Analyse - Le marché du Trésor fait face à des risques de liquidité alors que la Fed réduit son bilan.

Le soi-disant resserrement quantitatif (QT) de la Fed pourrait également faire grimper les rendements, bien que les analystes disent que cela dépendra de la direction de l'économie, entre autres facteurs.

La Fed laissera les obligations arriver à échéance hors de son bilan sans les remplacer à partir du 1er juin, alors qu'elle tente de normaliser sa politique et de faire baisser l'inflation galopante. Cela fait suite à des achats d'obligations sans précédent de mars 2020 à mars 2022, destinés à atténuer l'impact économique des fermetures d'entreprises pendant la pandémie.

Mais alors que le plus grand détenteur mondial de dette publique américaine réduit sa présence sur le marché, certains craignent que l'absence de son effet modérateur en tant qu'acheteur constant et insensible aux prix ne détériore les conditions du marché.

"L'impact du QT sera plus évident dans des endroits comme les marchés monétaires et dans le fonctionnement du marché, par opposition aux niveaux et aux courbes de rendement", a déclaré Jonathan Cohn, responsable de la stratégie de négociation des taux au Credit Suisse à New York, ajoutant qu'il surveillera "la manière dont il procède par le biais des dépôts, par le retrait des liquidités et par la charge supplémentaire qu'il impose aux négociants".

La Fed se retire à un moment où le marché du Trésor était déjà aux prises avec des périodes d'échanges agités. L'émission de la dette du gouvernement américain a grimpé en flèche tandis que les banques sont confrontées à des contraintes réglementaires plus importantes, ce qui, selon elles, a entravé leur capacité d'intermédiation.

"À la marge, nous pourrions voir une liquidité un peu plus faible sur le marché du Trésor, car il n'y a pas de possibilité de vendre des obligations des bilans des courtiers à la Fed", a déclaré Guy LeBas, stratège en chef des titres à revenu fixe chez Janney Montgomery Scott à Philadelphie. "Cela pourrait augmenter la volatilité, mais la liquidité est aussi déjà assez mince dans l'espace des taux et ce n'est pas nécessairement directionnel."

Les banques ont réduit leurs achats d'obligations cette année. Certains fonds spéculatifs ont également réduit leur présence après avoir été échaudés par des pertes lors d'épisodes de volatilité. Les investisseurs étrangers ont également montré moins d'intérêt pour la dette américaine alors que les coûts de couverture augmentent et qu'une hausse des rendements des obligations étrangères propose plus d'options.

Dans la mesure où le retrait de la Fed a un impact sur les rendements, il sera très probablement plus élevé. De nombreux analystes pensent que la Fed a maintenu les rendements de référence artificiellement bas et a contribué à une brève inversion de la courbe des rendements du Trésor en avril.

"Le risque est que le marché soit incapable d'absorber l'offre supplémentaire et que vous ayez un gros ajustement des valorisations", a déclaré Gennadiy Goldberg, stratège principal des taux américains chez TD Securities à New York. "Nous verrons toujours plus d'offre à long terme que nous ne l'avons fait avant le COVID pendant un certain temps, donc toutes choses étant égales par ailleurs, cela devrait faire pression sur les taux un peu plus haut et la courbe un peu plus raide."

Toutefois, la direction des rendements sera encore influencée par d'autres facteurs, notamment les attentes concernant les hausses de taux d'intérêt de la Fed et les perspectives économiques, qui pourraient l'emporter sur tout impact du QT.

"D'un point de vue macroéconomique descendant, nous pensons que d'autres déterminants seront tout aussi importants, voire plus, pour réfléchir à l'orientation des rendements", a déclaré M. Cohn du Credit Suisse.

La dernière fois que la Fed a réduit son bilan, cela s'est mal terminé. Les taux d'emprunt sur le marché crucial des opérations de pension au jour le jour ont bondi en septembre 2019, ce que les analystes ont attribué au fait que les réserves bancaires sont tombées trop bas lorsque la Fed a réduit son bilan à partir d'octobre 2017.

Cela est moins probable cette fois-ci après que la Fed a mis en place une facilité de prise en pension permanente qui fonctionnera comme un filet de sécurité permanent pour le marché crucial du financement.

Il existe également un excès de liquidités important sous la forme de réserves bancaires et de liquidités prêtées dans le cadre de la facilité de prise en pension de la Fed, ce qui pourrait prendre du temps à se résorber. Les réserves bancaires s'élèvent à 3,62 billions de dollars, en forte hausse par rapport aux 1,70 billions de dollars de décembre 2019. La demande pour la facilité de prise en pension au jour le jour de la Fed, où les investisseurs empruntent des bons du Trésor à la Fed pendant la nuit, a établi un record à plus de 2 000 milliards de dollars la semaine dernière.

La Fed prend également le temps d'atteindre son plafond mensuel de 95 milliards de dollars d'obligations qu'elle autorisera à sortir de son bilan chaque mois. Ce plafond comprendra 60 milliards de dollars de bons du Trésor et 35 milliards de dollars de dettes adossées à des hypothèques, et entrera pleinement en vigueur en septembre. D'ici là, ces plafonds seront respectivement de 30 milliards et 17,5 milliards de dollars.

"Cela va être très progressif... Il est tout simplement trop tôt pour savoir quel sera l'impact éventuel de QT", a déclaré Subadra Rajappa, responsable de la stratégie des taux américains chez Société Générale à New York, notant que les problèmes éventuels pourraient ne pas commencer à faire surface avant le quatrième trimestre.