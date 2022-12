Analyse - Le prince saoudien cherche le leadership et l'indépendance au Moyen-Orient avec la visite de Xi

Le dirigeant du géant pétrolier a fait son retour sur la scène mondiale après le meurtre de Jamal Khashoggi en 2018, qui a jeté un voile sur les liens entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, et a fait preuve de défi face à l'ire des États-Unis sur la politique énergétique du royaume et à la pression de Washington pour aider à isoler la Russie.

Dans une démonstration de force en tant que leader aspirant du monde arabe, le prince Mohammed réunira également les dirigeants de tout le Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord pour un sommet sino-arabe pendant la visite du président Xi Jinping qui devrait commencer mardi.

"Riyad travaille en fonction de calculs stratégiques selon lesquels il doit s'accommoder de Pékin, qui est désormais un partenaire économique indispensable", a déclaré Ayham Kamel, responsable du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à Eurasia Group.

Bien que les Etats-Unis restent un partenaire de choix pour les Etats du Golfe qui dépendent d'eux pour leur sécurité, Riyad est en train de tracer une politique étrangère qui sert sa transformation économique nationale alors que le monde s'éloigne des hydrocarbures, l'élément vital de l'Arabie saoudite, ont déclaré les analystes.

"Il y a certainement un risque que l'expansion des relations avec la Chine se retourne contre elle et conduise à une (nouvelle) scission dans les relations américano-saoudiennes... mais MBS ne poursuit certainement pas cela par dépit", a déclaré M. Kamel.

La visite de Xi intervient à un moment où les relations américano-saoudiennes sont au plus bas, où l'incertitude pèse sur les marchés mondiaux de l'énergie avec l'imposition par l'Occident d'un plafonnement des prix du pétrole russe et où Washington observe avec circonspection l'influence croissante de la Chine au Moyen-Orient.

Le gouvernement saoudien n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur la visite de Xi et son agenda.

En signe d'irritation face aux critiques américaines sur le bilan de Riyad en matière de droits de l'homme, le prince Mohammed a déclaré en mars au magazine The Atlantic qu'il ne se souciait pas de savoir si le président américain Joe Biden comprenait mal certaines choses à son sujet, affirmant que Biden devrait se concentrer sur les intérêts de l'Amérique.

Il a également suggéré dans des propos rapportés par l'agence de presse d'État saoudienne SPA le même mois que si Riyad visait à renforcer ses liens avec Washington, il pouvait également choisir de réduire "nos intérêts" - les investissements saoudiens - aux États-Unis.

L'Arabie saoudite approfondit ses liens économiques avec la Chine. Elle est le premier fournisseur de pétrole de la Chine, bien que la Russie, autre producteur de l'OPEP+, ait augmenté sa part du marché chinois grâce à un carburant moins cher.

Pékin a également fait pression pour l'utilisation de sa monnaie, le yuan, dans les échanges commerciaux au lieu du dollar américain. Riyad avait auparavant menacé d'abandonner certaines transactions pétrolières en dollars pour faire face à une éventuelle législation américaine exposant les membres de l'OPEP à des poursuites antitrust.

Les liens américano-saoudiens sous l'administration de M. Biden, déjà tendus à cause des droits de l'homme et de la guerre au Yémen dans laquelle Riyad dirige une coalition militaire, se sont encore effilochés en raison de la guerre en Ukraine et de la politique pétrolière de l'OPEP+.

FANFARE ET ACCORDS

Les diplomates de la région ont déclaré que Xi recevrait une réception somptueuse, semblable à celle offerte par le président de l'époque, Donald Trump, lors de sa visite dans le royaume en 2017, et contrastant avec la visite maladroite de Biden en juillet, qui avait pour but de resserrer les liens avec Riyad.

Trump a été accueilli par le roi Salman à l'aéroport en fanfare tout en décrochant plus de 100 milliards de dollars de contrats pour l'industrie militaire américaine. Biden, qui s'était juré de faire de Riyad "un paria" après le meurtre de Khashoggi, avait minimisé ses rencontres avec le prince Mohammed, à qui il a donné une tape du poing plutôt qu'une poignée de main.

La délégation chinoise devrait signer des dizaines d'accords avec l'Arabie saoudite et d'autres États arabes portant sur l'énergie, la sécurité et les investissements, ont déclaré des diplomates à Reuters.

Le prince Mohammed se concentre sur la mise en œuvre de son plan de diversification Vision 2030, qui vise à sevrer l'économie du pétrole en créant de nouvelles industries, notamment la fabrication de voitures et d'armes ainsi que la logistique, bien que les investissements directs étrangers soient lents.

Le royaume investit massivement dans de nouvelles infrastructures et des mégaprojets dans le tourisme et des initiatives telles que la zone NEOM, d'une valeur de 500 milliards de dollars, une aubaine pour les entreprises de construction chinoises.

L'Arabie saoudite et ses alliés du Golfe ont déclaré qu'ils continueraient à diversifier leurs partenariats pour servir leurs intérêts économiques et sécuritaires, malgré les réserves des États-Unis quant à leurs liens avec la Russie et la Chine.

Le prince Mohammed veut démontrer à sa propre circonscription que le royaume est important pour de nombreuses puissances mondiales, a déclaré Jonathan Fulton, chargé de mission non résident à l'Atlantic Council.

"Peut-être fait-il également un signe aux États-Unis, mais... il se préoccupe davantage de ce que pensent les gens au sein du royaume."

UNE RELATION COMPLEXE

M. Biden a promis des "conséquences" pour Riyad après le mouvement de production de l'OPEP+, mais Washington a depuis réitéré son soutien à la sécurité du royaume, les responsables américains soulignant l'"avantage comparatif" des États-Unis dans la construction de structures de défense intégrées dans le Golfe.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré mercredi aux journalistes que Washington voulait s'assurer que sa relation "stratégique" avec Riyad fonctionnait "dans notre intérêt".

Les responsables américains ont refusé de commenter lorsqu'ils ont été interrogés sur les relations bilatérales entre l'Arabie saoudite et la Chine avant la visite de Xi.

Washington a exprimé son inquiétude quant à l'utilisation par les Arabes du Golfe de la technologie 5G chinoise et des investissements chinois dans des infrastructures sensibles comme les ports, notamment aux Émirats arabes unis qui ont interrompu un projet portuaire chinois en raison de l'inquiétude des États-Unis.

Riyad et Abu Dhabi achètent des équipements militaires chinois et une entreprise saoudienne a signé un accord avec une société chinoise pour fabriquer des drones armés dans le royaume.

L'analyste saoudien Abdulaziz Sager, président du Gulf Research Center basé à Riyad, a déclaré à la télévision saoudienne Asharq News que les États arabes voulaient dire aux alliés occidentaux qu'ils ont des alternatives et que leurs relations sont principalement basées sur des intérêts économiques.

Bien que les liens entre l'Arabie saoudite et la Chine semblent se développer "beaucoup plus rapidement" qu'avec les États-Unis, les relations réelles ne sont pas comparables, a déclaré Jon Alterman, directeur du programme Moyen-Orient au Center for Strategic and International Studies de Washington.

"Les relations avec la Chine font pâle figure face à celles avec les États-Unis, tant en termes de complexité que d'intimité", a-t-il déclaré.