur, devançant son rival Avolon basé à Dublin, derrière AerCap.

Le rachat convenu tant attendu de Goshawk, qui a été confirmé par la société lundi après un rapport de Reuters la semaine dernière, pourrait accroître la pression sur les petits rivaux pour qu'ils suivent le mouvement alors que les coûts de financement augmentent avec la hausse des taux d'intérêt, ont déclaré les analystes.

"Cela signifie que seuls les bailleurs les plus grands et les plus forts peuvent être compétitifs aux niveaux auxquels vous devez l'être pour gagner", a déclaré à Reuters le consultant Paul O'Driscoll de la société de conseil Ishka.

Les sociétés de leasing contrôlent désormais plus de la moitié de la flotte mondiale d'avions et les banquiers affirment que les sociétés de capital-investissement surveillent également au moins un bailleur à mesure que le secteur arrive à maturité.

Le directeur général de la SMBC, Peter Barrett, fait partie des leaders qui ont émergé de l'empire en dents de scie du magnat irlandais Tony Ryan pour diriger le secteur du leasing d'avions à Dublin, et a déclaré qu'il s'attendait à ce que la croissance du secteur se poursuive.

S'exprimant lors de la conférence Airfinance Journal à Dublin il y a deux semaines, Barrett a déclaré aux délégués qu'une série de crises industrielles et économiques allait redistribuer les cartes.

Il n'a pas abordé les rumeurs de longue date d'un rapprochement avec Goshawk lors de l'événement, l'une des deux conférences consécutives dans la capitale mondiale du leasing aérien.

"Vous avez besoin de la motivation des vendeurs et cela va changer, également en raison de l'augmentation des coûts de financement. Ce sera un facteur qui déterminera si les propriétaires conserveront ces actifs ou les échangeront", a déclaré M. Barrett lors de la conférence.

SMBC a refusé de faire d'autres commentaires sur la transaction Goshawk après l'annonce de lundi.

Le directeur général d'AerCap, Aengus Kelly, qui a secoué le secteur en rachetant ILFC en 2013 puis GECAS l'année dernière pour s'assurer la place de numéro 1, affirme que la taille apporte un poids accru dans les négociations cruciales avec les ateliers de réparation et les avionneurs.

"Vous êtes tout simplement à un niveau différent du reste de l'industrie", a déclaré Kelly lors de la conférence Airline Economics de la semaine dernière.

"Personne ne veut faire de la consolidation juste pour devenir plus gros pour le plaisir de devenir plus gros... mais je dirais que c'est quelque chose qui va arriver en temps utile."

Le pionnier du leasing, Steven Udvar-Hazy, a toutefois mis en garde contre les transactions pour le plaisir.

"Cela ne va pas changer le besoin mondial total d'avions. C'est juste une redistribution de qui fournit ces avions aux compagnies aériennes", a déclaré le président exécutif de la société américaine Air Lease Corp.

"Nous préférons ajouter plus d'avions que plus de personnel et plus de bureaucratie... Nous continuerons donc à examiner la question et si une occasion en or se présente, nous la saisirons", a-t-il ajouté.

AUGMENTATION DES TAUX DE LOCATION ET DES TARIFS

Après une absence de deux ans pendant la pandémie de coronavirus, les délégués aux conférences de Dublin ont claironné la hausse de la demande.

La vitesse de la reprise du transport aérien aux États-Unis a défié les attentes, faisant fi des avertissements ambiants, de la hausse des taux d'intérêt à l'inflation, en passant par les prix élevés du pétrole et le risque géopolitique.

Pour l'instant, il y a des pénuries d'avions clés après les deux années de mise au sol des 737 MAX de Boeing pour des raisons de sécurité, puis le COVID-19 et plus récemment la confiscation de centaines d'avions en Russie.

Même les marchés des jets à large fuselage sont plus tendus après des années de surproduction, a déclaré Kelly aux analystes mardi.

Les bailleurs ont averti les compagnies aériennes qu'ils étaient prêts à répercuter la hausse des coûts de financement, ce qui signifie pour les voyageurs une augmentation du prix des billets.

"Après de nombreuses années, les bailleurs ont un effet de levier sur les taux de location", a déclaré Marjan Riggi, directeur général senior pour l'aviation d'affaires à la Kroll Bond Rating Agency.

Mais il n'est pas clair si et à quelle vitesse l'inflation et la baisse des revenus disponibles pourraient revenir à la charge pour le secteur.

David Power, conseiller spécial d'Aergo Capital et ancien président d'Orix Aviation, considère que l'inflation est la conséquence d'années de stimulation des banques centrales, mais qu'elle reste raisonnablement gérable.

"La croissance est la cause ; l'inflation est l'effet. Et l'autre raison de l'inflation, ce sont les liquidités massives mises dans le système à des taux d'intérêt très bas", a-t-il déclaré lors de l'événement Airline Economics.

D'autres craignent que cela ne déclenche une récession et ne réduise le trafic.

Le vétéran du leasing Norman Liu, qui a construit GECAS sur les ruines de l'empire du leasing de Ryan dans les années 1990, a mis en garde les financiers contre un retour à une inflation sans croissance et s'est demandé combien de temps durerait le retour en force des voyages.

"Alors que tout le monde parle d'un été formidable pour les voyages, lorsque vous parlez aux gens de l'automne... est-ce que nous arrivons à ce que les voyages ne soient plus une nouveauté ?", a déclaré Liu lors de la conférence Airfinance Journal.

"Dans l'environnement de stagflation, qu'est-ce que cela signifie pour l'industrie ?" a ajouté M. Liu.