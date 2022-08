Analyse - Le projet de loi des démocrates du Sénat américain aura des répercussions sur le climat et les coûts des soins de santé

Les démocrates espèrent que le projet de loi, qu'ils veulent faire passer au Sénat malgré l'opposition unie des républicains, augmentera leurs chances lors des élections de mi-mandat du 8 novembre, lorsque les républicains sont susceptibles de reprendre la majorité dans au moins une chambre du Congrès.

Le paquet, appelé "Inflation Reduction Act", est une version considérablement réduite d'un projet de loi antérieur soutenu par le président démocrate Joe Biden, qui a été bloqué par les démocrates du Sénat Joe Manchin et Kyrsten Sinema en raison de son coût trop élevé.

"C'est ce que le peuple américain veut", a déclaré aux journalistes le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer. "Nous donnons la priorité à la classe moyenne, aux familles qui travaillent, à ceux qui luttent pour atteindre la classe moyenne, au lieu de ce que font les républicains : donner la priorité à ceux qui sont tout en haut."

Si le Sénat adopte le projet de loi, ce qui nécessitera probablement un vote décisif de la vice-présidente Kamala Harris, il enverra la législation à la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates, qui a l'intention de l'examiner vendredi, après quoi Biden pourrait la signer en tant que loi.

Les républicains ont critiqué le projet de loi comme une "liste de souhaits" de dépenses qui, selon eux, nuirait à une économie alourdie par l'inflation, affirmant qu'il tuerait des emplois, augmenterait les coûts énergétiques et saperait la croissance à un moment où l'économie est confrontée à une récession potentielle.

"La dernière folie fiscale et dépensière des démocrates souffre d'un sérieux coup de fouet politique", a déclaré samedi le sénateur républicain Chuck Grassley. "La dernière chose dont les entreprises et les familles ont besoin en ce moment, ce sont des hausses d'impôts et une série de politiques mal examinées créant encore plus de confusion et d'incertitude dans l'économie."

Environ la moitié des Américains - quelque 49 % - soutiennent le projet de loi, dont 69 % des démocrates et 34 % des républicains, selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé les 3 et 4 août. L'élément le plus populaire du projet de loi est de donner à Medicare le pouvoir de négocier les prix des médicaments, ce que 71% des personnes interrogées soutiennent, dont 68% des républicains.

Les économistes, qui affirment que la législation pourrait aider la Réserve fédérale à combattre l'inflation, ne s'attendent pas à un impact important sur l'économie dans les mois à venir.

FOCUS CLIMATIQUE

Avec 370 milliards de dollars de dépenses axées sur le climat, ce projet de loi deviendrait la loi sur le changement climatique la plus conséquente jamais adoptée par le Congrès.

Le projet de loi propose aux entreprises et aux familles des milliards de dollars d'incitations pour encourager l'achat de véhicules électriques et d'appareils à haut rendement énergétique, ainsi que pour stimuler de nouveaux investissements dans l'énergie éolienne et solaire qui doubleraient la quantité de nouvelles capacités de production d'électricité propre mises en ligne aux États-Unis d'ici 2024, selon la modélisation du Repeat Project de l'université de Princeton.

Cela contribuerait à mettre les États-Unis sur la voie du respect de leur promesse de réduire de moitié leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005, promesse faite lors du sommet climatique de Glasgow l'année dernière.

Bien que les groupes environnementaux aient largement adopté le projet de loi, ils ont fait remarquer que les compromis obtenus par M. Manchin, qui représente la Virginie occidentale, une région productrice de charbon, prolongeraient l'utilisation des combustibles fossiles aux États-Unis.

Ces dispositions comprennent des règles qui ne permettraient au gouvernement fédéral d'autoriser de nouveaux développements d'énergie éolienne et solaire sur les terres fédérales que lorsqu'il met également aux enchères les droits de forage pour le pétrole et le gaz naturel.

COÛT DES MÉDICAMENTS

La législation réduirait les coûts des médicaments pour le gouvernement, les employeurs et les patients, a déclaré Juliette Cubanski, directrice adjointe du programme Medicare à la Kaiser Family Foundation.

"L'effet le plus important serait peut-être pour les personnes bénéficiant d'une couverture des médicaments sur ordonnance par le biais de Medicare", a-t-elle déclaré.

Un changement clé est la disposition permettant au plan de santé fédéral Medicare pour les Américains âgés et handicapés de négocier des prix plus bas pour les médicaments sur ordonnance.

L'industrie pharmaceutique affirme que la négociation des prix étoufferait l'innovation. Les prix négociés pour 10 des médicaments les plus coûteux pour Medicare s'appliqueraient à partir de 2026, ce nombre augmentant jusqu'à ce qu'il plafonne à 20 par an en 2029.

Le Congressional Budget Office, organisme non partisan, estime que Medicare économiserait 101,8 milliards de dollars sur 10 ans en négociant les prix des médicaments.

La disposition introduit également un plafond annuel de 2 000 $ sur les frais à la charge des personnes âgées dans le cadre du programme Medicare.

DISPOSITIONS FISCALES

Le projet de loi impose également une nouvelle taxe d'accise sur les rachats d'actions, un changement tardif après que Sinema ait soulevé des objections à propos d'une autre disposition qui aurait imposé de nouveaux prélèvements sur les carried interest, actuellement une échappatoire fiscale pour les financiers des hedge funds et des private equity. La disposition a été abandonnée.

La taxe d'accise devrait générer 70 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires par an, selon les législateurs. C'est plus que ce que la disposition sur les intérêts reportés devait rapporter.

Un rapport du Congressional Budget Office, organisme non partisan, publié avant ce dernier changement, estimait que la mesure réduirait le déficit fédéral d'un montant net de 101,5 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Cela représentait environ un tiers de la réduction du déficit de 300 milliards de dollars prévue par les démocrates du Sénat, mais excluait un gain de revenus de 204 milliards de dollars prévu grâce à l'application accrue des lois par l'Internal Revenue Service.