Selon les investisseurs, la forte augmentation des dépenses en Chine après la levée par Pékin des restrictions imposées par le COVID-19 permettra d'amortir les résultats trimestriels des plus grandes entreprises mondiales, alors même que les prévisions indiquent que les États-Unis et l'Europe se dirigent vers une récession des entreprises.

Le resserrement du crédit suscite de plus en plus d'inquiétudes, car il risque de nuire à l'économie mondiale. Toutefois, les données récentes et les commentaires optimistes de grandes entreprises telles que LVMH, la société cotée en bourse ayant la plus grande valeur en Europe, sur les activités en Chine ont donné aux investisseurs des raisons d'être optimistes.

Cela pourrait contribuer à prolonger une série de gains de deux mois dans les actions mondiales, après que les turbulences du mois de mars dans le secteur bancaire ont conduit les investisseurs à revoir à la baisse les estimations de bénéfices.

Les données de Refinitiv I/B/E/S indiquent une baisse de 2,5 % de la croissance des bénéfices au premier trimestre pour les sociétés du STOXX 600, alors qu'une croissance de 5,4 % était prévue avant le chaos bancaire.

Révisions des bénéfices en Europe,

Aux États-Unis, où les grandes banques ont déjà publié leurs résultats du premier trimestre, les bénéfices des sociétés du S&P 500 devraient chuter de 4,7 % au cours du trimestre, ce qui représente une amélioration par rapport à la baisse de 5,2 % attendue plus tôt en avril.

Il s'agirait toutefois d'un deuxième trimestre consécutif de baisse, ce qui marquerait une récession pour les entreprises. Les données montrent que l'Europe se dirige également vers une récession, avec une baisse des bénéfices de 5,4 % attendue pour le deuxième trimestre.

Révisions des bénéfices américains,

Les investisseurs interrogés par Reuters sont toutefois plus optimistes que ne le laissent penser les prévisions, car ils estiment non seulement que la croissance a fortement rebondi en Chine, mais aussi qu'elle se maintient mieux que prévu aux États-Unis et en Europe.

"Il y a de la place pour une surprise positive (sur les bénéfices), dans l'ensemble, soutenue par une meilleure dynamique économique, en particulier en Chine, mais (aussi) l'Europe n'a pas été aussi mauvaise que ce que les gens attendaient", a déclaré James Rutland, gestionnaire de fonds chez Invesco à Londres.

Emmanuel Cau, responsable de la stratégie des actions européennes chez Barclays, a déclaré qu'il y avait des signes de relâchement de l'inflation et que l'essentiel des hausses de taux d'intérêt était terminé, mais que les marchés étaient "encore très défensifs".

"Les gens se préparent au pire depuis des mois et le pire n'est pas encore arrivé", a déclaré M. Cau.

Les prix à la production de la zone euro ont baissé pour le cinquième mois consécutif en février, et les enquêtes de jeudi ont montré que la reprise économique de l'Union s'est accélérée de manière inattendue ce mois-ci.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté en mars à leur rythme le plus lent depuis près de deux ans.

FOCUS SUR LES BANQUES

Les craintes d'une crise bancaire majeure se sont atténuées après que les grands créanciers américains Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp et Citigroup Inc ont annoncé des bénéfices supérieurs aux prévisions pour le premier trimestre.

En Europe, où les grandes banques Barclays, Santander, Deutsche Bank, UBS et Credit Suisse, en difficulté, publient leurs résultats cette semaine, "les valeurs financières pourraient déterminer le sort des bénéfices de l'ensemble du marché", ont déclaré les stratèges de Barclays.

Il y a quelques semaines à peine, au plus fort de la crise du secteur bancaire, les marchés s'attendaient à une profonde récession et même à ce que les banques centrales fassent marche arrière et commencent à réduire les taux d'intérêt. Mais la persistance d'une inflation élevée signifie que les principales banques centrales devraient continuer à relever leurs taux, au moins en mai.

La perspective d'une hausse des coûts d'emprunt a été une aubaine pour les banques, comme la banque espagnole Bankinter, qui a enregistré une hausse de son bénéfice net grâce à l'augmentation des revenus tirés des prêts.

Selon Refinitiv, les sociétés financières européennes devraient enregistrer une croissance de 31 % de leurs bénéfices au premier trimestre.

LA DEMANDE ?

Mais les investisseurs sont également attentifs aux signes indiquant que le resserrement des conditions de crédit a un impact, les grandes entreprises de produits de consommation Nestlé, Reckitt, fabricant de Durex, et Unilever publiant leurs résultats cette semaine.

S'il s'avère que la demande des consommateurs se maintient et que les coûts des intrants diminuent, ce panorama pourrait favoriser les marges, selon les investisseurs.

Vendredi, Procter & Gamble Co a relevé ses prévisions de ventes et battu les estimations de résultats trimestriels, les hausses de prix ayant stimulé les marges et compensé l'impact des consommateurs qui se sont tournés vers des marques moins chères.

Stéphane Ekolo, stratège en actions mondiales auprès de la société de courtage Tradition, s'attend à ce que les bénéfices américains et européens dépassent les attentes, car il pense que les estimations sont trop basses.

Les marges pourraient toutefois commencer à diminuer, car il sera difficile pour de nombreuses entreprises de continuer à répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs, a déclaré M. Ekolo.

Les résultats meilleurs que prévu du fabricant de lunettes de luxe EssilorLuxottica et de la plus grande entreprise technologique d'Europe ASML Holding NV, ainsi que les fortes expéditions trimestrielles du producteur de minerai de fer Rio Tinto, ont proposé des espoirs d'une demande plus solide que ce que l'on craignait.

Toutefois, le premier producteur mondial de minerai de fer a mis en garde contre une inflation américaine "toujours élevée" et un resserrement des conditions de crédit qui pèsera sur l'activité économique dans son ensemble.

La croissance des ventes du constructeur automobile Tesla Inc. en glissement trimestriel a été modeste malgré des réductions de prix, en raison d'une concurrence accrue et de perspectives économiques peu encourageantes.

La hausse des salaires en Europe, qui pourrait partiellement éroder les marges des entreprises, soutiendra probablement la demande alors que les données sur l'emploi indiquent un marché du travail toujours tendu, a déclaré M. Rutland d'Invesco.

"Vous avez assisté à des négociations salariales positives. Maintenant, en Europe, nous avons une main-d'œuvre fortement syndiquée qui se manifeste avec un peu plus de retard que ce que nous voyons peut-être dans d'autres économies", a-t-il déclaré.