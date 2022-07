Analyse - Le refus des banques d'accepter les fonds de prêts à risque aggrave l'impasse financière.

Les banques proposent des prêts notés "junk" à des entreprises dont les flux de trésorerie sont limités lorsqu'elles sont sûres de pouvoir les vendre à des investisseurs afin de recycler le capital.

Les principaux acheteurs sont les CLO (collateralized loan obligations), des fonds qui ont eu du mal ces derniers temps à lever des capitaux en raison du retrait de l'un de leurs principaux investisseurs - les banques.

Les banques se sont traditionnellement emparées des obligations hautement cotées des CLO, qui utilisent le produit de la vente pour acheter des prêts de mauvaise qualité, ou à effet de levier, auprès des banques.

La demande des banques s'est refroidie au cours des derniers mois, car la hausse des taux d'intérêt a rendu le rendement des obligations moins attrayant que celui d'actifs mieux notés tels que les titres du Trésor américain et les obligations adossées à des créances hypothécaires, selon des sources du marché. Cela pèse sur les nouvelles propositions de CLO.

GRAPHIQUE : Émissions de CLO aux États-Unis

Le goulot d'étranglement s'est produit lorsque les banques centrales ont rapidement augmenté les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, ce qui a conduit les banques à réduire les prêts aux entreprises dont les bilans sont faibles. L'impact s'étend largement à l'ensemble du système financier, selon les investisseurs et les banquiers.

"Les principaux acheteurs de dettes CLO de qualité ont été touchés par les mouvements des taux d'intérêt et la volatilité des marchés financiers mondiaux, ce qui a réduit leur capacité à effectuer de nouveaux investissements dans la dette CLO", a déclaré Doug Paolillo, responsable de l'activité CLO de la société d'investissement Sixth Bourse Partners.

Les banques ont également eu du mal à vendre des prêts à effet de levier car les acheteurs recherchent des conditions plus favorables. Bon nombre des prêts que les banques vendent ont été évalués avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les hausses rapides des taux des banques centrales qui ont alimenté les craintes d'un ralentissement économique.

GRAPHIQUE : Prêts à effet de levier américains

Les CLO, qui représentent environ deux tiers de la demande de prêts à effet de levier, ont également du mal à lever des capitaux. Les émissions de CLO sont tombées à 72 milliards de dollars aux États-Unis au cours du premier semestre 2022, soit une baisse d'environ 11 % par rapport au record de 81 milliards de dollars enregistré l'année précédente, selon les données du fournisseur de données financières Refinitiv.

En conséquence, les prêts à effet de levier aux États-Unis ont chuté de 31 % pour atteindre 479 milliards de dollars au premier semestre, contre 692 milliards de dollars à la même période l'an dernier, selon Refinitiv.

"Il y a définitivement eu un repli des acheteurs d'obligations CLO triple A sur le marché par rapport à 2021", a déclaré Lauren Basmadjian, responsable des prêts et du crédit structuré aux États-Unis chez la société de capital-investissement Carlyle Group Inc.

GRAPHIQUE : M&A américains soutenus par le capital-investissement

IMPACT SUR LES RACHATS PAR ENDETTEMENT

De nombreuses sociétés de capital-investissement s'appuient fortement sur les prêts à effet de levier, car leur stratégie d'investissement consiste à endetter les entreprises au point de les classer dans la catégorie "junk". Le ralentissement des prêts à effet de levier a limité leur capacité à réaliser des transactions.

Selon le fournisseur de données Dealogic, les fusions et acquisitions financées par le capital-investissement ont chuté de 42 % pour atteindre 352 milliards de dollars au premier semestre 2022 aux États-Unis, contre 604 milliards de dollars l'année précédente.

Les gestionnaires de CLO tentent de reconquérir les banques et autres investisseurs avec des taux d'intérêt plus élevés. Le coupon moyen des obligations CLO de premier rang est passé du taux de financement garanti au jour le jour (SOFR) - le taux d'intérêt de référence utilisé par la plupart des banques - plus 134,6 points de base en janvier au SOFR à 184,3 points de base en juin, selon Refinitiv.

Mais les taux plus élevés n'ont pas suffi à attirer autant d'investisseurs que l'année dernière, et les gestionnaires de CLO hésitent à proposer des coupons encore plus élevés qui réduisent leurs bénéfices.

"Si je dois payer un taux plus élevé sur le triple A (obligations CLO) que j'émets, alors je vais exiger un taux plus élevé sur les actifs que j'achète, qui sont sub investment grade", a déclaré Clayton Perry, responsable du crédit structuré chez la société de capital-investissement KKR & Co Inc, qui a une activité CLO.