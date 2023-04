L'imprévisible prince héritier d'Arabie saoudite s'efforce de réorienter la dynamique du Moyen-Orient, en s'engageant auprès d'anciens ennemis et en orchestrant les réductions de pétrole de l'OPEP, comme celles de dimanche, qui ont pris le marché mondial par surprise.

Le prince héritier Mohammed Bin Salman, connu sous le nom de MbS, a signalé qu'il était prêt à faire cavalier seul sans l'aide des États-Unis pour poursuivre les intérêts saoudiens, qu'il s'agisse de rétablir des liens avec des adversaires des États-Unis comme l'Iran, ou de retirer des approvisionnements du marché pétrolier et d'irriter les consommateurs.

Cette stratégie vise à créer les conditions permettant à l'Arabie saoudite de se concentrer sur le vaste plan de transformation économique de MbS, Vision 2030, dans lequel il a injecté des centaines de milliards de dollars, espérant qu'il ouvrira le royaume conservateur au commerce et au tourisme dans un contexte de concurrence régionale croissante.

Le changement stratégique a commencé en 2019 après les attaques dévastatrices contre les installations pétrolières de Saudi Aramco - à la suite desquelles Riyad a remis en question les engagements des États-Unis en matière de sécurité dans la région - et a pris de l'ampleur après les attaques israéliennes contre des cibles iraniennes, selon les analystes.

Le royaume espère éviter d'être pris entre deux feux.

"L'Arabie saoudite passe du désengagement à l'engagement pour pouvoir se concentrer sur la mise en œuvre de Vision 2030", a déclaré l'analyste saoudien Abdulaziz Sager.

Le royaume est passé à la vitesse supérieure sur le plan diplomatique, rétablissant ses relations avec l'Iran et acceptant un rapprochement avec la Syrie dans sa quête pour reconstruire des alliances régionales, au lieu de s'appuyer entièrement sur les États-Unis, son allié de longue date parmi les grandes puissances.

L'Arabie saoudite envisage d'inviter le président syrien Bachar el-Assad à un sommet de la Ligue arabe que Riyad accueillera en mai, ont déclaré trois sources au fait de ces projets, ce qui mettrait officiellement fin à l'isolement régional de la Syrie.

UNE DÉCISION PEU JUDICIEUSE

Le royaume a également annoncé sa décision d'adhérer à l'Organisation de coopération de Shanghai dirigée par la Chine, signe qu'il cultive une relation à long terme avec Pékin au détriment des États-Unis.

Un responsable saoudien a déclaré que les États-Unis et la Chine étaient tous deux des partenaires très importants pour Riyad.

"Nous espérons certainement ne pas faire partie d'une compétition ou d'un conflit entre les deux superpuissances. Nous ne sommes pas une superpuissance, mais nous sommes un acteur important dans la région et dans l'économie mondiale", a déclaré ce responsable, qui a refusé d'être nommé.

Le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré lundi que Riyad restait un partenaire stratégique pour Washington, même si les deux parties n'étaient pas d'accord sur toutes les questions. Washington et Riyad s'efforcent de relever les défis communs en matière de sécurité, a-t-il ajouté.

L'affirmation croissante de Riyad s'étend aux politiques pétrolières.

Dimanche, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+), dirigée par l'Arabie saoudite, et ses alliés, dont la Russie, ont annoncé de nouvelles réductions de la production d'environ 1,16 million de barils par jour (bpj), suscitant la désapprobation des États-Unis.

Le Gulf Research Center, un groupe de réflexion basé en Arabie saoudite, a déclaré que les réductions de l'OPEP montrent que les principaux producteurs de pétrole peuvent s'affranchir de la pression des États-Unis et de l'Occident et mener une politique indépendante qui place leurs intérêts nationaux au premier plan.

Nous nous trouvons aujourd'hui sur un marché pétrolier de type "Saudi First". Les producteurs ne se contentent pas de gagner plus, ils jouissent d'une influence géopolitique bien plus grande lorsque les marchés sont tendus", a déclaré Jim Krane, chercheur à l'Institut Baker de l'université Rice.

RÉPARER LES BARRIÈRES AVEC L'IRAN

Dans le cadre d'un accord important négocié par la Chine, Riyad a conclu un accord avec Téhéran pour rétablir les relations diplomatiques, après des années de rivalité amère qui ont alimenté les conflits dans tout le Moyen-Orient.

Elisabeth Kendall, spécialiste du Moyen-Orient au Girton College de Cambridge, a déclaré que ce brusque revirement pourrait avoir été motivé par l'escalade de la confrontation entre Israël et l'Iran.

"L'Arabie saoudite espère sans doute qu'en dégelant ses relations avec l'Iran, elle évitera d'être prise dans un nouveau conflit régional, éliminant ainsi le risque d'une nouvelle attaque iranienne directe contre ses infrastructures, comme les attaques paralysantes de 2019 contre Aramco", a déclaré Mme Kendall. L'Iran a nié toute responsabilité.

Dimanche, les forces israéliennes ont mené des frappes aériennes sur des avant-postes iraniens en Syrie, a déclaré le ministère syrien de la défense. Des sources de renseignement occidentales ont indiqué qu'une série de bases aériennes situées dans le centre de la Syrie et abritant du personnel iranien avaient été touchées.

Cette attaque, la dernière d'une série visant des installations militaires iraniennes en Syrie, proche alliée de Téhéran, fait planer le spectre d'une confrontation régionale plus large qui mettrait les alliés américains du Golfe dans la ligne de mire en cas d'escalade des opérations militaires.

Les précédentes frappes aériennes sur des sites pétroliers saoudiens et sur un dépôt de carburant des Émirats arabes unis par les forces houthies yéménites soutenues par l'Iran ont mis en lumière l'incertitude entourant les intérêts des États-Unis en matière de sécurité pour leurs alliés arabes, ce qui a incité Riyad à faire pression pour une désescalade avec Téhéran et à diversifier ses partenaires en matière de sécurité.

Il n'y a jamais eu de dialogue sérieux, que ce soit au sein du gouvernement américain ou avec les Saoudiens, sur les conditions dans lesquelles Washington se porterait à la défense de l'Arabie saoudite en cas d'attaque, a déclaré Bilal Saab, directeur du programme de défense et de sécurité au Middle East Institute à Washington.

"Les Saoudiens ne veulent pas se retrouver dans une guerre de feu entre l'Iran et les États-Unis. Ils ne croient pas que Washington les protégera", a déclaré M. Saab.

Les liens de plus en plus étroits entre Riyad et Pékin ont suscité des craintes en matière de sécurité à Washington, qui affirme que les tentatives de la Chine d'exercer une influence dans le monde ne modifieront pas la politique des États-Unis à l'égard du Moyen-Orient.

Shadi Hamid, de la Brookings Institution à Washington, a déclaré que le point de vue de l'Arabie saoudite selon lequel les États-Unis se désengagent de plus en plus de la région n'était pas entièrement faux.

"Le prince héritier a décidé de couvrir ses paris, à la fois comme une concession à la réalité, mais aussi comme un moyen de provoquer les États-Unis pour qu'ils accordent plus d'attention à leurs préoccupations en matière de sécurité", a déclaré M. Hamid.

"Les États-Unis ont été contrariés, mais n'ont pris aucune mesure de rétorsion, ce qui a encouragé l'Arabie saoudite à continuer d'approfondir ses relations avec les principaux adversaires de l'Amérique.