Analyse - Le problème de l'inflation en Europe persistera pendant des années encore

Ayant augmenté les taux d'intérêt d'un nombre record de 200 points de base depuis juillet, la BCE a déjà fait un pas de géant pour maîtriser l'inflation qui a atteint 10,6 % en octobre avant de se détendre le mois dernier à 10,0 % - toujours cinq fois le niveau cible.

Les pressions inflationnistes restent cependant abondantes, avec des prix de l'énergie toujours aussi élevés, un taux de chômage qui n'a jamais été aussi bas et une accélération de la croissance des salaires. Les mesures de relance gouvernementales vont à l'encontre du resserrement de la politique de la BCE, et une trop grande partie de la hausse des prix de l'énergie s'est infiltrée dans l'économie plus large par le biais d'effets de second tour, alimentant la croissance sous-jacente des prix.

Entre-temps, la récession qui devait atténuer les pressions inflationnistes est désormais considérée comme plus légère que prévu.

Tout ceci suggère que l'inflation ne se retirera que lentement des sommets atteints au cours des premiers mois de 2023, l'inflation sous-jacente, plus surveillée par certains décideurs de la BCE que le chiffre global, restant obstinément élevée.

"Il est peu probable que le taux d'inflation sous-jacente atteigne un pic avant la mi-2023 et ne diminuera que lentement par la suite", a déclaré Christoph Weil, économiste de Commerzbank. "Dans ce contexte, l'objectif de la BCE de ramener durablement le taux d'inflation à un peu moins de 2 % semble bien loin." Graphique : Inflation dans la zone euro,

Si la désinflation s'avère trop lente, les entreprises et les consommateurs pourraient perdre confiance dans l'engagement de la BCE et ajuster leur comportement en matière de fixation des salaires et des prix pour refléter une inflation plus élevée, perpétuant ainsi la croissance rapide des prix.

Bien que cela ne se soit pas encore produit, les prévisions d'inflation à plus long terme sont inconfortablement élevées et continuent d'être orientées à la hausse. Un indicateur clé basé sur le marché, souvent cité par la BCE, s'élève désormais à 2,4 %, bien au-dessus de l'objectif de 2 %, et a progressé alors même que la politique est resserrée.

Les nouvelles projections de la BCE, qui seront publiées la semaine prochaine, devraient montrer une inflation supérieure à l'objectif jusqu'en 2024 et qui ne tombera à 2 % qu'en 2025.

"Les effets de second tour entraîneront l'inflation l'année prochaine et en 2024", a déclaré Philip Lane, économiste en chef de la BCE.

UNE RÉCESSION TROP LÉGÈRE ?

Une récession devait contribuer à atténuer les pressions sur les prix, mais le ralentissement pourrait être plus bénin qu'on ne le craignait, selon une série d'indicateurs récents, allant des données sur la confiance aux chiffres de production.

Les installations de stockage de gaz sont pleines, ce qui signifie que le rationnement de l'énergie est peu probable, et les gouvernements aident les ménages et les entreprises par le biais de subventions. Les goulets d'étranglement de l'offre, qui ont alimenté l'inflation alors que les économies émergeaient de la pandémie, s'atténuent.

"La situation actuelle reste désastreuse, mais les entreprises et les ménages voient maintenant la lumière au bout du tunnel et deviennent plus optimistes pour l'avenir", a déclaré Katharina Koenz d'Oxford Economics. "Un marché du travail robuste devrait soutenir les ménages face à la pression continue des prix de l'énergie."

Le dynamisme du marché du travail pourrait poser problème.

À 6,5 %, le chômage est à un niveau record, car les entreprises, bien conscientes de la difficulté de récupérer les travailleurs après COVID-19, évitent de laisser partir les gens.

"Nous pensons que les entreprises seront réticentes à licencier des travailleurs, car elles ont eu du mal à embaucher au cours des derniers trimestres", a déclaré Raphael Brun-Aguerre de J.P. Morgan.

La croissance des salaires, condition préalable à une inflation durable, s'accélère entre-temps, laissant les responsables politiques face à un dilemme.

Un certain rattrapage est nécessaire après que la hausse rapide des prix à la consommation de cette année ait réduit les revenus réels. Mais il n'est pas évident qu'après quelques années de croissance supérieure à la tendance, la fixation des salaires retombera en conformité avec l'objectif de la BCE.

"La croissance des salaires devrait atteindre environ 4 % à la fin de cette année et s'y maintenir l'année prochaine", a déclaré Bank of America Merrill Lynch. "Les faucons tenteront d'étiqueter cela comme une preuve des effets de second tour de l'inflation. Nous ne sommes pas convaincus."

Additionnées, les pressions du pipeline suggèrent que la BCE est loin d'en avoir fini avec les hausses de taux et que son taux de dépôt de 1,5 % pourrait encore doubler avant que son travail ne soit terminé.

"Je pense que commencer à parler de l'endroit où nous allons finir est probablement prématuré et je peux voir des scénarios où nous allons au-delà de 3 %", a déclaré Gabriel Makhlouf, responsable de la politique de la BCE et de la banque centrale irlandaise, dans une interview à Reuters, faisant référence aux prix du marché qui indiquent un taux maximal juste en dessous de 3 %.